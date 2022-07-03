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Росіяни посилили фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Херсоні, Олешках та інших населених пунктах на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Орки посилили фільтраційні заходи. Будь ласка, зберігайте максимальну обережність. Обшуки у Херсоні, Чорнобаївці, Олешках", - написав Соболевський.

За його словами, агресори шукають чи то українських підпільників, чи російських дезертирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонському напрямку йде успішна контрнаступальна операція, - речник бригади Нацгвардії Старський

Автор: Анна Судак
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03.07.2022 14:25 Відповісти
Sergiy Petrenko

@GrayOdesa

·

4 ч

Я правильно понимаю, что в Белгороде из-за несогласованности подразделений, рассредоточенных по городу, ПВО навелось на собственные ракеты, которыми стреляли по Харькову, и все это попало в жилые дома?
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03.07.2022 14:33 Відповісти
Marturanum@marturanum8

2 июл.

Это между белгородом и воронежем ездить?

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03.07.2022 14:46 Відповісти
Скорее ОСВОБОЖДАЙТЕ ХЕРСОН ‼️‼️‼️Почему убрали Генерала Марченко с южного направления⁉️Всех местных СБУ шинков Баканова !Сколько можно медлить ⁉️Дерьмак сволочь продал юг⁉️
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03.07.2022 14:35 Відповісти
Обдрыстович сказал что не продал а "про%бали"
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03.07.2022 14:37 Відповісти
Люсьене подполковником верить -себя не уважать, так -же , как и всему ОП дерьмака
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03.07.2022 14:56 Відповісти
Сцутся. Настоящие Украинцы на своей земле их голыми руками давят
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03.07.2022 14:36 Відповісти
Оборонні підприємства московії відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів

Конфлікт між військовим керівництвом московії та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків. https://t.me/operativnoZSU/30909
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03.07.2022 14:38 Відповісти
А пам'ятаєте хрюкання федерастів росіян про фільтраційні табори? Як вони в їх будівництві звинувачували Україну?

Як тепер видно все в чому когось звинувачують гобліни срущого мира це їх власні злочини і невдачі.
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03.07.2022 15:54 Відповісти
 
 