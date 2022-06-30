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діти (4407) Росія (47244) Верещук (605)

РФ примусово вивезла з України понад 2 тис. дітей, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України до Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у нас є інформація, що понад дві тисячі таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до Росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких", - сказала Верещук.

Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де перебуває дитина.

"Ми знаходимо таких діток на території Російської Федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з "ДБСТ" і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до Росії і привезли таких діток до України. Це разом 44 дитини", - зазначила Верещук.

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Автор: Наталя Джума
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Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
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30.06.2022 14:24 Відповісти
каких детей? Они что с детских домов или не имеют родителей? Или имеют родителей которые их отправили , доверившись своим "освободителям". Если не имеют родителей, то почему заранее не вывезли? За остальных отвечают родители.
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30.06.2022 14:25 Відповісти
а якщо батьки загинули?
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30.06.2022 14:29 Відповісти
вот таких детей отправят, их обратно будет вернуть, найти проблематично.
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30.06.2022 14:41 Відповісти
А в цей час в Україні діє в Харкові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі, Одесі, Києві, Рахові ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)


РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Скорочена назва


РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП"

Статус юридичної особи
(cтаном на 29.06.2022)


Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


35897009

Дата реєстрації


24.08.2003 (18 років 10 місяців)

копіювати

Уповноважені особи


ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНАВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА

Розмір статутного капіталу


0,00 грн.

Організаційно-правова форма


Політична партія

Форма власності


Недержавна власність

Види діяльності


Основний:
91.32.0 Діяльність політичних організацій

Контактна інформація


Місцезнаходження юридичної особи:Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116Телефон:80313225064
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30.06.2022 14:27 Відповісти
То 200 тисяч то 2. Зелені полудурки ви хоч розумієте як виглядаєте в очах усього світу?
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30.06.2022 14:29 Відповісти
Кто разминировал Чонгар? У тебя три секунды?
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30.06.2022 14:51 Відповісти
Верещук сама допомагає росіянам відправляти їх за перебрик називаючи це евакуацією. Тому занижує дані. Загалом було 200 тисяч.
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30.06.2022 14:51 Відповісти
 
 