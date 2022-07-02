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Западная Европа выращивает в Украине фашистского монстра, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны якобы планируют захватить приграничные белорусские территории и растят фашистского монстра в Украине.

С таким заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Большую часть своего выступления белорусский диктатор посвятил Второй мировой войне.

"Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он стал во весь рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, жадно поглядывающих на пограничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии", - заявил Лукашенко.

Украину в своем выступлении он сравнил с фашистской Германией.

"Так же, как и в прошлом веке, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала воспитывала монстра по имени фашистская Германия, а затем, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно хотела поражения. История повторяется. Монстра выращивают в Украине", - считает Лукашенко, добавив, что из белорусов пытаются создать образ врага.

Читайте также: Страны постсоветского пространства должны сближаться с Союзным государством, "если хотят сохранить суверенитет и независимость", - Лукашенко
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Топ комментарии
+61
Да,уссатый допник.Надо тебя ********* ради профилактики
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02.07.2022 19:35
+56
Яке ж воно кончене...
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02.07.2022 19:35
+38
Бульбогауляйтера Машка Триппер-Захарова укусила...
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02.07.2022 19:35
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О загнул! Самозащита теперь называется нацизмом. Маразм крепчает
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02.07.2022 23:34 Ответить
Йа, йа , дафай кляйне драники унд нихьт партизанен
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03.07.2022 04:57 Ответить
Виступив з нагоди дня незалежності від чого? Від здорово глузду?
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03.07.2022 05:58 Ответить
А вот теперь нужно потребовать от него извинений в ультимативной форме )
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03.07.2022 06:50 Ответить
Что ты несёшь тварь усатая!
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03.07.2022 07:44 Ответить
Бульбофюрер уколи пропустив. Куди санітари дивляться?
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03.07.2022 08:02 Ответить
Нда....
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03.07.2022 10:07 Ответить
Десятикратна перевага москалів залишиться і надалі. За тиждень, два вони будуть у Дніпрі?
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03.07.2022 19:49 Ответить
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