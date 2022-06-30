Швеция пообещала выдать Турции 73 человека, обвиняемых в терроризме, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Подписав совместный меморандум, Швеция, Финляндия и Турция договорились о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и выдаче лиц, обвиняемых в терроризме.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несомненно, меморандум является дипломатической победой, достигнутой после тяжелого переговорного процесса. Турции пообещали полное сотрудничество в вопросах PKK (Рабочей партии Курдистана - ред.) и ее филиалов, солидарность в борьбе, обязательства не поддерживать PYD/YPG (Партия Отрядов народной обороны – ред.) и FETÖ (организация, лидером которой является Фетуллах Гюлен – ред.), не иметь эмбарго в оборонной промышленности и усилить сотрудничество, принять меры к экстрадиции преступников-террористов, а Швеция пообещала выдать 73 террориста", - сообщил Эрдоган.
Он заявил, что Турция будет следить за исполнением договоренностей.
"Мы сделаем все наши шаги, чтобы соответствующим образом следить за выполнением положений этого меморандума", – сказал президент Турции.
По его словам, если положения меморандума не будут выполнены, то процесс принятия в НАТО не завершится и может занять годы.
Как сообщалось, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО, чтобы усилить свою безопасность на фоне вторжения России в Украину. Для вступления все 30 членов НАТО должны одобрить это расширение. Турция на встрече послов НАТО заблокировала процесс обработки этих заявок, объяснив свою позицию вопросами безопасности, в частности, поддержкой в странах курдских организаций, которые Турция считает террористическими.
28 июня Финляндия, Швеция и Турция объявили об устранении противоречий, связанных с вступлением в НАТО.
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На відміну від ердогана, який між Україною і ********** обрав "таааагииииииииил" і воровати зерно... І не треба казати - блаблабла Байрактар, ця компанія - шикарні, але це не підтримка держави, а приватне рішення однієї компанії (яка, між іншим, отримує шикарну рекламу свого БПЛА, бойову обкатку продукта і вагон замовлень).
І хто там котить бочку на "дике" середньовіччя?
- там були лицарі, честь та принципи
Или уже стойте на своём, или не стоило принимать этих людей вначале. Сейчас это выглядит, как обычная продажа. На что ещё будете готовы, когда хрен подкрадётся к заднице? Какой козырь оркам :"посмотрите-ка на эту гейропу, разве им можно верить?" Вот так и Штаты при выходе из Афгана потеряли доверие на всём ближнем востоке, если не сказать больше.
Как-то не по людски, "у нас есть принципы, но если они вас не устраивают, у нас есть другие"
Штати в Афгані сиділи десятиліттями! Десятиліттями, Карл!!!!
Через ТИЖДЕНЬ після виходу Штатів з Афгану там встановився повний *******, ой ну тобто мусульманський такий мирний і хороший світ.
Тобто, можна говорити що завгодно про рішення США, але мудрий афганський нарід явно хотів мусульманського варварства для себе, а не західної цивілізації. Інакше за тиждень всі здобутки десятиліть би не похерилися.
то они просто проголосуют в парламентах и все
какие еще годы?
или эрдоган в своей бесконечной войне с курдами
думает что вечно может на этой теме всех шантажировать?
хотя впринципе ему в сирии никто не помогал
если быстро примут в нато, потом можно морозить эту тему
хотя среди этих курдов полно вроде прокоммунистических людей
рашка их поддерживает только чтобы проблемы турции создавать
когда надо кинут в любой момент
Швеція і Туреччина з цією проблемою розберуться і знайдуть консенсус. І курди теж свої проблеми вирішать паралельно тому, як будуть вирішуватись проблеми розбудови демократичних держав в Сирії і Іраку. А нам треба свої проблеми вирішувати, а не сваритись з нашими партнерами з причини, яка до нас не дотична.
Звучить усе - ОК!
Та хто буде визначати - чи це дійсно терористи , чи справедливі і чеснісборці за незалежність курдів