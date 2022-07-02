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Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, поддерживая Украину, партнеры поддерживают и себя.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжать поддержку Украины крайне важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис к дверям каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+8 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий02.07.2022 13:04
+4 Colt
показать весь комментарий02.07.2022 12:50
+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий02.07.2022 13:03
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Вот и получит *****.
Особенно в украденных у Грузии Абхазии и Ю.Осетии... а на Приднестровье ваще сущая Норвегия..
х✌ю вертів
паБЕДУ СССР над Гитлером видно а каждой рюZZkoй дяревне от Хабаровска до Кенигсберга...
Бо ж це для всіх рашко-орків - скрєпа.
@ZhidkiyBorshtch
Зацініть пздц.
Швейцарські ЗМІ пишуть про скандал, що Українська влада максимально перешкоджає опозиції та представникам інших партій брати участь у західних самітах, при наявності трьох десятків представників слуги народу допускають лише по одному!!! представнику від інших партій. Зеленський як президент є дистанційований від СН. Він є позапартійний та незаангажований (типу, так має бути). Так, СН провладна партія. Але вона не президент. Те що відбувається, це стовідсоткова узурпація влади.
Пан Кулєба здавався розумним, він не хоче це питання підняти? Дати всім жируючим на нашій крові по Європах і не тільки великого копняка.
а тільки воно в царських хоромах побудованих за вкрадені гроші європи