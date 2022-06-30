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Окупанти призначають керівниками своїх "адміністрацій" осіб з РФ, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

На тимчасово зайнятих територіях російські загарбники проводять збори місцевих для призначення "старостами" колаборантів, не отримуючи підтримки, вдаються до призначення керівниками окупаційних адміністрацій осіб з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За інформацією української розвідки, російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях поширюють неправдиву інформацію про те, що повернення української влади не відбудеться. Проводять збори у місцевих громадах з метою призначення старостами окупованих населених пунктів колаборантів з числа місцевого населення. Не отримуючи підтримки місцевих жителів, вдаються до призначення керівниками окупаційних адміністрацій осіб з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Нічого нового. Так вже іде сотні років
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30.06.2022 12:08 Відповісти
будуть висіти "руко-водители" на стовпах
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30.06.2022 12:13 Відповісти
Та яка нашім партизанам різниця кого мочити? Все одно усі там будуть, де їм і слід бути, на цвинтарі і то у кращому випадку.
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30.06.2022 13:33 Відповісти
 
 