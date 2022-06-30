Оккупанты назначают руководителями своих "администраций" лиц из РФ, - Запорожская ОВА

На временно занятых территориях российские захватчики проводят собрание местных для назначения "старостами" коллаборантов, не получая поддержки, прибегают к назначению руководителями оккупационных администраций лиц из РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"По информации украинской разведки, российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях распространяют ложную информацию, что возвращение украинской власти не состоится. Проводятся собрания в местных громадах с целью назначения старостами оккупированных населенных пунктов коллаборантов из числа местного населения. Не получая поддержки местных жителей, прибегают к назначению руководителями оккупационных администраций лиц из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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