Операция по освобождению Змеиного еще не завершена, - ОК "Південь"

Операция ВСУ на острове Змеиный еще не завершена, поскольку на острове еще не подняли украинский флаг.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Операция не окончательно завершена, потому что на остове еще не подняли украинский флаг. Пока можем сказать точно, что, несмотря на попытки врага подвезти туда подкрепление с помощью и катеров, и вертолетов, им это не удалось. Наши артиллерийские, ракетные доводы были достаточно убедительными – и тогда они решили уйти оттуда, загрузившись на надводные плавсредства и, видимо, с помощью вертолетов", – сказала она.

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По словам Гуменюк, военные пока не могут сказать, в каком состоянии находится украинский остров.

"Пока мы не можем видеть полную картину на острове. Ибо наверняка и от нашего влияния, и от их способов замести свои позорные следы еще пылает, еще задымление очень велико, поэтому подробный просмотр острова пока невозможен. Как только будет такая возможность, мы снимем необходимую информацию", – добавила Гуменюк.

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