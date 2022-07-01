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Норвегія виділить Україні €1 млрд допомоги, - прем'єр Стере

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

йонас,гар,стере

Норвегія пообіцяла виділити один мільярд євро на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Ліга.нет про заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу

"Я приїхав до Києва, щоб заявити про підтримку України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку розміром один мільярд євро на період до кінця цього року та на 2023 рік для допомоги людям, які цього потребують, для підтримки відновлення України та підтримки, власне, України", – сказав прем'єр.

Він наголосив, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права.

"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", – сказав Стере.

Також читайте: Україна отримала від Німеччини грант на €1 млрд, - Мінфін

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
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01.07.2022 20:36
+7
Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
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01.07.2022 20:49
+5
Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
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01.07.2022 20:36
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Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
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01.07.2022 20:36 Відповісти
Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
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01.07.2022 20:36 Відповісти
ЗЕ в ролі жебрака. І не соромно що гроші закатував в асфальт?
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01.07.2022 20:36 Відповісти
Клоуном був ним і лишився, просто руку вперед витягнув, тому що "шутеечки" тепер рейтинги не нарисує...
А так була для нього ця держава "проституткой" - так і залишиться до кінця...
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01.07.2022 20:39 Відповісти
він що для себе просить! краще б подякували. велике діло робить чоловік
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01.07.2022 23:10 Відповісти
Було б не плохо щоб ця допомога шла через Бутусова чи іншіх довірених осіб...

При охлократії ми довго будем "воювати" на подачках... так і не побудувавши ні патронний ни гарматний завод...

Прикро, дуже прикро що національних героїв знищували один за одним щоб ось такий "театр" запустити під кінець...
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01.07.2022 20:37 Відповісти
Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
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01.07.2022 20:49 Відповісти
Ze kosit bablosy...
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01.07.2022 20:56 Відповісти
Слава братньому народу Норвегії!!!
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01.07.2022 20:58 Відповісти
Маленькая страна Норвегия,на лярд с барского плеча.... Может надо норвежцев набрать в правительство и во все гос.службы. Вместе с президентом. Провести очередной набор князей из варяг
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01.07.2022 21:09 Відповісти
.Звісно ж , за це велика подяка .!!! Але ж , все це лише гроші .. Грошима орка не вб'єш .. А нам потрібна потужна зброя .!! Зброя і ще раз зброя .
Ще тепер , якби хтось нам продав західні РСЗО та дальнобійні ракети до них , на той мільярд , було б взагалі - пречудово .
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01.07.2022 21:19 Відповісти
А у на все "криза з ОПУ зїдає",і попихає ложкою.
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01.07.2022 21:25 Відповісти
Подяка Норвегії.

А іконка українців номер 2 кредитики тицяє. Проте поклони продовжують бити, не перестаючи. І дякують-предякують.
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01.07.2022 22:51 Відповісти
респект Норвегии!
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02.07.2022 12:38 Відповісти
 
 