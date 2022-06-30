РФ принудительно вывезла из Украины более 2 тыс. детей, - Верещук
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Более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.
"Сейчас у нас есть информация, что более двух тысяч таких деток попали незаконно и насильственно были вывезены в Россию. Однако мы не нашли еще по всем двум тысячам данных и не верифицировали таких", - сказала Верещук.
Она также добавила, что власти занимаются этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.
"Мы находим таких деток на территории Российской Федерации, пишем соответствующие письма и точечно их возвращаем. Таким образом, уже было возвращено 34 ребенка из "ДДСТ" и десять детей благодаря опекунам, которые поехали в Россию и привезли таких детей в Украину. Это 44 ребенка", - отметила Верещук.
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Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)
РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА
Скорочена назва
РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП"
Статус юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)
Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ
35897009
Дата реєстрації
24.08.2003 (18 років 10 місяців)
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Уповноважені особи
ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНАВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА
Розмір статутного капіталу
0,00 грн.
Організаційно-правова форма
Політична партія
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
91.32.0 Діяльність політичних організацій
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи:Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116Телефон:80313225064