Для вивозу зерна з України вже готові 20 кораблів, - Ердоган
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Туреччина продовжує дипломатичні зусилля з метою відкриття коридорів для вивезення зерна з України, у регіоні вже є близько 20 кораблів, які готові виконувати цю місію.
Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо підтримувати телефонну дипломатію з паном путіним і паном Зеленським. У нас є дорожня карта, реалізація якої розпочата. Ми намагатимемося запустити цей коридор якомога швидше. Ми маємо близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивозу зерна з України. Ми й надалі забезпечуватимемо розвантаження та доставку продукції в треті країни", - сказав Ердоган.
За словами Ердогана, наступні телефонні розмови із Президентом України та президентом росії він має намір провести в кінці цього тижня чи на початку наступного.
Будь ласка, зачекайте...
Я би ембарго ввів. Якщо путяра всіх шантажує голодом для досягнення зовнішньополітичних цілей, то в цю гру можемо і ми зіграти - зерно в обмін на найманців / зброю для звільнення Донбасу і Криму.
Він же ж не впишеться проганяти касапів, в разі чого... порушення його гарантій.
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https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/padenie-na-tret-zernovaya-assotsiatsiya-obnarodovala-prognoz-urojaya-v-usloviyah-voyny
хозяин?
Я бы хотел серьезного журналистского расследования по этому поводу.
Я бы не хотел портить отношения с Турцией, основываясь на непроверенной информации, учитывая их широкий жест с байрактарами, который имел не единичный случай!