Норвегія виділить Україні €1 млрд допомоги, - прем'єр Стере
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Норвегія пообіцяла виділити один мільярд євро на підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Ліга.нет про заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу
"Я приїхав до Києва, щоб заявити про підтримку України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку розміром один мільярд євро на період до кінця цього року та на 2023 рік для допомоги людям, які цього потребують, для підтримки відновлення України та підтримки, власне, України", – сказав прем'єр.
Він наголосив, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права.
"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося", – сказав Стере.
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А так була для нього ця держава "проституткой" - так і залишиться до кінця...
При охлократії ми довго будем "воювати" на подачках... так і не побудувавши ні патронний ни гарматний завод...
Прикро, дуже прикро що національних героїв знищували один за одним щоб ось такий "театр" запустити під кінець...
Ще тепер , якби хтось нам продав західні РСЗО та дальнобійні ракети до них , на той мільярд , було б взагалі - пречудово .
А іконка українців номер 2 кредитики тицяє. Проте поклони продовжують бити, не перестаючи. І дякують-предякують.