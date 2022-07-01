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ЕС уже работает над санкциями против российского золота, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Европейский союз приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Они коснутся, в частности, российского золота.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Европейский союз работает над новыми санкциями против российского золота, отвечающего шагу стран G7, направленному на дальнейшее удушение доходов Москвы", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Вместе с тем, указано, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на том, чтобы добавить больше ограничений к предложениям, прежде чем они будут поданы государствам-членам на утверждение.

Bloomberg обращает внимание, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире и ее экспорт золота в прошлом году оценивался в 12,6 миллиарда фунтов стерлингов.

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Кроме того, издание выяснило, что новый пакет санкций также будет охватывать изменение ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.
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01.07.2022 15:13 Ответить
Везде их душить надо👍 +Химарсами по поездам💥
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01.07.2022 15:17 Ответить
Тут стоит отметит, что россия продавала всё своё добытое золото - 350 тонн, 10% мировой добычи - в течение последних двух лет. Несколько недель назад данные о золотовалютном резерве псковско-десантировались - их засекретили. Это говорит о том, что золото, которого москва до 2020 года накопила аж 2300 тонн, увеличив общий запас почти вшестеро по сравнению с 2008 годом, продавалось, и продавалось в огромных объёмах.

Санкции на золото не означают, что москва не будет продавать золото. Индия и Китай, два основных скупщика купят всё. Но купят с о-о-очень хорошей скидкой, которая была бы просто хорошей, если бы не санкции.
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01.07.2022 15:21 Ответить
Jecio Sveicarija s nix mnogo zolota kupila,vot ix nado nazat kakim to obrazam.
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01.07.2022 15:26 Ответить
Бег по граблям продолжается. Теперь и золото подорожает. Единственный плюс, европейцы не отапливают дома золотом.
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01.07.2022 15:26 Ответить
Це так не працює , золото дорощає тоді коли хтось готовий платити більше за нього . Це не нафта і газ які потрібні вже і зараз , без нього всі прекрасно проживуть
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01.07.2022 16:26 Ответить
У парашкостана да - упорный бег по граблям в пропасть.
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01.07.2022 16:30 Ответить
Да продали кацапы 90% золота перед войной.

НАФИГА этот дешёвый пиар ??
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01.07.2022 17:13 Ответить
 
 