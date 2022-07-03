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Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия на оккупированной Херсонщине, - облсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия в Херсоне, Олешках и других населенных пунктах Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.
"Орки ужесточили фильтрационные меры. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность. Обыски в Херсоне, Чернобаевке, Олешках", - написал Соболевский.
По его словам, агрессоры ищут либо украинских подпольщиков, либо российских дезертиров.
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@GrayOdesa
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4 ч
Я правильно понимаю, что в Белгороде из-за несогласованности подразделений, рассредоточенных по городу, ПВО навелось на собственные ракеты, которыми стреляли по Харькову, и все это попало в жилые дома?
2 июл.
Это между белгородом и воронежем ездить?
Конфлікт між військовим керівництвом московії та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.
Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків. https://t.me/operativnoZSU/30909
Як тепер видно все в чому когось звинувачують гобліни срущого мира це їх власні злочини і невдачі.