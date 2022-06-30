Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган

Турция продолжает дипломатические усилия с целью открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы будем пытаться запустить этот коридор как можно скорее. Мы имеем около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы и дальше Будем обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.

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