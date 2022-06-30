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Новости Экономика
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зерно (997) Эрдоган (821)

Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зерно

Турция продолжает дипломатические усилия с целью открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы будем пытаться запустить этот коридор как можно скорее. Мы имеем около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы и дальше Будем обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция готова предоставить корабли для перевозки зерна из Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+14
а чому не каже, чи передбачає його дорожня карта деокупацію України? Як без цього вантажити зерно на ці кораблі? Чи він хоче, щоб роботами в українських портах займався ***** зі своїми орками?
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30.06.2022 18:53
+11
ПНХ, Эдик
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30.06.2022 18:55
+11
Под шумок гнида-Эрдоган и ворованное зерно продаст...
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30.06.2022 19:26
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Там вся акваторія замінована рашистами. Які можуть бути цивільні кораблі?
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30.06.2022 18:51 Ответить
а чому не каже, чи передбачає його дорожня карта деокупацію України? Як без цього вантажити зерно на ці кораблі? Чи він хоче, щоб роботами в українських портах займався ***** зі своїми орками?
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30.06.2022 18:53 Ответить
Под шумок гнида-Эрдоган и ворованное зерно продаст...
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30.06.2022 19:26 Ответить
ПНХ, Эдик
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30.06.2022 18:55 Ответить
Країна потрапила у засідку популістів. З одного боку зрадник, злодій та популіст Зеля - з іншого боку популіст диктатор Єрдоган пробують загнати країну в пастку до Путлера, під виглядом допомоги "голодним" неграм.
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30.06.2022 18:55 Ответить
Думается идея вывоза зерна морским путем популистская. Рашка не даст и это повод обвинить ее. Так что в этом случае Верховный Турок играет против русни.
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30.06.2022 18:58 Ответить
дивлячись, що "не дасть". І як. І, головне, як це оцінить пересічний обиватель цивілізованого світу. Там обиватель доволі грамотний - але не завжди вірно оцінює. Особливо, коли йому "пояснює "рашатудей".
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30.06.2022 19:14 Ответить
Чушь полная‼️ Эрдоган уже покупает ворованное зерно , значит он барыга и требует ещё 25 % скидку
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30.06.2022 19:38 Ответить
Турок грає за себе, він хоче купити українське зерно з 25% відсотковою знижкою, ось чим і пояснюється його активність.
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30.06.2022 20:51 Ответить
Да он достал уже Запад и Украину своими "инициативами". Неужели не понимает что дело совсем не в этом.
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30.06.2022 18:56 Ответить
А в кораблях орки вже сидять?
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30.06.2022 19:04 Ответить
Хрінь якась...восток то дєло тонкОє... Пильнувати треба. Не подобається мені ця "шняґа".....
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30.06.2022 19:05 Ответить
А Ердоган может предоставить с 10-к военных кораблей для защиты этих 20-ти? Спросите у него?
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30.06.2022 19:08 Ответить
А я би не віддавав зерно. Війна триває і хтозна, чи дасть путяра зібрати врожай цього року. Що тоді жерти будемо ? Крім патронів ще і хліб будемо просити ?
Я би ембарго ввів. Якщо путяра всіх шантажує голодом для досягнення зовнішньополітичних цілей, то в цю гру можемо і ми зіграти - зерно в обмін на найманців / зброю для звільнення Донбасу і Криму.
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30.06.2022 19:09 Ответить
Щоб зібрати урожай і посіяти наступний - ви дасте гроші аграріям?
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30.06.2022 19:21 Ответить
Рэджеп Помидорыч , ты лично гарантируешь , что кацапня не использует эти коридоры для провокаций и захвата Одессы?
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30.06.2022 19:13 Ответить
а толку з його гарантій?
Він же ж не впишеться проганяти касапів, в разі чого... порушення його гарантій.
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30.06.2022 19:16 Ответить
Чтобы в итоге после вывоза зерна из Украины нас не оставили без него. Новый урожай еще только на подходе, а будет ли он, никто не знает. Что-то сильно настойчивый президент у Турции.
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30.06.2022 19:14 Ответить
У нас, наприклад, Вінниччина, прогнозується, що урожай пшениці буде на 20% менше, ніж попередній, через сухе літо і брак вологи, а його ще зібрати треба, знову з таких орендарі після збору і перед продажем розраховуються з пайовиками - грішми або зерном. Раніше більшість брали грішми, а зараз віддають перевагу зерну, побоюючись інфляції і здорожчання продуктів. Так що, звичайно, урожай буде, але явно не в тому обсязі, як раніше.
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30.06.2022 20:18 Ответить
Хорошо бы, если бы об этом знала и наша власть, а не только народ. Даже представить себе боюсь, что может быть, если зерна не будет с нового урожая.
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30.06.2022 20:25 Ответить
Ну, я читала, що для власних потреб ми використовуємо 10% від зібраного врожаю, все решта йде на експорт. Тут, головне, щоб рашисти не руйнувати елеватори і не палили поля. Бо по запевненням влади у нас зі старого врожаю на 7 років запасів, але хто зараз тій владі вірить. Частину врожаю, звичайно, треба продати, бо інакше аграрії, особливо дрібні фермери, ноги протягнуть. Я й так не знаю, як вони викручуються при таких цінах на пальне.
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30.06.2022 20:38 Ответить
Падение на треть. Зерновая ассоциация обнародовала прогноз урожая в условиях войны

