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ВСУ начали использовать немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt для уничтожения бронетехники рашистов, - Бутусов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сверхсовременные немецкие самонаводящиеся снаряды начали уничтожать танки группы "Центр" российско-фашистских захватчиков в Украине.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

1 июля Вооруженные силы Украины обнародовали видео, демонстрирующее, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донетчине самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной и ее поражение, пишет Бутусов.

Журналист рассказал, как работает это оружие.

Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку".

По данным источников Цензор.НЕТ, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Вероятно, одна из них, уничтоженная взрывом, была ЗРПК "Панцирь" или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российско-фашистских войск.

Читайте также: Россияне делают паузы в обстрелах только для того, чтобы пополнить запасы и начать бить снова, - Бутусов

"ВСУ постепенно насыщается сверхсовременным западным оружием, которое начинает создавать украинским воинам преимущество и позволяет вести бесконтактную войну с врагом", - отмечает Бутусов. По его мнению, после развертывания широкомасштабного производства по программам поддержки Украины от НАТО ВСУ получат большое технологическое преимущество над оккупантами.

"Под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает главред Цензор.НЕТ.

Читайте также: С 16 июня ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе, - Бутусов
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Топ комментарии
+98
Гут ,зер Гут
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02.07.2022 20:36
+84
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02.07.2022 20:38
+67
Скоро достаточно будет маленькой тележки снарядов, что бы уничтожить техники больше чем кацапы вагоном снарядов❗☝
Свято наближаеться👍
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02.07.2022 20:48
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Гут ,зер Гут
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02.07.2022 20:36 Ответить
Ja, Ja Naturlich
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02.07.2022 20:39 Ответить
Скоро достаточно будет маленькой тележки снарядов, что бы уничтожить техники больше чем кацапы вагоном снарядов❗☝
Свято наближаеться👍
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02.07.2022 20:48 Ответить
Das ist fantastisch
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02.07.2022 20:58 Ответить
Schön!
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02.07.2022 21:01 Ответить
Gruzzi! Prost!
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02.07.2022 21:23 Ответить
Раша гудбай
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02.07.2022 21:13 Ответить
pUTLER KAPUT!!!
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02.07.2022 22:46 Ответить
Яя Да ис фантасиш)) Или как там? Ну без свадьбы в конце?)))
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02.07.2022 23:52 Ответить
оце так діло
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02.07.2022 20:36 Ответить
оце реальна вундервафля, а не як у москалів
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02.07.2022 21:01 Ответить
Путлєр капут-німцям респект...
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02.07.2022 20:37 Ответить
Август❗Авгус дорогие украинцы свое слово громко скажет☝Кацапы👎Украина👍 И это не избежно👍
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02.07.2022 20:56 Ответить
А сколько гадили на них... Что поделать, Шариковы и Швондер зеленский
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02.07.2022 22:34 Ответить
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02.07.2022 20:38 Ответить
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03.07.2022 11:46 Ответить
на видео - как-будто с дерева (на 12 часов) кто-то выстрелил из чего-то в то, что едет по дороге. Хотя после нескольких просмотров - дым от снаряда просто совпал с деревом. На самом деле выстрел был с высоты над консервной банкой. Ай да Шольц, ай да "сукинсын"
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02.07.2022 20:38 Ответить
Вот только эта хрень под формат артиллерийского снаряда никак не подходит, ее надо сбрасывать в виде кассетной авиабомбы над полем боя, или запускать на большой и дорогущей ракете. Да и тупая инфракрасная система наведения против активного радара - это разные эпохи.
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02.07.2022 21:59 Ответить
Принцип однаковий і навіть технологія та сама. А діти різні виходять... Отакі нюанси.
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02.07.2022 22:31 Ответить
Як тобі Вольдемар, зер гуд чи нє?
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02.07.2022 20:39 Ответить
Наче вже тиждень тому було відомо про наш відхід звідти.
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02.07.2022 20:41 Ответить
гирькин сравнительно недавно кукарекал про "Киев за 3 дня", ты ему тогда тоже верил?
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02.07.2022 20:41 Ответить
Від цього не казав, про три дні. Хоч мені і пох, що він казав.
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02.07.2022 20:51 Ответить
отошли и хорошо. Тактич окружений не надо
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02.07.2022 20:43 Ответить
В оперативній вечірній інформації про Лисичанськ ні слова
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02.07.2022 20:49 Ответить
Назву міста с помилками може написати тільки кацап,а може й "корисний"ідіот!Лисичанськ як стояв,так і буде стояти!
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02.07.2022 21:01 Ответить
Ти хворий на голову. Треба переживати за Україну, але не треба бути дурним.
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02.07.2022 21:05 Ответить
Такі снаряди вже вироблялися в Україні. Але "хтось" "похєрив" оборонзамовлення і залишив нас "голими" перед агресором.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
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02.07.2022 21:34 Ответить
А какое вооружение было доведено до концаза 5 лет, кроме миномёта молота и катеров практически без вооружения.
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02.07.2022 22:08 Ответить
"Богдани" й "Нептуна" зі "Стугною" та "Вільхою" вистачить? Це, якщо за 5 років президентства Порошенка.
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02.07.2022 22:34 Ответить
не скавчи "номерной",тобі нижче вже відповіли
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03.07.2022 01:17 Ответить
Smart s ********* Pzx2000 paroj rabotajet.Tak skazat .Ecio 5 takix ****** Italija dala ,
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02.07.2022 20:48 Ответить
Поки що брехня
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02.07.2022 20:53 Ответить
