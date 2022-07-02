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Західна Європа вирощує в Україні фашистського монстра, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що західні країни нібито планують захопити прикордонні білоруські території і ростять фашистського монстра в Україні.

З такою заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "БЕЛТА"

Велику частину свого виступу білоруський диктатор присвятив часам Другої світової війни.

"Ми маємо дивитися правді в очі: новий нацизм уже не просто піднімає голову, він став на повний зріст. Ми бачимо його в геополітичних апетитах наших західних сусідів, які жадібно поглядають на прикордонні білоруські та українські території. І навіть не соромляться відкрито говорити про можливу анексії", - заявив Лукашенко.

Україну у своєму віступі він порівняв з фашистською Німеччиною.

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку виховувала монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно хотіла поразки. Історія повторюється. Монстра вирощують в Україні", - вважає Лукашенко, додавши, що із білорусів намагаються створити образ ворога.

Також читайте: Країни пострадянського простору мають зближатися із Союзною державою, "якщо хочуть зберегти суверенітет та незалежність", - Лукашенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
Да,уссатый допник.Надо тебя ********* ради профилактики
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02.07.2022 19:35
+56
Яке ж воно кончене...
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02.07.2022 19:35
+38
Бульбогауляйтера Машка Триппер-Захарова укусила...
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02.07.2022 19:35
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О загнул! Самозащита теперь называется нацизмом. Маразм крепчает
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02.07.2022 23:34 Відповісти
Йа, йа , дафай кляйне драники унд нихьт партизанен
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03.07.2022 04:57 Відповісти
Виступив з нагоди дня незалежності від чого? Від здорово глузду?
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03.07.2022 05:58 Відповісти
А вот теперь нужно потребовать от него извинений в ультимативной форме )
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03.07.2022 06:50 Відповісти
Что ты несёшь тварь усатая!
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03.07.2022 07:44 Відповісти
Бульбофюрер уколи пропустив. Куди санітари дивляться?
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03.07.2022 08:02 Відповісти
Нда....
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03.07.2022 10:07 Відповісти
Десятикратна перевага москалів залишиться і надалі. За тиждень, два вони будуть у Дніпрі?
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03.07.2022 19:49 Відповісти
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