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Зміїний (149) ЗСУ (5726)

Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

супутник,зміїний

Операція ЗСУ на острові Зміїний ще не остаточно завершена, оскільки на острові ще не підняли український прапор.

Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Операція не остаточно завершена, тому що на остові ще не підняли український прапор. Наразі можемо сказати точно, що, попри намагання ворога підвезти туди підкріплення за допомогою і катерів, і гелікоптерів, їм це не вдалося. Наші артилерійські, ракетні доводи були досить переконливими – і тоді вони вирішили вшитися звідти, завантажившись на надводні плавзасоби і, мабуть, за допомогою гелікоптерів", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки, - Данілов

За словами Гуменюк, військові поки що не можуть сказати, в якому стані перебуває український острів.

"Наразі ми не можемо бачити повну картину на острові. Бо напевно і від нашого впливу, і від їхніх способів замести свої ганебні сліди ще палає, ще задимлення дуже велике, тому детальне проглядання острова наразі неможливе. Як тільки буде така можливість, ми знімемо необхідну інформацію", – додала Гуменюк.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Прапор БУДЕ!!!
І "пароль" до острова Зміїний повинні запам'ятати ВСІ !!!! ВСІ!!! ВСІ!!!
-рУскій воєнний корабль--- іди *******!!!
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01.07.2022 02:10
+7
Острів "Чорнобаївка" працює в штатному режимі утилізації орди!
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01.07.2022 02:50
+5
о.Змеиный наш и этого достаточно. Может и без прапора эта каменюка постоять. Или везде нужны победные реляции и понты?
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01.07.2022 06:16
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❗️Під час повітряної тривоги опівночі на Одещині пролунав вибух.

За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області, є пораненні та загиблі.

Інформація уточнюється.
https://t.me/suspilneodesa/15257
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01.07.2022 02:00 Відповісти
Офіційне повідомлення ОК «Південь»

По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.
Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі .
В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд у 9 поверхів.
Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.
На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.
https://t.me/Bratchuk_Sergey/14749
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01.07.2022 02:30 Відповісти
Прапор БУДЕ!!!
І "пароль" до острова Зміїний повинні запам'ятати ВСІ !!!! ВСІ!!! ВСІ!!!
-рУскій воєнний корабль--- іди *******!!!
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01.07.2022 02:10 Відповісти
Острів "Чорнобаївка" працює в штатному режимі утилізації орди!
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01.07.2022 02:50 Відповісти
Під Одесою знов трагедія.
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01.07.2022 06:11 Відповісти
и все молчат
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01.07.2022 06:23 Відповісти
Не бреши, Викторович !Говорят и пишут все СМИ
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01.07.2022 09:54 Відповісти
о.Змеиный наш и этого достаточно. Может и без прапора эта каменюка постоять. Или везде нужны победные реляции и понты?
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01.07.2022 06:16 Відповісти
Ну поки не "наш".Швидше це зараз сіра зона.От коли там буде Український прапор і військова база,тоді буде наший.
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01.07.2022 06:22 Відповісти
дохера радости было , по Одесской области твари ударили , девытиэтажный дом разрушили , базу отдыха где переселенцы были , погибших много , раненых детей, ..............
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01.07.2022 06:25 Відповісти
На месте наших, я бы не занимал этот остров (вдруг решат вернуться и чтобы мы своих не потеряли потом), но всегда бы держал его под потенциальным ударом с берега, если сунутся - чтоб даже идеи не было. На этом острове сложно держаться, там негде спрятаться и наши войска в случае чего там тоже могут накрыть
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01.07.2022 08:37 Відповісти
Спешить не стоит. Остров руснёй пристрелен ракетами и может быть заранее подготовленной ловушкой. Но беспилотники должны с него объективы не спускать. Круглосуточно!
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01.07.2022 09:05 Відповісти
у каZZапсін такі реляції і понти то їх сенс життя. Та й по суті то військова формальність. Так що без цього ніяк. Не будемо же до багатьох важливих речей ставитись зневажливо! Ось наприклад до чого призвів "їзик", до тепер кров"Ю відхаркуємо! "А какая разніца на каком їзикє разгаварівать" блть...
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01.07.2022 09:23 Відповісти
Як же "жест добрай волі" ?
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01.07.2022 06:31 Відповісти
Кацапи то виплодки пекла. Вони мають бути спалені всім світом так, щоб на тому місці віками травинка не виросла.
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01.07.2022 08:24 Відповісти
А бравий уклоніст вчора звільнив острів Зміїний! Невже знов збрехав?
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01.07.2022 09:55 Відповісти
Вопрос в заминированности острова....
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01.07.2022 09:58 Відповісти
Все вірно. Послати на Зміїний хоча би декілька українських солдат і вивісити український прапор. Щоб пуйло здох із злості.
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01.07.2022 10:34 Відповісти
 
 