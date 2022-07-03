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Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонщине, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия в Херсоне, Олешках и других населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Орки ужесточили фильтрационные меры. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность. Обыски в Херсоне, Чернобаевке, Олешках", - написал Соболевский.

По его словам, агрессоры ищут либо украинских подпольщиков, либо российских дезертиров.

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03.07.2022 14:25 Ответить
Sergiy Petrenko

@GrayOdesa

·

4 ч

Я правильно понимаю, что в Белгороде из-за несогласованности подразделений, рассредоточенных по городу, ПВО навелось на собственные ракеты, которыми стреляли по Харькову, и все это попало в жилые дома?
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03.07.2022 14:33 Ответить
Marturanum@marturanum8

2 июл.

Это между белгородом и воронежем ездить?

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03.07.2022 14:46 Ответить
Скорее ОСВОБОЖДАЙТЕ ХЕРСОН ‼️‼️‼️Почему убрали Генерала Марченко с южного направления⁉️Всех местных СБУ шинков Баканова !Сколько можно медлить ⁉️Дерьмак сволочь продал юг⁉️
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03.07.2022 14:35 Ответить
Обдрыстович сказал что не продал а "про%бали"
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03.07.2022 14:37 Ответить
Люсьене подполковником верить -себя не уважать, так -же , как и всему ОП дерьмака
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03.07.2022 14:56 Ответить
Сцутся. Настоящие Украинцы на своей земле их голыми руками давят
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03.07.2022 14:36 Ответить
Оборонні підприємства московії відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів

Конфлікт між військовим керівництвом московії та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків. https://t.me/operativnoZSU/30909
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03.07.2022 14:38 Ответить
А пам'ятаєте хрюкання федерастів росіян про фільтраційні табори? Як вони в їх будівництві звинувачували Україну?

Як тепер видно все в чому когось звинувачують гобліни срущого мира це їх власні злочини і невдачі.
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03.07.2022 15:54 Ответить
 
 