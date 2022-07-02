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Работаем вместе с ЕС над седьмым пакетом санкций относительно России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба,боррель

Евросоюз ведет подготовку седьмого пакета санкций относительно России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с Жозепом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС и согласовали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС относительно России и работаем над этим", – написал Кулеба.

Читайте: Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба
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Топ комментарии
+4
Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
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02.07.2022 17:26
+3
мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
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02.07.2022 17:18
+3
Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
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02.07.2022 17:19
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мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
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02.07.2022 17:18 Ответить
Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
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02.07.2022 17:19 Ответить
Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
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02.07.2022 17:26 Ответить
кулеба, ти свою роботу роби щоденно, дід Жозеп за тебе, козлина, працює.
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02.07.2022 17:32 Ответить
всю європейську шоблу,котра намазала шість пакетів проти рашиста і котрі не змогли зупинити кровопролиття в Україні потрібно розігнати ,як таких, котрі санціями стимулювали рашиста до ще більшої агресії і окупації України.Наскільки потрібно бути прорашистськими холуями.щоб розтягувати задоволення окупації України і вбивства українців.
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02.07.2022 17:57 Ответить
Кулєба із Зелєю напрацюють !
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02.07.2022 18:19 Ответить
 
 