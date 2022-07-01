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Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи, - премьер Стере

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

йонас,гар,стере

Норвегия пообещала выделить один миллиард евро в поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Лига.нет об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге

"Я приехал в Киев, чтобы заявить о поддержке Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере одного миллиарда евро на период до конца этого года и на 2023 год для помощи людям, которые в этом нуждаются, для поддержки восстановления Украины и поддержки, собственно, Украины", – сказал премьер.

Он отметил, что война России против Украины является нарушением международного права.

"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", – сказал Стере.

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Топ комментарии
+15
Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
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01.07.2022 20:36
+7
Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
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01.07.2022 20:49
+5
Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
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01.07.2022 20:36
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Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
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01.07.2022 20:36 Ответить
Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
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01.07.2022 20:36 Ответить
ЗЕ в ролі жебрака. І не соромно що гроші закатував в асфальт?
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01.07.2022 20:36 Ответить
Клоуном був ним і лишився, просто руку вперед витягнув, тому що "шутеечки" тепер рейтинги не нарисує...
А так була для нього ця держава "проституткой" - так і залишиться до кінця...
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01.07.2022 20:39 Ответить
він що для себе просить! краще б подякували. велике діло робить чоловік
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01.07.2022 23:10 Ответить
Було б не плохо щоб ця допомога шла через Бутусова чи іншіх довірених осіб...

При охлократії ми довго будем "воювати" на подачках... так і не побудувавши ні патронний ни гарматний завод...

Прикро, дуже прикро що національних героїв знищували один за одним щоб ось такий "театр" запустити під кінець...
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01.07.2022 20:37 Ответить
Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
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01.07.2022 20:49 Ответить
Ze kosit bablosy...
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01.07.2022 20:56 Ответить
Слава братньому народу Норвегії!!!
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01.07.2022 20:58 Ответить
Маленькая страна Норвегия,на лярд с барского плеча.... Может надо норвежцев набрать в правительство и во все гос.службы. Вместе с президентом. Провести очередной набор князей из варяг
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01.07.2022 21:09 Ответить
.Звісно ж , за це велика подяка .!!! Але ж , все це лише гроші .. Грошима орка не вб'єш .. А нам потрібна потужна зброя .!! Зброя і ще раз зброя .
Ще тепер , якби хтось нам продав західні РСЗО та дальнобійні ракети до них , на той мільярд , було б взагалі - пречудово .
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01.07.2022 21:19 Ответить
А у на все "криза з ОПУ зїдає",і попихає ложкою.
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01.07.2022 21:25 Ответить
Подяка Норвегії.

А іконка українців номер 2 кредитики тицяє. Проте поклони продовжують бити, не перестаючи. І дякують-предякують.
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01.07.2022 22:51 Ответить
респект Норвегии!
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02.07.2022 12:38 Ответить
 
 