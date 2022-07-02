Західна Європа вирощує в Україні фашистського монстра, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що західні країни нібито планують захопити прикордонні білоруські території і ростять фашистського монстра в Україні.

З такою заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА"

Велику частину свого виступу білоруський диктатор присвятив часам Другої світової війни.

"Ми маємо дивитися правді в очі: новий нацизм уже не просто піднімає голову, він став на повний зріст. Ми бачимо його в геополітичних апетитах наших західних сусідів, які жадібно поглядають на прикордонні білоруські та українські території. І навіть не соромляться відкрито говорити про можливу анексії", - заявив Лукашенко.

Україну у своєму віступі він порівняв з фашистською Німеччиною.

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку виховувала монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно хотіла поразки. Історія повторюється. Монстра вирощують в Україні", - вважає Лукашенко, додавши, що із білорусів намагаються створити образ ворога.

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