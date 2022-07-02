Последствия войны в Украине уже ощутили 40% граждан ЕС, - опрос Европарламента
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Ухудшение уровня жизни из-за войны в Украине испытывают 40 процентов граждан Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом веб-департамент Европейского парламента сообщает в телеграм-канале.
"Российская агрессия против Украины усилила общественную поддержку ЕС и восприятие демократии как одной из важнейших ценностей, которые нужно защищать", – говорится в сообщении.
По данным Европарламента, 59 процентов граждан ЕС убеждены, что защищать общие европейские ценности, такие как свобода и демократия, важнее, чем удерживать цены на стоимость жизни.
61 процент европейцев ожидают, что их жизнь может измениться вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину. 40 процентов считают, что уровень их жизни уже ухудшился из-за войны.
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Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый Сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден: достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко - и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.
В противном случае, реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград, ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
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А тепер порівняйте з Україною, де у 2019-му, 73% насєлєнія устало ат вайни, устало тратіть дєньгі на армію, устало ат реформ, устало від адекватного керівництва країною. В результаті чого отримало: економічну дупу, повномасштабну війну, мільйони людей залишилися бомжами, про можливість працювати і заробляти я взагалі промовчу.
Україна одразу ж казала давайте допомагайте, бо це в наших спільних інтересах,
а європа ні це не війна нато і т.д.