Кукуруза - 26,1 млн тонн (-31%)
Пшеница - 19,2 млн тонн (-42%)
Подсолнечник - 9,0 млн тонн (-47%)
Ячмень - 6,6 млн тонн (-35%)
Соя - 2,1 млн тонн (-40%)
Рапс - 1,5 млн тонн (-49%)

https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/padenie-na-tret-zernovaya-assotsiatsiya-obnarodovala-prognoz-urojaya-v-usloviyah-voyny
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30.06.2022 20:32 Ответить
До редакції: "Корабль- це сутто воєне судно.все , що пов'язоно з грузами- судно, пароплав."
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30.06.2022 19:16 Ответить
Корабель.
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30.06.2022 22:23 Ответить
А голодомору не чекаемо?
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30.06.2022 19:26 Ответить
ми не подаємо. самі розбирайтесь з голодаючою Африкою, нам похер.
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30.06.2022 19:27 Ответить
я не расист,проте нехай чорні самі розбираються,самім мало)
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30.06.2022 19:31 Ответить
А можно ли верить Эрдогану, если эту проблему решали вдвоём с Путиным без Украины. Два волка делили чужое добро. А что же получит
хозяин?
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30.06.2022 19:35 Ответить
Турция просто имеет свои интересы к зерну, но не к деоккупации Украины. Они как евреи, подстраиваются под ситуацию.
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30.06.2022 19:48 Ответить
А эти 20 кораблей не хотят помочь в штурме бердянского или мелитопольского портов? Только зерно вывезти, а вы украинцы продолжайте гибнуть. Главное, чтобы в африке наелись.
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30.06.2022 20:03 Ответить
Насчет Турции и украинского зерна для меня не все понятно. По одной информации Турция скупает под видом российского наше зерно, по другой, Турцию подставляют.
Я бы хотел серьезного журналистского расследования по этому поводу.
Я бы не хотел портить отношения с Турцией, основываясь на непроверенной информации, учитывая их широкий жест с байрактарами, который имел не единичный случай!
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30.06.2022 20:11 Ответить
Тому Ердоган і педалює офіційний вивіз українського збіжжя, щоб турки не брали участі в рашкіній оборутці. Вивантаженням українського зерна займається приватний порт рашки на території Туреччини.
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30.06.2022 22:28 Ответить
як тільки Столтенберг згадав про Грецію,котра може вивозити українське зерно,тут же турецький холуй разом з рашистом підтягнулися і з обіцянками "українським зеленим" заробити на транспортуванні.
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30.06.2022 20:19 Ответить
насколько я знаю, договоренности Турции с парашкой были счуть раньше, чем Греция заговорила.
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30.06.2022 20:28 Ответить
Коли треба підтримувати санкції, Едічка в носі ковиряється. А запахло бабосами, то попереду всіх випливло.
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30.06.2022 21:27 Ответить
турок в рашку продаст зерно
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30.06.2022 22:09 Ответить
 
 