Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи, - премьер Стере

Норвегия пообещала выделить один миллиард евро в поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Лига.нет об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге

"Я приехал в Киев, чтобы заявить о поддержке Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере одного миллиарда евро на период до конца этого года и на 2023 год для помощи людям, которые в этом нуждаются, для поддержки восстановления Украины и поддержки, собственно, Украины", – сказал премьер.

Он отметил, что война России против Украины является нарушением международного права.

"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", – сказал Стере.

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