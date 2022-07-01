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Газ (10099) Норвегия (565)

Норвегия рассмотрит вопрос поставки газа Украине, - премьер Стере

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

газ,танкер,сжиженный

Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос по поставкам природного газа Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Мы с господином президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу в наши компании. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба президента Украины – это то, что я повезу домой", – сказал Стере.

Он напомнил, что Норвегия обеспечивает Европе около 20 процентов ее потребности в природном газе.

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По словам Стере, после начала войны, когда Россию начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.

"Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу", – отметил премьер-министр Норвегии.

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Я на днях передивилася норвезький серіал Окуповані.
Коли дивилася вперше минулого року, аж трусило перші півтори серії.

Цього разу лицемірство і цинізм Європи гостріше сприймався. І взагалі - ницість політиків.
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01.07.2022 22:48 Ответить
це вам в Канаді добре - кого баба Ліза призначить з Лондона - той і керує!

а Європа мучається
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02.07.2022 00:12 Ответить
а цинизм зелено-каломойских политиков тебя не бесит ? лишь бы потрындеть
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02.07.2022 04:36 Ответить
уже июль
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01.07.2022 23:20 Ответить
Чудова країна Норвегія , яка багато років була перша у світі за рейтингом щастя. Ми ще до війни були десь на 110 містіміж іраком та Афганістаном. А зараз ми на першому місті світі по нещастю.
Хто хоче раптово померти від ракет чи від перманентного стресу, який може вбити імунну систему навіть самої здорової людини - приїдьте в Україну та вкоротіть собі життя, яке дається лише раз.
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01.07.2022 23:30 Ответить
До війни, між Іраком та Афганістаном, серйозно? Пздц меншовартість то діагноз.
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02.07.2022 00:22 Ответить
та да, вартість життя українця за вісім років війни знизилась до вартості життя жертви талібів. Журавля пам'ятаєте, чи Швеція занадто далека із своім великовартістним відчуттям щастя, щоби взагалі знати, про кого це?
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02.07.2022 03:18 Ответить
Читати не вмієте? Там написано до війни.
І до чого тут Журавель і Швеція? Це аж ніяк не є щаслива країна, не знаю хто вам таке розказує. Може варто цінувати свою країну, а не вірити в казочки про закордонний рай?
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02.07.2022 09:20 Ответить
четы несешь бот ?
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02.07.2022 04:38 Ответить
 
 