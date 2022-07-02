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Последствия войны в Украине уже ощутили 40% граждан ЕС, - опрос Европарламента

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Ухудшение уровня жизни из-за войны в Украине испытывают 40 процентов граждан Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом веб-департамент Европейского парламента сообщает в телеграм-канале.

"Российская агрессия против Украины усилила общественную поддержку ЕС и восприятие демократии как одной из важнейших ценностей, которые нужно защищать", – говорится в сообщении.

По данным Европарламента, 59 процентов граждан ЕС убеждены, что защищать общие европейские ценности, такие как свобода и демократия, важнее, чем удерживать цены на стоимость жизни.

61 процент европейцев ожидают, что их жизнь может измениться вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину. 40 процентов считают, что уровень их жизни уже ухудшился из-за войны.

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Топ комментарии
+20
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02.07.2022 22:02
+17
Последствия войны в Украине ощутили 100% граждан Украины...
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02.07.2022 21:58
+16


Джерело
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02.07.2022 22:11
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Краще погіршення,ніж знищення. Вибір невеликий. Розплата за недолугість і наївність. За все доводиться платити
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02.07.2022 21:57 Ответить
Они верят в другое: в то, что если пожертвовать Украиной, все вернётся на круги своя
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02.07.2022 22:50 Ответить
В каждой семье есть уроды. Нормальные люди в Европе уже раньше поняли, чем чревата дружба с ******. А теперь помогает Украине разными способами
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03.07.2022 00:08 Ответить
Путин настойчиво потребовал от Лукашенко исполнения «союзнического долга». Рамки участия в грядущей «операции транспортной деблокады» Калининградской области были очерчены бескомпромиссно. Кремль решил ответить на блокировку транзита. Лукашенко отведена роль «застрельщика».

Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый Сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден: достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко - и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.

В противном случае, реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград, ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
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02.07.2022 23:04 Ответить
а близько вже 50 тисяч українців вже не віючуюють ніякого рівня життя, бо їх вбили ракети зроблені з європейських складників, за європейські гроші
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02.07.2022 21:58 Ответить
Звідки у вас ці цифри?
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02.07.2022 22:03 Ответить
з пальця
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02.07.2022 22:07 Ответить
Ви думаєте в Маріуполі мало людей загинуло?
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02.07.2022 22:15 Ответить
Гадаю ні. Але достовірно ніхто того не знає.
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02.07.2022 22:21 Ответить
від 20 до 30 тисяч( і це ще не можливо точно прорахувати. в нас більше втрат серед цівильних ніж війскових. і це є ознакою терроризма та геноцида.
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03.07.2022 01:03 Ответить
Последствия войны в Украине ощутили 100% граждан Украины...
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02.07.2022 21:58 Ответить
Зате кацапи раді:

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02.07.2022 22:13 Ответить
Цікава теорія.
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02.07.2022 22:17 Ответить
ну, при СССР все так жили. Все были равны. равно бедные. но некоторые были ровнее других (директора, начальники, завмаги). Рашка хочет назад в СССР ? вот получите распишитесь.
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02.07.2022 22:44 Ответить
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02.07.2022 22:47 Ответить
Нагадало анекдот - європейці розрахували кількість санкцій, аби погіршити рівень життя расєян до нестерпної межі, за якою расєяни мають вплинути на свій уряд. Але санкції не працюють, бо виявилося, щоб досягти тієї нестерпної межі, рівень життя расєян треба покращувати...
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02.07.2022 22:29 Ответить
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02.07.2022 22:33 Ответить
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02.07.2022 22:02 Ответить


Джерело
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02.07.2022 22:11 Ответить
а саму войну - ее запах и ужас и разруху и смерти сколько % украинцев ?
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02.07.2022 22:05 Ответить
достатня кількість щоб потім запитати у того кто радив готуатися до "травневих шашликів".
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03.07.2022 01:08 Ответить
Немного цены повысились в Европе, других ухудшении нет. Не верьте этому бреду, очевидно, что работает российско-фашистская пропаганда.
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02.07.2022 22:09 Ответить
Підвищення цін і є ухудшєніє. Чи у тебе це називається позитивне зростання?!
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02.07.2022 22:33 Ответить
особого ухудшения у нас не заметно. подорвались цены на топливо, но это больше заслуга деда Бидона и прочих спасателей климата. немцы на газ и рашисткую нефть подсажены плотно, у них будут проблемы в этом году
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02.07.2022 22:17 Ответить
Вечно у вас рашкованов кто-то виноват, но не вы. Мы на трубу подсели, так платим теперь. А виноват во всем ваш рюзький мир, который лезет везде со своей "братской" любовью. Идите в свою вонючую канаву и сдохните там. Весь мир хоть вздохнет спокойно.
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02.07.2022 22:27 Ответить
иди проспись
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02.07.2022 22:28 Ответить
Нагадай мені з якого року Швейцарія у Євросоюзі, бо ящось важливе пропустив.
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02.07.2022 22:28 Ответить
надеюсь и не будет. поэтому и проблем у нас меньше всех. хотя и работают толерастики над этим.
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02.07.2022 22:30 Ответить
Так в статті мова йде про ЄС, а не шенген.
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02.07.2022 22:35 Ответить
"59 відсотків громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя. "

А тепер порівняйте з Україною, де у 2019-му, 73% насєлєнія устало ат вайни, устало тратіть дєньгі на армію, устало ат реформ, устало від адекватного керівництва країною. В результаті чого отримало: економічну дупу, повномасштабну війну, мільйони людей залишилися бомжами, про можливість працювати і заробляти я взагалі промовчу.
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02.07.2022 22:24 Ответить
персидское золото никогда и никому не шло на пользу ... сначала ты распихиваешь его по карманам а потом проявляешь чудеса героизма при Фермопилах ... надеюсь персонально немцы ещё хлебнут сполна за свою беспечность ... когда начнется война за Тайвань американцы найдут в китайском барахле много немецких комплектующих
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02.07.2022 22:26 Ответить
на п'ятий місяць доходить що це війна в європі а не десь далеко в африці,

Україна одразу ж казала давайте допомагайте, бо це в наших спільних інтересах,
а європа ні це не війна нато і т.д.
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02.07.2022 22:56 Ответить
"Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто та нiколи не дожене!", - В. Зеленський.
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03.07.2022 00:02 Ответить
Так їм і треба
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03.07.2022 05:56 Ответить
видимо даром они перед свиньями бисер мечут.
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03.07.2022 10:37 Ответить
 
 