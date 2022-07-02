РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5259 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 945 10
армия РФ (15407) война (46991) зерно (997) Минобороны (8252) обыск (1846) оккупация (9519) разведка (4006) Херсонщина (3530)

Захватчики проводят массовые обыски в оккупированной Чаплинке. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаплинка

Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области увеличивается давление на местных жителей со стороны оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

Как отмечается, с 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень подробно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поисках тайников.

"В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня", - говорится в сообщении.

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Херсонщины оказывают тотальное сопротивление оккупантам. Руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повторюються 20-30-ті роки минулого століття.
показать весь комментарий
02.07.2022 12:58 Ответить
а с Крыма через мост и дальше
показать весь комментарий
02.07.2022 13:00 Ответить
Вітаю українців. Хтось може організувати збір грошей на цілу авіаносну ударну групу? Маю гроші на хороший мотоцикл, хотів купити, зараз нафіг непотрібен. На Байрактарчики зібралися. Слава Україні.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:00 Ответить
Будуть їсти Зеліни шашлики.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:02 Ответить
Мародерство: рядовой и сержантский состав унітази та інше з домівок, супермаркетів..., а висшій командний состав інший рівень грабунку. .... и о иных воинских делах и поведениях, что каждому чину чинить должно"
показать весь комментарий
02.07.2022 13:05 Ответить
казахи помогают россии воровать украинское зерно?

https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/38044-ukradennoe-ukrainskoe-zerno-na-kazakhstanskom-korable-chto-izvestno-k-dannomu-chasu
показать весь комментарий
02.07.2022 13:06 Ответить
"в этот торжественный день")( хотелось бы узнать сколько по этому поводу (пропуск через Чонгар) зрадныкив уже помещены в СИЗО СБУ?..
или пока что на Пороха и "порохоботов" доблестные татаровцы-баклановцы-портновцы ещё ничего не нашли?..
т.е. про..бавшие Юг Украины продолжают рулить из то же ж ОПы бо "неначаси"?
показать весь комментарий
02.07.2022 13:08 Ответить
Продразверстка.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:47 Ответить
А когда чужая армия вела себя иначе? В любое время вековое и во всякой войне. А кто мешал с 25 по 28 февраля абсолютно все активы в РФ у нас конфисковать по решению суда утром, и к вечеру в тот же день? Решили в белых перчатках воевать, чистоплюйством заниматься? А они нет!
показать весь комментарий
02.07.2022 14:12 Ответить
Нарешті побачили? Вони ще місяць тому кримському гобліну свіженький снопик з Херсонщини дарували. А доця сальди все ще спонсується татом у Монако чи вже на раші?
показать весь комментарий
02.07.2022 14:31 Ответить
 
 