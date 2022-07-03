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Росіяни посилили фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині, - облрада
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Російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Херсоні, Олешках та інших населених пунктах на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Орки посилили фільтраційні заходи. Будь ласка, зберігайте максимальну обережність. Обшуки у Херсоні, Чорнобаївці, Олешках", - написав Соболевський.
За його словами, агресори шукають чи то українських підпільників, чи російських дезертирів.
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@GrayOdesa
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4 ч
Я правильно понимаю, что в Белгороде из-за несогласованности подразделений, рассредоточенных по городу, ПВО навелось на собственные ракеты, которыми стреляли по Харькову, и все это попало в жилые дома?
2 июл.
Это между белгородом и воронежем ездить?
Конфлікт між військовим керівництвом московії та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.
Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків. https://t.me/operativnoZSU/30909
Як тепер видно все в чому когось звинувачують гобліни срущого мира це їх власні злочини і невдачі.