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Норвегія розгляне питання постачання газу Україні, - прем'єр Стере

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

газ,танкер,сжиженный

Уряд Норвегії разом із представниками видобувних компаній розгляне питання щодо постачання природного газу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України – це те, що я повезу додому", – сказав Стере.

Він нагадав, що Норвегія забезпечує Європі близько 20 відсотків від її потреби у природному газі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Стере посилення санкцій проти Росії, подальшу оборонну підтримку та повоєнне відновлення України

За словами Стере, після початку війни, коли росію почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, чи Норвегія виконає свої зобов'язання у таких умовах.

"Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи", – зазначив прем'єр-міністр Норвегії.

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Автор: Роман Свиридович
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Я на днях передивилася норвезький серіал Окуповані.
Коли дивилася вперше минулого року, аж трусило перші півтори серії.

Цього разу лицемірство і цинізм Європи гостріше сприймався. І взагалі - ницість політиків.
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01.07.2022 22:48 Відповісти
це вам в Канаді добре - кого баба Ліза призначить з Лондона - той і керує!

а Європа мучається
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02.07.2022 00:12 Відповісти
а цинизм зелено-каломойских политиков тебя не бесит ? лишь бы потрындеть
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02.07.2022 04:36 Відповісти
уже июль
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01.07.2022 23:20 Відповісти
Чудова країна Норвегія , яка багато років була перша у світі за рейтингом щастя. Ми ще до війни були десь на 110 містіміж іраком та Афганістаном. А зараз ми на першому місті світі по нещастю.
Хто хоче раптово померти від ракет чи від перманентного стресу, який може вбити імунну систему навіть самої здорової людини - приїдьте в Україну та вкоротіть собі життя, яке дається лише раз.
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01.07.2022 23:30 Відповісти
До війни, між Іраком та Афганістаном, серйозно? Пздц меншовартість то діагноз.
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02.07.2022 00:22 Відповісти
та да, вартість життя українця за вісім років війни знизилась до вартості життя жертви талібів. Журавля пам'ятаєте, чи Швеція занадто далека із своім великовартістним відчуттям щастя, щоби взагалі знати, про кого це?
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02.07.2022 03:18 Відповісти
Читати не вмієте? Там написано до війни.
І до чого тут Журавель і Швеція? Це аж ніяк не є щаслива країна, не знаю хто вам таке розказує. Може варто цінувати свою країну, а не вірити в казочки про закордонний рай?
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02.07.2022 09:20 Відповісти
четы несешь бот ?
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02.07.2022 04:38 Відповісти
 
 