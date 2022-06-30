РФ примусово вивезла з України понад 2 тис. дітей, - Верещук

Понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України до Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у нас є інформація, що понад дві тисячі таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до Росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких", - сказала Верещук.

Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де перебуває дитина.

"Ми знаходимо таких діток на території Російської Федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з "ДБСТ" і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до Росії і привезли таких діток до України. Це разом 44 дитини", - зазначила Верещук.

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