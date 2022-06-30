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дети (6024) Россия (91288) Верещук (470)

РФ принудительно вывезла из Украины более 2 тыс. детей, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

Более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас у нас есть информация, что более двух тысяч таких деток попали незаконно и насильственно были вывезены в Россию. Однако мы не нашли еще по всем двум тысячам данных и не верифицировали таких", - сказала Верещук.

Она также добавила, что власти занимаются этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.

"Мы находим таких деток на территории Российской Федерации, пишем соответствующие письма и точечно их возвращаем. Таким образом, уже было возвращено 34 ребенка из "ДДСТ" и десять детей благодаря опекунам, которые поехали в Россию и привезли таких детей в Украину. Это 44 ребенка", - отметила Верещук.

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Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
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30.06.2022 14:24 Ответить
каких детей? Они что с детских домов или не имеют родителей? Или имеют родителей которые их отправили , доверившись своим "освободителям". Если не имеют родителей, то почему заранее не вывезли? За остальных отвечают родители.
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30.06.2022 14:25 Ответить
а якщо батьки загинули?
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30.06.2022 14:29 Ответить
вот таких детей отправят, их обратно будет вернуть, найти проблематично.
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30.06.2022 14:41 Ответить
А в цей час в Україні діє в Харкові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі, Одесі, Києві, Рахові ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)


РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Скорочена назва


РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП"

Статус юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)


Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


35897009

Дата реєстрації


24.08.2003 (18 років 10 місяців)

копіювати

Уповноважені особи


ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНАВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА

Розмір статутного капіталу


0,00 грн.

Організаційно-правова форма


Політична партія

Форма власності


Недержавна власність

Види діяльності


Основний:
91.32.0 Діяльність політичних організацій

Контактна інформація


Місцезнаходження юридичної особи:Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116Телефон:80313225064
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30.06.2022 14:27 Ответить
То 200 тисяч то 2. Зелені полудурки ви хоч розумієте як виглядаєте в очах усього світу?
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30.06.2022 14:29 Ответить
Кто разминировал Чонгар? У тебя три секунды?
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30.06.2022 14:51 Ответить
Верещук сама допомагає росіянам відправляти їх за перебрик називаючи це евакуацією. Тому занижує дані. Загалом було 200 тисяч.
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30.06.2022 14:51 Ответить
 
 