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Путін ненавидить благополуччя європейців, тому Євросоюзу варто продовжувати підтримку України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що підтримуючи Україну, партнери підтримують і себе.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжувати підтримку України вкрай важливо для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців та хоче принести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Мальчик хочет в табло
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02.07.2022 13:04
+4
У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
Вот и получит *****.
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02.07.2022 12:50
+4
Август наближается👍💥
Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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02.07.2022 13:03
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Заздрість головна скрепа московитів.
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02.07.2022 12:45 Відповісти
Август наближается👍💥
Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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02.07.2022 13:03 Відповісти
У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
Вот и получит *****.
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02.07.2022 12:50 Відповісти
Мальчик хочет в табло
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02.07.2022 13:04 Відповісти
пофігізм путлєра найголовніша скрепа. Адже йому пофіг на всіх, включаючи "дарагих расєян".
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02.07.2022 12:51 Відповісти
Так він же хабадник. Нищить решту народів, імітуючи "рассєяніна".
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02.07.2022 13:04 Відповісти
Концлагерь путлера круче любой Швейцарии..
Особенно в украденных у Грузии Абхазии и Ю.Осетии... а на Приднестровье ваще сущая Норвегия..
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02.07.2022 12:53 Відповісти
Комплекс Наполеона, але тут він ненавидить всіх хто вище нього в фінансовому плані, а на своїх гівнюків на
х✌ю вертів
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02.07.2022 13:00 Відповісти
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02.07.2022 13:05 Відповісти
А шо , так можно било ?
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02.07.2022 13:14 Відповісти
Когда мой покойный отец на цензоре говорил...
паБЕДУ СССР над Гитлером видно а каждой рюZZkoй дяревне от Хабаровска до Кенигсберга...
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02.07.2022 13:09 Відповісти
Найприємніше ПутлєруХуйлу спостерігати, із своїх численних розкішних бункерів, за відданими кріпосними, які вовтузяться в лайні і славлять сцаря.
Бо ж це для всіх рашко-орків - скрєпа.
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02.07.2022 13:11 Відповісти
Конфліктолог Заратустри
@ZhidkiyBorshtch
Зацініть пздц.
Швейцарські ЗМІ пишуть про скандал, що Українська влада максимально перешкоджає опозиції та представникам інших партій брати участь у західних самітах, при наявності трьох десятків представників слуги народу допускають лише по одному!!! представнику від інших партій. Зеленський як президент є дистанційований від СН. Він є позапартійний та незаангажований (типу, так має бути). Так, СН провладна партія. Але вона не президент. Те що відбувається, це стовідсоткова узурпація влади.
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02.07.2022 13:22 Відповісти
Так не навидить, так ненавидить, що всі їх статки, нерухомість, яхти, і нарешті вилупки, усі там.
Пан Кулєба здавався розумним, він не хоче це питання підняти? Дати всім жируючим на нашій крові по Європах і не тільки великого копняка.
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02.07.2022 14:17 Відповісти
Дима кулебин--- так это ещё при Спартаке знали. Хлеба, вина и зрелищ--- рабам и беднякам иного и не надо. А скажи Дима, в какой стране сегодня пенсушка 1974 гр у трёх миллионов, а ещё у трёх миллионов до 2200гр? Подсказать?
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02.07.2022 14:27 Відповісти
Естественно не навидит!85%населения поРаши просто безмозглые рабы бомжы!живущие в другом измерении!!!
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02.07.2022 15:38 Відповісти
Возможно Кулеба и прав, но не секрет и то, что "благополуччя європейців" без российских энергоресурсов не будет прежним, особенно благополуччя "пролетариата".
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02.07.2022 15:51 Відповісти
Всё будет!когда ********** здохнет со своей шворой!И наладятся все потоки от севера до юга!Им тоже кушать нужно!всему своё время!
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02.07.2022 15:57 Відповісти
Раньше никак нельзя?
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02.07.2022 16:41 Відповісти
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02.07.2022 16:12 Відповісти
А хіба він там один такий? Rashystus vulharis (рашист кончений) - це окремий біологічний вид зі своїми формами існування. Особливо небезпечний іншим живим видам!
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02.07.2022 16:28 Відповісти
Эту взбесившуюся псину нужно просто уничтожить. Оно ведь пока живое, будет гадить этому миру до последнего.
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02.07.2022 16:52 Відповісти
х@йло хоче щоб всі були в лаптях і їли кору,
а тільки воно в царських хоромах побудованих за вкрадені гроші європи
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02.07.2022 21:33 Відповісти
 
 