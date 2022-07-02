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Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, поддерживая Украину, партнеры поддерживают и себя.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжать поддержку Украины крайне важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис к дверям каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - говорится в сообщении.

Читайте: Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО
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Топ комментарии
+8
Мальчик хочет в табло
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02.07.2022 13:04
+4
У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
Вот и получит *****.
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02.07.2022 12:50
+4
Август наближается👍💥
Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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02.07.2022 13:03
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Заздрість головна скрепа московитів.
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02.07.2022 12:45 Ответить
Август наближается👍💥
Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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02.07.2022 13:03 Ответить
У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
Вот и получит *****.
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02.07.2022 12:50 Ответить
Мальчик хочет в табло
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02.07.2022 13:04 Ответить
пофігізм путлєра найголовніша скрепа. Адже йому пофіг на всіх, включаючи "дарагих расєян".
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02.07.2022 12:51 Ответить
Так він же хабадник. Нищить решту народів, імітуючи "рассєяніна".
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02.07.2022 13:04 Ответить
Концлагерь путлера круче любой Швейцарии..
Особенно в украденных у Грузии Абхазии и Ю.Осетии... а на Приднестровье ваще сущая Норвегия..
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02.07.2022 12:53 Ответить
Комплекс Наполеона, але тут він ненавидить всіх хто вище нього в фінансовому плані, а на своїх гівнюків на
х✌ю вертів
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02.07.2022 13:00 Ответить
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02.07.2022 13:05 Ответить
А шо , так можно било ?
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02.07.2022 13:14 Ответить
Когда мой покойный отец на цензоре говорил...
паБЕДУ СССР над Гитлером видно а каждой рюZZkoй дяревне от Хабаровска до Кенигсберга...
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02.07.2022 13:09 Ответить
Найприємніше ПутлєруХуйлу спостерігати, із своїх численних розкішних бункерів, за відданими кріпосними, які вовтузяться в лайні і славлять сцаря.
Бо ж це для всіх рашко-орків - скрєпа.
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02.07.2022 13:11 Ответить
Конфліктолог Заратустри
@ZhidkiyBorshtch
Зацініть пздц.
Швейцарські ЗМІ пишуть про скандал, що Українська влада максимально перешкоджає опозиції та представникам інших партій брати участь у західних самітах, при наявності трьох десятків представників слуги народу допускають лише по одному!!! представнику від інших партій. Зеленський як президент є дистанційований від СН. Він є позапартійний та незаангажований (типу, так має бути). Так, СН провладна партія. Але вона не президент. Те що відбувається, це стовідсоткова узурпація влади.
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02.07.2022 13:22 Ответить
Так не навидить, так ненавидить, що всі їх статки, нерухомість, яхти, і нарешті вилупки, усі там.
Пан Кулєба здавався розумним, він не хоче це питання підняти? Дати всім жируючим на нашій крові по Європах і не тільки великого копняка.
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02.07.2022 14:17 Ответить
Дима кулебин--- так это ещё при Спартаке знали. Хлеба, вина и зрелищ--- рабам и беднякам иного и не надо. А скажи Дима, в какой стране сегодня пенсушка 1974 гр у трёх миллионов, а ещё у трёх миллионов до 2200гр? Подсказать?
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02.07.2022 14:27 Ответить
Естественно не навидит!85%населения поРаши просто безмозглые рабы бомжы!живущие в другом измерении!!!
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02.07.2022 15:38 Ответить
Возможно Кулеба и прав, но не секрет и то, что "благополуччя європейців" без российских энергоресурсов не будет прежним, особенно благополуччя "пролетариата".
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02.07.2022 15:51 Ответить
Всё будет!когда ********** здохнет со своей шворой!И наладятся все потоки от севера до юга!Им тоже кушать нужно!всему своё время!
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02.07.2022 15:57 Ответить
Раньше никак нельзя?
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02.07.2022 16:41 Ответить
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02.07.2022 16:12 Ответить
А хіба він там один такий? Rashystus vulharis (рашист кончений) - це окремий біологічний вид зі своїми формами існування. Особливо небезпечний іншим живим видам!
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02.07.2022 16:28 Ответить
Эту взбесившуюся псину нужно просто уничтожить. Оно ведь пока живое, будет гадить этому миру до последнего.
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02.07.2022 16:52 Ответить
х@йло хоче щоб всі були в лаптях і їли кору,
а тільки воно в царських хоромах побудованих за вкрадені гроші європи
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02.07.2022 21:33 Ответить
 
 