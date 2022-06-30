РФ принудительно вывезла из Украины более 2 тыс. детей, - Верещук

Более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас у нас есть информация, что более двух тысяч таких деток попали незаконно и насильственно были вывезены в Россию. Однако мы не нашли еще по всем двум тысячам данных и не верифицировали таких", - сказала Верещук.

Она также добавила, что власти занимаются этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.

"Мы находим таких деток на территории Российской Федерации, пишем соответствующие письма и точечно их возвращаем. Таким образом, уже было возвращено 34 ребенка из "ДДСТ" и десять детей благодаря опекунам, которые поехали в Россию и привезли таких детей в Украину. Это 44 ребенка", - отметила Верещук.

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