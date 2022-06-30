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Оккупанты назначают руководителями своих "администраций" лиц из РФ, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

На временно занятых территориях российские захватчики проводят собрание местных для назначения "старостами" коллаборантов, не получая поддержки, прибегают к назначению руководителями оккупационных администраций лиц из РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"По информации украинской разведки, российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях распространяют ложную информацию, что возвращение украинской власти не состоится. Проводятся собрания в местных громадах с целью назначения старостами оккупированных населенных пунктов коллаборантов из числа местного населения. Не получая поддержки местных жителей, прибегают к назначению руководителями оккупационных администраций лиц из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Нічого нового. Так вже іде сотні років
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30.06.2022 12:08 Ответить
будуть висіти "руко-водители" на стовпах
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30.06.2022 12:13 Ответить
Та яка нашім партизанам різниця кого мочити? Все одно усі там будуть, де їм і слід бути, на цвинтарі і то у кращому випадку.
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30.06.2022 13:33 Ответить
 
 