Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонщине, - облсовет

Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия в Херсоне, Олешках и других населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Орки ужесточили фильтрационные меры. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность. Обыски в Херсоне, Чернобаевке, Олешках", - написал Соболевский.

По его словам, агрессоры ищут либо украинских подпольщиков, либо российских дезертиров.

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