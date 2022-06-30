РФ примусово вивезла з України понад 2 тис. дітей, - Верещук
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Понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України до Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.
"Зараз у нас є інформація, що понад дві тисячі таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до Росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких", - сказала Верещук.
Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де перебуває дитина.
"Ми знаходимо таких діток на території Російської Федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з "ДБСТ" і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до Росії і привезли таких діток до України. Це разом 44 дитини", - зазначила Верещук.
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Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)
РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА
Скорочена назва
РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП"
Статус юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)
Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ
35897009
Дата реєстрації
24.08.2003 (18 років 10 місяців)
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Уповноважені особи
ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНАВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА
Розмір статутного капіталу
0,00 грн.
Організаційно-правова форма
Політична партія
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
91.32.0 Діяльність політичних організацій
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи:Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116Телефон:80313225064