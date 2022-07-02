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ЗСУ почали використовувати німецькі самонавідні снаряди SMArt для знищення бронетехніки рашистів, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Надсучасні німецькі самонавідні снаряди почали знищувати танки групи "Центр" російсько-фашистських загарбників в Україні.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження, пише Бутусов.

Журналіст розповів, як працює ця зброя:

"Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку"

За даними джерел Цензор.НЕТ, при обстрілі 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК "Панцир" або танк. 2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

"ЗСУ поступово насичується надсучасною західною зброєю, яка починає створювати українським воїнам перевагу, та дозволяє вести безконтактну війну з ворогом", - зазначає Бутусов. На його думку, після розгортання широкомасштабного виробництва за програмами підтримки України від НАТО, ЗСУ отримають велику технологічну перевагу над окупантами. 

"Під таку зброю варто змінювати і підгтовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - підкреслює головред Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни роблять паузи в обстрілах лише для того, щоб поповнити запаси та почати бити знову, - Бутусов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+98
Гут ,зер Гут
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02.07.2022 20:36
+84
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02.07.2022 20:38
+67
Скоро достаточно будет маленькой тележки снарядов, что бы уничтожить техники больше чем кацапы вагоном снарядов❗☝
Свято наближаеться👍
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02.07.2022 20:48
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Гут ,зер Гут
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02.07.2022 20:36 Відповісти
Ja, Ja Naturlich
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02.07.2022 20:39 Відповісти
Скоро достаточно будет маленькой тележки снарядов, что бы уничтожить техники больше чем кацапы вагоном снарядов❗☝
Свято наближаеться👍
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02.07.2022 20:48 Відповісти
Das ist fantastisch
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02.07.2022 20:58 Відповісти
Schön!
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Gruzzi! Prost!
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02.07.2022 21:23 Відповісти
Раша гудбай
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02.07.2022 21:13 Відповісти
pUTLER KAPUT!!!
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02.07.2022 22:46 Відповісти
Яя Да ис фантасиш)) Или как там? Ну без свадьбы в конце?)))
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02.07.2022 23:52 Відповісти
оце так діло
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02.07.2022 20:36 Відповісти
оце реальна вундервафля, а не як у москалів
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Путлєр капут-німцям респект...
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02.07.2022 20:37 Відповісти
Август❗Авгус дорогие украинцы свое слово громко скажет☝Кацапы👎Украина👍 И это не избежно👍
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02.07.2022 20:56 Відповісти
А сколько гадили на них... Что поделать, Шариковы и Швондер зеленский
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02.07.2022 22:34 Відповісти
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02.07.2022 20:38 Відповісти
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03.07.2022 11:46 Відповісти
на видео - как-будто с дерева (на 12 часов) кто-то выстрелил из чего-то в то, что едет по дороге. Хотя после нескольких просмотров - дым от снаряда просто совпал с деревом. На самом деле выстрел был с высоты над консервной банкой. Ай да Шольц, ай да "сукинсын"
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02.07.2022 20:38 Відповісти
Вот только эта хрень под формат артиллерийского снаряда никак не подходит, ее надо сбрасывать в виде кассетной авиабомбы над полем боя, или запускать на большой и дорогущей ракете. Да и тупая инфракрасная система наведения против активного радара - это разные эпохи.
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02.07.2022 21:59 Відповісти
Принцип однаковий і навіть технологія та сама. А діти різні виходять... Отакі нюанси.
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02.07.2022 22:31 Відповісти
Як тобі Вольдемар, зер гуд чи нє?
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02.07.2022 20:39 Відповісти
Наче вже тиждень тому було відомо про наш відхід звідти.
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02.07.2022 20:41 Відповісти
гирькин сравнительно недавно кукарекал про "Киев за 3 дня", ты ему тогда тоже верил?
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02.07.2022 20:41 Відповісти
Від цього не казав, про три дні. Хоч мені і пох, що він казав.
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02.07.2022 20:51 Відповісти
отошли и хорошо. Тактич окружений не надо
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02.07.2022 20:43 Відповісти
В оперативній вечірній інформації про Лисичанськ ні слова
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02.07.2022 20:49 Відповісти
Назву міста с помилками може написати тільки кацап,а може й "корисний"ідіот!Лисичанськ як стояв,так і буде стояти!
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Ти хворий на голову. Треба переживати за Україну, але не треба бути дурним.
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02.07.2022 21:05 Відповісти
Такі снаряди вже вироблялися в Україні. Але "хтось" "похєрив" оборонзамовлення і залишив нас "голими" перед агресором.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
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02.07.2022 21:34 Відповісти
А какое вооружение было доведено до концаза 5 лет, кроме миномёта молота и катеров практически без вооружения.
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02.07.2022 22:08 Відповісти
"Богдани" й "Нептуна" зі "Стугною" та "Вільхою" вистачить? Це, якщо за 5 років президентства Порошенка.
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02.07.2022 22:34 Відповісти
не скавчи "номерной",тобі нижче вже відповіли
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03.07.2022 01:17 Відповісти
Smart s ********* Pzx2000 paroj rabotajet.Tak skazat .Ecio 5 takix ****** Italija dala ,
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02.07.2022 20:48 Відповісти
Поки що брехня
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02.07.2022 20:53 Відповісти
Молодцы если успели отступить. Карту посмотри какая там ловушка. Положили бы тысячи людей профи если бы остались.
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02.07.2022 21:00 Відповісти
