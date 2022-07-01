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Змеиный (172) ВСУ (5161)

Операция по освобождению Змеиного еще не завершена, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

супутник,зміїний

Операция ВСУ на острове Змеиный еще не завершена, поскольку на острове еще не подняли украинский флаг.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Операция не окончательно завершена, потому что на остове еще не подняли украинский флаг. Пока можем сказать точно, что, несмотря на попытки врага подвезти туда подкрепление с помощью и катеров, и вертолетов, им это не удалось. Наши артиллерийские, ракетные доводы были достаточно убедительными – и тогда они решили уйти оттуда, загрузившись на надводные плавсредства и, видимо, с помощью вертолетов", – сказала она.

Смотрите: Остров снова свободен, - Зеленский о Змеином. ВИДЕО

По словам Гуменюк, военные пока не могут сказать, в каком состоянии находится украинский остров.

"Пока мы не можем видеть полную картину на острове. Ибо наверняка и от нашего влияния, и от их способов замести свои позорные следы еще пылает, еще задымление очень велико, поэтому подробный просмотр острова пока невозможен. Как только будет такая возможность, мы снимем необходимую информацию", – добавила Гуменюк.

Смотрите: Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Прапор БУДЕ!!!
І "пароль" до острова Зміїний повинні запам'ятати ВСІ !!!! ВСІ!!! ВСІ!!!
-рУскій воєнний корабль--- іди *******!!!
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01.07.2022 02:10
+7
Острів "Чорнобаївка" працює в штатному режимі утилізації орди!
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01.07.2022 02:50
+5
о.Змеиный наш и этого достаточно. Может и без прапора эта каменюка постоять. Или везде нужны победные реляции и понты?
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01.07.2022 06:16
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❗️Під час повітряної тривоги опівночі на Одещині пролунав вибух.

За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області, є пораненні та загиблі.

Інформація уточнюється.
https://t.me/suspilneodesa/15257
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01.07.2022 02:00 Ответить
Офіційне повідомлення ОК «Південь»

По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.
Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі .
В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд у 9 поверхів.
Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.
На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.
https://t.me/Bratchuk_Sergey/14749
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01.07.2022 02:30 Ответить
Прапор БУДЕ!!!
І "пароль" до острова Зміїний повинні запам'ятати ВСІ !!!! ВСІ!!! ВСІ!!!
-рУскій воєнний корабль--- іди *******!!!
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01.07.2022 02:10 Ответить
Острів "Чорнобаївка" працює в штатному режимі утилізації орди!
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01.07.2022 02:50 Ответить
Під Одесою знов трагедія.
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01.07.2022 06:11 Ответить
и все молчат
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01.07.2022 06:23 Ответить
Не бреши, Викторович !Говорят и пишут все СМИ
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01.07.2022 09:54 Ответить
о.Змеиный наш и этого достаточно. Может и без прапора эта каменюка постоять. Или везде нужны победные реляции и понты?
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01.07.2022 06:16 Ответить
Ну поки не "наш".Швидше це зараз сіра зона.От коли там буде Український прапор і військова база,тоді буде наший.
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01.07.2022 06:22 Ответить
дохера радости было , по Одесской области твари ударили , девытиэтажный дом разрушили , базу отдыха где переселенцы были , погибших много , раненых детей, ..............
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01.07.2022 06:25 Ответить
На месте наших, я бы не занимал этот остров (вдруг решат вернуться и чтобы мы своих не потеряли потом), но всегда бы держал его под потенциальным ударом с берега, если сунутся - чтоб даже идеи не было. На этом острове сложно держаться, там негде спрятаться и наши войска в случае чего там тоже могут накрыть
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01.07.2022 08:37 Ответить
Спешить не стоит. Остров руснёй пристрелен ракетами и может быть заранее подготовленной ловушкой. Но беспилотники должны с него объективы не спускать. Круглосуточно!
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01.07.2022 09:05 Ответить
у каZZапсін такі реляції і понти то їх сенс життя. Та й по суті то військова формальність. Так що без цього ніяк. Не будемо же до багатьох важливих речей ставитись зневажливо! Ось наприклад до чого призвів "їзик", до тепер кров"Ю відхаркуємо! "А какая разніца на каком їзикє разгаварівать" блть...
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01.07.2022 09:23 Ответить
Як же "жест добрай волі" ?
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01.07.2022 06:31 Ответить
Кацапи то виплодки пекла. Вони мають бути спалені всім світом так, щоб на тому місці віками травинка не виросла.
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01.07.2022 08:24 Ответить
А бравий уклоніст вчора звільнив острів Зміїний! Невже знов збрехав?
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01.07.2022 09:55 Ответить
Вопрос в заминированности острова....
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01.07.2022 09:58 Ответить
Все вірно. Послати на Зміїний хоча би декілька українських солдат і вивісити український прапор. Щоб пуйло здох із злості.
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01.07.2022 10:34 Ответить
 
 