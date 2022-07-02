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Путін ненавидить благополуччя європейців, тому Євросоюзу варто продовжувати підтримку України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що підтримуючи Україну, партнери підтримують і себе.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців та хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар02.07.2022 13:04
+4 Colt
показати весь коментар02.07.2022 12:50
+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар02.07.2022 13:03
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Вот и получит *****.
Особенно в украденных у Грузии Абхазии и Ю.Осетии... а на Приднестровье ваще сущая Норвегия..
х✌ю вертів
паБЕДУ СССР над Гитлером видно а каждой рюZZkoй дяревне от Хабаровска до Кенигсберга...
Бо ж це для всіх рашко-орків - скрєпа.
@ZhidkiyBorshtch
Зацініть пздц.
Швейцарські ЗМІ пишуть про скандал, що Українська влада максимально перешкоджає опозиції та представникам інших партій брати участь у західних самітах, при наявності трьох десятків представників слуги народу допускають лише по одному!!! представнику від інших партій. Зеленський як президент є дистанційований від СН. Він є позапартійний та незаангажований (типу, так має бути). Так, СН провладна партія. Але вона не президент. Те що відбувається, це стовідсоткова узурпація влади.
Пан Кулєба здавався розумним, він не хоче це питання підняти? Дати всім жируючим на нашій крові по Європах і не тільки великого копняка.
а тільки воно в царських хоромах побудованих за вкрадені гроші європи