ЄС вже працює над санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти РФ. Вони торкнуться, зокрема, російського золота.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Європейський союз працює над новими санкціями проти російського золота, що відповідає кроку країн G7, спрямованому на подальше задушення доходів Москви", - пише видання, посилаючись на власні джерела.

Разом з тим вказано, що підготовка до нового пакету санкцій продовжується, і деякі країни наполягатимуть на тому, щоб додати більше обмежень до пропозицій, перш ніж вони будуть подані державам-членам на затвердження.

Bloomberg звертає увагу, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

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Крім того видання з'ясувало, що новий пакет санкцій також охоплюватиме зміну раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області.