Молодцы если успели отступить. Карту посмотри какая там ловушка. Положили бы тысячи людей профи если бы остались.
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02.07.2022 21:00 Ответить
акт доброй воли .danke schön Deutschland
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02.07.2022 20:50 Ответить
Достаточно одной таблєткі
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02.07.2022 20:52 Ответить
Напевне після скандалу з висвітленням відхода із Северодонецька. Наїхали на Гайдая, та Бутусова, що передчасна новина про відхід ЗСУ зашкодила організації відходу, тепер всі мовчать, чекають на офіційну заяву від МО України.
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02.07.2022 20:58 Ответить
я не уверен, что и данную инфу стоило обнародовать.
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02.07.2022 21:19 Ответить
- Мальчик это ты взорвал танк?
- Я
- Так это же русский танка
- Яя
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02.07.2022 21:01 Ответить
Да много то ума не нужно, что бы 2+2 сложить. Пока что насыщение современной артой и РСЗО недостаточное для уничтожения десятков тысяч орков и тысяч ББМ. Ну и снарядный голод.
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03.07.2022 00:17 Ответить
Дуже гарно. Виконувати бойові завдання на такій техніці з такими ************ в рази безпечніше, легше і приємніше. Воїнів більше залишиться цілими і неушкодженими. І бажаючи служити і захищати на такій техніці в таких умовах значно більше буде. Слава союзникам і ЗСУ.
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02.07.2022 21:12 Ответить
..хм.. походу, это не руzzкие, а немцы долго запрягают, но зато быстро едут
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02.07.2022 21:12 Ответить
і після такого відео ще є дурні які дивуються чому у гансів так мало панцергаубиць? а їм більше і не треба було,бо скільки тих орків доїде під такими снарядами)))
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03.07.2022 01:19 Ответить
Russisches Schwein kapituliert!
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02.07.2022 21:14 Ответить
Як там говорять?
Das ist Fantastisch!
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02.07.2022 21:15 Ответить
никакой фантастики,прагматизм и холодный расчёт.ну и то что ещё никто не отменял:
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02.07.2022 21:30 Ответить
Резкий разворот пойдет тогда когда Украина сможет накрывать вражеские аэродромы уничтожая росийские бомбардировщики пускающие по нам ракеты
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02.07.2022 21:16 Ответить
Кацапи вирішили (за зразком Сирії) провести в Україні бойові випробування свого "новітнього" озброєння А виходить навпаки - Захід нашими руками проводить випробування власних зразків озброєнь!
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02.07.2022 21:25 Ответить
Такі снаряди вже вироблялися в Україні. Але "хтось" "похєрив" оборонзамовлення і залишив нас "голими" перед агресором.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
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02.07.2022 21:31 Ответить
Снаряды с лазерным наведением - это немного не то. Точнее совсем не то.
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02.07.2022 21:40 Ответить
так кто этот хтось.
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02.07.2022 22:30 Ответить
ПТУР в формате артиллерийского снаряда с соответствующей дальностью - злая штука. Кацапа скоро в танк никаким калачом не заманишь. Только сидеть в окопе и срать в пакет
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02.07.2022 21:34 Ответить
Срать он будет в штаны,а в пакете ему домой еще ехать.
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02.07.2022 23:14 Ответить
В окобзоненном виде ему уже будет похрен на предидущее содержание пакета.
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02.07.2022 23:38 Ответить
https://t.me/AFUStratCom/3708 😁
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03.07.2022 11:11 Ответить
Срать будет уже внутри пакета.
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03.07.2022 13:34 Ответить
Понял только что круто. https://thereaderwiki.com/en/SMArt_155
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02.07.2022 21:37 Ответить
Читал про создание таких штук раньше. Оказывается что для окобзонивания орков в танках - дельная вещь.
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02.07.2022 23:41 Ответить
Красиво бьет немецкое оружие, не оставляет шанса сруским фашистам.
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02.07.2022 21:43 Ответить
Більше смажених кацапів - то добре. Іван повинен зрозуміти, що його "родіна" за Уралом
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02.07.2022 21:47 Ответить
Исследования показывают, что башни танков Российской Армии провели в воздухе больше времени, чем ВВС России.
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02.07.2022 21:47 Ответить
Ser gut ger Scholz
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02.07.2022 22:22 Ответить
ну, как Рашка и мечтала - воюет теперь против всех передовых западных технологий. бойтесь своих желаний - они имеют свойство исполняться...
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02.07.2022 22:24 Ответить
вичикали, зафіксували, приготувались і..... маленькі Хіросіми в небі. Особливо останнє відрядження орків до Йоські на небеса в Попасній.
А все таки у військовій галузі всяке авось таки вилазить боком згодом. Десятиліттями рузге дивились на логістику як несуттеве. А тут вилізло все зразу ж.
Якщо в бундесвера подібні до протитанкових зенітні снаряди для зенітних БМП, то від орланів буде летіти тільки пір"я.
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02.07.2022 22:24 Ответить
ось що буде потім з танком... Слава ЗСУ. На відео вражений Т 72 https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
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02.07.2022 22:26 Ответить
Це просто офігено! Дайте нам таких тисячу, бітте!
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02.07.2022 22:39 Ответить
Класно смотрится! Кацапы, наверное, сравнивают со своим металлоломом и офигевают.
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02.07.2022 22:54 Ответить
Так а де видео то?
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02.07.2022 23:18 Ответить
Главное, что буряты довольны, говорят - хорошо печёт!
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02.07.2022 23:27 Ответить
Ось відео краще видно як працюе ця система :
https://youtu.be/W9t0zmg54ec
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03.07.2022 07:14 Ответить
"Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху."
СКОЛЬКО ЖЕ ТАКАЯ ХРЕНЬ СТОИТ??
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03.07.2022 10:15 Ответить
Москаляку на гиляку!!!
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03.07.2022 12:24 Ответить
 
 