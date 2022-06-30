Швеция пообещала выдать Турции 73 человека, обвиняемых в терроризме, - Эрдоган

Подписав совместный меморандум, Швеция, Финляндия и Турция договорились о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и выдаче лиц, обвиняемых в терроризме.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несомненно, меморандум является дипломатической победой, достигнутой после тяжелого переговорного процесса. Турции пообещали полное сотрудничество в вопросах PKK (Рабочей партии Курдистана - ред.) и ее филиалов, солидарность в борьбе, обязательства не поддерживать PYD/YPG (Партия Отрядов народной обороны – ред.) и FETÖ (организация, лидером которой является Фетуллах Гюлен – ред.), не иметь эмбарго в оборонной промышленности и усилить сотрудничество, принять меры к экстрадиции преступников-террористов, а Швеция пообещала выдать 73 террориста", - сообщил Эрдоган.

Он заявил, что Турция будет следить за исполнением договоренностей.

"Мы сделаем все наши шаги, чтобы соответствующим образом следить за выполнением положений этого меморандума", – сказал президент Турции.

По его словам, если положения меморандума не будут выполнены, то процесс принятия в НАТО не завершится и может занять годы.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО, чтобы усилить свою безопасность на фоне вторжения России в Украину. Для вступления все 30 членов НАТО должны одобрить это расширение. Турция на встрече послов НАТО заблокировала процесс обработки этих заявок, объяснив свою позицию вопросами безопасности, в частности, поддержкой в ​​странах курдских организаций, которые Турция считает террористическими.

28 июня Финляндия, Швеция и Турция объявили об устранении противоречий, связанных с вступлением в НАТО.

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