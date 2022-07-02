ВСУ начали использовать немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt для уничтожения бронетехники рашистов, - Бутусов. ВИДЕО

Сверхсовременные немецкие самонаводящиеся снаряды начали уничтожать танки группы "Центр" российско-фашистских захватчиков в Украине.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

1 июля Вооруженные силы Украины обнародовали видео, демонстрирующее, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донетчине самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной и ее поражение, пишет Бутусов.

Журналист рассказал, как работает это оружие.

Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку".

По данным источников Цензор.НЕТ, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Вероятно, одна из них, уничтоженная взрывом, была ЗРПК "Панцирь" или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российско-фашистских войск.

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"ВСУ постепенно насыщается сверхсовременным западным оружием, которое начинает создавать украинским воинам преимущество и позволяет вести бесконтактную войну с врагом", - отмечает Бутусов. По его мнению, после развертывания широкомасштабного производства по программам поддержки Украины от НАТО ВСУ получат большое технологическое преимущество над оккупантами.

"Под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает главред Цензор.НЕТ.

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