акт доброй воли .danke schön Deutschland
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02.07.2022 20:50 Відповісти
Достаточно одной таблєткі
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02.07.2022 20:52 Відповісти
Напевне після скандалу з висвітленням відхода із Северодонецька. Наїхали на Гайдая, та Бутусова, що передчасна новина про відхід ЗСУ зашкодила організації відходу, тепер всі мовчать, чекають на офіційну заяву від МО України.
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02.07.2022 20:58 Відповісти
я не уверен, что и данную инфу стоило обнародовать.
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02.07.2022 21:19 Відповісти
- Мальчик это ты взорвал танк?
- Я
- Так это же русский танка
- Яя
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Да много то ума не нужно, что бы 2+2 сложить. Пока что насыщение современной артой и РСЗО недостаточное для уничтожения десятков тысяч орков и тысяч ББМ. Ну и снарядный голод.
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03.07.2022 00:17 Відповісти
Дуже гарно. Виконувати бойові завдання на такій техніці з такими ************ в рази безпечніше, легше і приємніше. Воїнів більше залишиться цілими і неушкодженими. І бажаючи служити і захищати на такій техніці в таких умовах значно більше буде. Слава союзникам і ЗСУ.
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02.07.2022 21:12 Відповісти
..хм.. походу, это не руzzкие, а немцы долго запрягают, но зато быстро едут
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02.07.2022 21:12 Відповісти
і після такого відео ще є дурні які дивуються чому у гансів так мало панцергаубиць? а їм більше і не треба було,бо скільки тих орків доїде під такими снарядами)))
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03.07.2022 01:19 Відповісти
Russisches Schwein kapituliert!
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02.07.2022 21:14 Відповісти
Як там говорять?
Das ist Fantastisch!
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02.07.2022 21:15 Відповісти
никакой фантастики,прагматизм и холодный расчёт.ну и то что ещё никто не отменял:
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02.07.2022 21:30 Відповісти
Резкий разворот пойдет тогда когда Украина сможет накрывать вражеские аэродромы уничтожая росийские бомбардировщики пускающие по нам ракеты
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02.07.2022 21:16 Відповісти
Кацапи вирішили (за зразком Сирії) провести в Україні бойові випробування свого "новітнього" озброєння А виходить навпаки - Захід нашими руками проводить випробування власних зразків озброєнь!
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02.07.2022 21:25 Відповісти
Такі снаряди вже вироблялися в Україні. Але "хтось" "похєрив" оборонзамовлення і залишив нас "голими" перед агресором.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kerovanij_barvinok_gotujut_do_viprobuvan-1541.html
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02.07.2022 21:31 Відповісти
Снаряды с лазерным наведением - это немного не то. Точнее совсем не то.
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02.07.2022 21:40 Відповісти
так кто этот хтось.
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02.07.2022 22:30 Відповісти
ПТУР в формате артиллерийского снаряда с соответствующей дальностью - злая штука. Кацапа скоро в танк никаким калачом не заманишь. Только сидеть в окопе и срать в пакет
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02.07.2022 21:34 Відповісти
Срать он будет в штаны,а в пакете ему домой еще ехать.
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02.07.2022 23:14 Відповісти
В окобзоненном виде ему уже будет похрен на предидущее содержание пакета.
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02.07.2022 23:38 Відповісти
https://t.me/AFUStratCom/3708 😁
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03.07.2022 11:11 Відповісти
Срать будет уже внутри пакета.
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03.07.2022 13:34 Відповісти
Понял только что круто. https://thereaderwiki.com/en/SMArt_155
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02.07.2022 21:37 Відповісти
Читал про создание таких штук раньше. Оказывается что для окобзонивания орков в танках - дельная вещь.
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02.07.2022 23:41 Відповісти
Красиво бьет немецкое оружие, не оставляет шанса сруским фашистам.
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02.07.2022 21:43 Відповісти
Більше смажених кацапів - то добре. Іван повинен зрозуміти, що його "родіна" за Уралом
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02.07.2022 21:47 Відповісти
Исследования показывают, что башни танков Российской Армии провели в воздухе больше времени, чем ВВС России.
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02.07.2022 21:47 Відповісти
Ser gut ger Scholz
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02.07.2022 22:22 Відповісти
ну, как Рашка и мечтала - воюет теперь против всех передовых западных технологий. бойтесь своих желаний - они имеют свойство исполняться...
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02.07.2022 22:24 Відповісти
вичикали, зафіксували, приготувались і..... маленькі Хіросіми в небі. Особливо останнє відрядження орків до Йоські на небеса в Попасній.
А все таки у військовій галузі всяке авось таки вилазить боком згодом. Десятиліттями рузге дивились на логістику як несуттеве. А тут вилізло все зразу ж.
Якщо в бундесвера подібні до протитанкових зенітні снаряди для зенітних БМП, то від орланів буде летіти тільки пір"я.
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02.07.2022 22:24 Відповісти
ось що буде потім з танком... Слава ЗСУ. На відео вражений Т 72 https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
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02.07.2022 22:26 Відповісти
Це просто офігено! Дайте нам таких тисячу, бітте!
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02.07.2022 22:39 Відповісти
Класно смотрится! Кацапы, наверное, сравнивают со своим металлоломом и офигевают.
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02.07.2022 22:54 Відповісти
Так а де видео то?
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02.07.2022 23:18 Відповісти
Главное, что буряты довольны, говорят - хорошо печёт!
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02.07.2022 23:27 Відповісти
Ось відео краще видно як працюе ця система :
https://youtu.be/W9t0zmg54ec
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03.07.2022 07:14 Відповісти
"Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху."
СКОЛЬКО ЖЕ ТАКАЯ ХРЕНЬ СТОИТ??
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03.07.2022 10:15 Відповісти
Москаляку на гиляку!!!
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03.07.2022 12:24 Відповісти
 
 