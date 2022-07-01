Европа готова к внезапному отключению стран Балтии от российской сети, - СМИ

Европейские сетевые операторы готовы немедленно реализовать долгосрочный план по включению стран Балтии, которые полагаются на российскую сеть, в систему ЕС, если Москва отключит их.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на три источника Reuters, знакомые с этим вопросом.

Страны Балтии планируют стать к 2025 году частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E.

Источники сообщили, что при необходимости он может быть реализован немедленно в соответствии с планами действий в чрезвычайных ситуациях, составленных ENTSO-E для таких случаев.

И русская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 герц, но в то время как русская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это значит, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

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Однако в экстренной ситуации помочь могут те, кто находится в европейской системе.

В идеале страны Балтии должны отключиться от российской сети только в 2025 году после завершения инвестиций, обеспеченных 1,6 млрд евро финансированых ЕС для модернизации их инфраструктуры.

Источники говорят, что страны Балтии уже смогут справиться при необходимости. По словам одного из них, сети будут работать стабильно, но отсутствие модернизации инфраструктуры может означать более высокие цены на электроэнергию.

Как сообщалось, Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, это является началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.