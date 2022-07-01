Норвегия рассмотрит вопрос поставки газа Украине, - премьер Стере

Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос по поставкам природного газа Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Мы с господином президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу в наши компании. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба президента Украины – это то, что я повезу домой", – сказал Стере.

Он напомнил, что Норвегия обеспечивает Европе около 20 процентов ее потребности в природном газе.

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По словам Стере, после начала войны, когда Россию начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.

"Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу", – отметил премьер-министр Норвегии.

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