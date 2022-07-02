Захватчики проводят массовые обыски в оккупированной Чаплинке. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма, - ГУР

Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области увеличивается давление на местных жителей со стороны оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

Как отмечается, с 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень подробно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поисках тайников.

"В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня", - говорится в сообщении.

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

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