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Наслідки війни в Україні вже відчули 40% громадян ЄС, - опитування Європарламенту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Погіршення рівня життя через війну в Україні відчувають 40 відсотків громадян Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вебдепартамент Європейського парламенту повідомляє в телеграмі.

"російська агресія проти України посилила громадську підтримку ЄС і сприйняття демократії як однієї з найважливіших цінностей, які потрібно захищати", – ідеться в повідомленні.

За даними Європарламенту, 59 відсотків громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя.

61 відсоток європейців очікують, що їхнє життя може змінитися внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. 40 відсотків вважають, що рівень їхнього життя вже погіршився через війну.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
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02.07.2022 22:02
+17
Последствия войны в Украине ощутили 100% граждан Украины...
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02.07.2022 21:58
+16


Джерело
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02.07.2022 22:11
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Краще погіршення,ніж знищення. Вибір невеликий. Розплата за недолугість і наївність. За все доводиться платити
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02.07.2022 21:57 Відповісти
Они верят в другое: в то, что если пожертвовать Украиной, все вернётся на круги своя
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02.07.2022 22:50 Відповісти
В каждой семье есть уроды. Нормальные люди в Европе уже раньше поняли, чем чревата дружба с ******. А теперь помогает Украине разными способами
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03.07.2022 00:08 Відповісти
Путин настойчиво потребовал от Лукашенко исполнения «союзнического долга». Рамки участия в грядущей «операции транспортной деблокады» Калининградской области были очерчены бескомпромиссно. Кремль решил ответить на блокировку транзита. Лукашенко отведена роль «застрельщика».

Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый Сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден: достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко - и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.

В противном случае, реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград, ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
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02.07.2022 23:04 Відповісти
а близько вже 50 тисяч українців вже не віючуюють ніякого рівня життя, бо їх вбили ракети зроблені з європейських складників, за європейські гроші
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02.07.2022 21:58 Відповісти
Звідки у вас ці цифри?
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02.07.2022 22:03 Відповісти
з пальця
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02.07.2022 22:07 Відповісти
Ви думаєте в Маріуполі мало людей загинуло?
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02.07.2022 22:15 Відповісти
Гадаю ні. Але достовірно ніхто того не знає.
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02.07.2022 22:21 Відповісти
від 20 до 30 тисяч( і це ще не можливо точно прорахувати. в нас більше втрат серед цівильних ніж війскових. і це є ознакою терроризма та геноцида.
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03.07.2022 01:03 Відповісти
Последствия войны в Украине ощутили 100% граждан Украины...
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02.07.2022 21:58 Відповісти
Зате кацапи раді:

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02.07.2022 22:13 Відповісти
Цікава теорія.
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02.07.2022 22:17 Відповісти
ну, при СССР все так жили. Все были равны. равно бедные. но некоторые были ровнее других (директора, начальники, завмаги). Рашка хочет назад в СССР ? вот получите распишитесь.
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02.07.2022 22:44 Відповісти
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02.07.2022 22:47 Відповісти
Нагадало анекдот - європейці розрахували кількість санкцій, аби погіршити рівень життя расєян до нестерпної межі, за якою расєяни мають вплинути на свій уряд. Але санкції не працюють, бо виявилося, щоб досягти тієї нестерпної межі, рівень життя расєян треба покращувати...
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02.07.2022 22:29 Відповісти
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02.07.2022 22:33 Відповісти
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02.07.2022 22:02 Відповісти


Джерело
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02.07.2022 22:11 Відповісти
а саму войну - ее запах и ужас и разруху и смерти сколько % украинцев ?
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02.07.2022 22:05 Відповісти
достатня кількість щоб потім запитати у того кто радив готуатися до "травневих шашликів".
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03.07.2022 01:08 Відповісти
Немного цены повысились в Европе, других ухудшении нет. Не верьте этому бреду, очевидно, что работает российско-фашистская пропаганда.
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02.07.2022 22:09 Відповісти
Підвищення цін і є ухудшєніє. Чи у тебе це називається позитивне зростання?!
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02.07.2022 22:33 Відповісти
особого ухудшения у нас не заметно. подорвались цены на топливо, но это больше заслуга деда Бидона и прочих спасателей климата. немцы на газ и рашисткую нефть подсажены плотно, у них будут проблемы в этом году
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02.07.2022 22:17 Відповісти
Вечно у вас рашкованов кто-то виноват, но не вы. Мы на трубу подсели, так платим теперь. А виноват во всем ваш рюзький мир, который лезет везде со своей "братской" любовью. Идите в свою вонючую канаву и сдохните там. Весь мир хоть вздохнет спокойно.
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02.07.2022 22:27 Відповісти
иди проспись
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02.07.2022 22:28 Відповісти
Нагадай мені з якого року Швейцарія у Євросоюзі, бо ящось важливе пропустив.
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02.07.2022 22:28 Відповісти
надеюсь и не будет. поэтому и проблем у нас меньше всех. хотя и работают толерастики над этим.
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02.07.2022 22:30 Відповісти
Так в статті мова йде про ЄС, а не шенген.
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02.07.2022 22:35 Відповісти
"59 відсотків громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя. "

А тепер порівняйте з Україною, де у 2019-му, 73% насєлєнія устало ат вайни, устало тратіть дєньгі на армію, устало ат реформ, устало від адекватного керівництва країною. В результаті чого отримало: економічну дупу, повномасштабну війну, мільйони людей залишилися бомжами, про можливість працювати і заробляти я взагалі промовчу.
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02.07.2022 22:24 Відповісти
персидское золото никогда и никому не шло на пользу ... сначала ты распихиваешь его по карманам а потом проявляешь чудеса героизма при Фермопилах ... надеюсь персонально немцы ещё хлебнут сполна за свою беспечность ... когда начнется война за Тайвань американцы найдут в китайском барахле много немецких комплектующих
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02.07.2022 22:26 Відповісти
на п'ятий місяць доходить що це війна в європі а не десь далеко в африці,

Україна одразу ж казала давайте допомагайте, бо це в наших спільних інтересах,
а європа ні це не війна нато і т.д.
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02.07.2022 22:56 Відповісти
"Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто та нiколи не дожене!", - В. Зеленський.
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03.07.2022 00:02 Відповісти
Так їм і треба
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03.07.2022 05:56 Відповісти
видимо даром они перед свиньями бисер мечут.
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03.07.2022 10:37 Відповісти
 
 