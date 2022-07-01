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ЄС вже працює над санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти РФ. Вони торкнуться, зокрема, російського золота.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Європейський союз працює над новими санкціями проти російського золота, що відповідає кроку країн G7, спрямованому на подальше задушення доходів Москви", - пише видання, посилаючись на власні джерела.

Разом з тим вказано, що підготовка до нового пакету санкцій продовжується, і деякі країни наполягатимуть на тому, щоб додати більше обмежень до пропозицій, перш ніж вони будуть подані державам-членам на затвердження.

Bloomberg звертає увагу, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заборонили імпорт російського золота, - Мінфін

Крім того видання з'ясувало, що новий пакет санкцій також охоплюватиме зміну раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області.

Автор: Ірина Дашківська
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01.07.2022 15:13 Відповісти
Везде их душить надо👍 +Химарсами по поездам💥
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01.07.2022 15:17 Відповісти
Тут стоит отметит, что россия продавала всё своё добытое золото - 350 тонн, 10% мировой добычи - в течение последних двух лет. Несколько недель назад данные о золотовалютном резерве псковско-десантировались - их засекретили. Это говорит о том, что золото, которого москва до 2020 года накопила аж 2300 тонн, увеличив общий запас почти вшестеро по сравнению с 2008 годом, продавалось, и продавалось в огромных объёмах.

Санкции на золото не означают, что москва не будет продавать золото. Индия и Китай, два основных скупщика купят всё. Но купят с о-о-очень хорошей скидкой, которая была бы просто хорошей, если бы не санкции.
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01.07.2022 15:21 Відповісти
Jecio Sveicarija s nix mnogo zolota kupila,vot ix nado nazat kakim to obrazam.
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01.07.2022 15:26 Відповісти
Бег по граблям продолжается. Теперь и золото подорожает. Единственный плюс, европейцы не отапливают дома золотом.
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01.07.2022 15:26 Відповісти
Це так не працює , золото дорощає тоді коли хтось готовий платити більше за нього . Це не нафта і газ які потрібні вже і зараз , без нього всі прекрасно проживуть
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01.07.2022 16:26 Відповісти
У парашкостана да - упорный бег по граблям в пропасть.
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01.07.2022 16:30 Відповісти
Да продали кацапы 90% золота перед войной.

НАФИГА этот дешёвый пиар ??
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01.07.2022 17:13 Відповісти
 
 