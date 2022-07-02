Наслідки війни в Україні вже відчули 40% громадян ЄС, - опитування Європарламенту
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Погіршення рівня життя через війну в Україні відчувають 40 відсотків громадян Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вебдепартамент Європейського парламенту повідомляє в телеграмі.
"російська агресія проти України посилила громадську підтримку ЄС і сприйняття демократії як однієї з найважливіших цінностей, які потрібно захищати", – ідеться в повідомленні.
За даними Європарламенту, 59 відсотків громадян ЄС переконані, що захищати спільні європейські цінності, такі як свобода та демократія, важливіше, ніж утримувати ціни на вартість життя.
61 відсоток європейців очікують, що їхнє життя може змінитися внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. 40 відсотків вважають, що рівень їхнього життя вже погіршився через війну.
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Ключевая точка плана - прорывной стокилометровый Сувалкский вектор вдоль польско-литовской границы, от Беларуси до калининградского анклава. Москва обязала Лукашенко публично заявить: «белорусские» системы ПВО безусловно обеспечат полную безопасность гуманитарного воздушно-транспортного российского конвоя над Сувалкским коридором. Губернатор Калининграда, ряд депутатов госдумы планово «подсветили» проведение широкомасштабной авиапереброски. Кремль убежден: достаточно «безбашенного» заявления Лукашенко - и евроструктуры моментально отменят транзитные санкции.
В противном случае, реальное положение может оказаться весьма затруднительным. Если Путин все же примет решение направить российский воздушно-транспортный конвой в Калининград, ситуация станет тупиковой. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/2/504867/
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А тепер порівняйте з Україною, де у 2019-му, 73% насєлєнія устало ат вайни, устало тратіть дєньгі на армію, устало ат реформ, устало від адекватного керівництва країною. В результаті чого отримало: економічну дупу, повномасштабну війну, мільйони людей залишилися бомжами, про можливість працювати і заробляти я взагалі промовчу.
Україна одразу ж казала давайте допомагайте, бо це в наших спільних інтересах,
а європа ні це не війна нато і т.д.