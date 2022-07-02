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Працюємо разом з ЄС над сьомим пакетом санкцій щодо Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба,боррель

Євросоюз веде підготовку сьомого пакету санкцій щодо Росії за її вторгнення до України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У телефонній розмові з Жозепом Боррелем обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, та погодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", – написав Кулеба.

Також читайте: ЄС вже працює над санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
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02.07.2022 17:26
+3
мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
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02.07.2022 17:18
+3
Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
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02.07.2022 17:19
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мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
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02.07.2022 17:18 Відповісти
Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
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02.07.2022 17:19 Відповісти
Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
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02.07.2022 17:26 Відповісти
кулеба, ти свою роботу роби щоденно, дід Жозеп за тебе, козлина, працює.
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02.07.2022 17:32 Відповісти
всю європейську шоблу,котра намазала шість пакетів проти рашиста і котрі не змогли зупинити кровопролиття в Україні потрібно розігнати ,як таких, котрі санціями стимулювали рашиста до ще більшої агресії і окупації України.Наскільки потрібно бути прорашистськими холуями.щоб розтягувати задоволення окупації України і вбивства українців.
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02.07.2022 17:57 Відповісти
Кулєба із Зелєю напрацюють !
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02.07.2022 18:19 Відповісти
 
 