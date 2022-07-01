Норвегия рассмотрит вопрос поставки газа Украине, - премьер Стере
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Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос по поставкам природного газа Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".
"Мы с господином президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу в наши компании. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба президента Украины – это то, что я повезу домой", – сказал Стере.
Он напомнил, что Норвегия обеспечивает Европе около 20 процентов ее потребности в природном газе.
По словам Стере, после начала войны, когда Россию начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.
"Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу", – отметил премьер-министр Норвегии.
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Коли дивилася вперше минулого року, аж трусило перші півтори серії.
Цього разу лицемірство і цинізм Європи гостріше сприймався. І взагалі - ницість політиків.
а Європа мучається
Хто хоче раптово померти від ракет чи від перманентного стресу, який може вбити імунну систему навіть самої здорової людини - приїдьте в Україну та вкоротіть собі життя, яке дається лише раз.
І до чого тут Журавель і Швеція? Це аж ніяк не є щаслива країна, не знаю хто вам таке розказує. Може варто цінувати свою країну, а не вірити в казочки про закордонний рай?