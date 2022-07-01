Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи, - премьер Стере
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Норвегия пообещала выделить один миллиард евро в поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Лига.нет об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге
"Я приехал в Киев, чтобы заявить о поддержке Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере одного миллиарда евро на период до конца этого года и на 2023 год для помощи людям, которые в этом нуждаются, для поддержки восстановления Украины и поддержки, собственно, Украины", – сказал премьер.
Он отметил, что война России против Украины является нарушением международного права.
"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", – сказал Стере.
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А так була для нього ця держава "проституткой" - так і залишиться до кінця...
При охлократії ми довго будем "воювати" на подачках... так і не побудувавши ні патронний ни гарматний завод...
Прикро, дуже прикро що національних героїв знищували один за одним щоб ось такий "театр" запустити під кінець...
Ще тепер , якби хтось нам продав західні РСЗО та дальнобійні ракети до них , на той мільярд , було б взагалі - пречудово .
А іконка українців номер 2 кредитики тицяє. Проте поклони продовжують бити, не перестаючи. І дякують-предякують.