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война (47303) ПВО (1508) США (23262) Резников (1165)

Резников подтвердил, что США предоставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS, принадлежащих к средствам противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Это увеличивает наши возможности по защите земли и неба", - написал чиновник.

NASAMS – норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, например, "Искандер" или "Точка-У", сообщает Суспільне. При этом NASAMS способна поражать цели на расстоянии 160 км.

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Именно ЗРК NASAMS используется в США для защиты стратегически важного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия в столице Вашингтоне.

Напомним, 1 июля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине: Соединенные Штаты Америки выделят еще 820 миллионов долларов помощи для обеспечения военных нужд Украины. В частности, помощь предусматривает две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS), а также дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), до 150 000 снарядов калибром 155 миллиметров артиллерийских боеприпасов и четыре дополнительных противоартиллерийских совета.
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Топ комментарии
+26
За визначенням, при повномасштабній війні великих армій, якими є російська та українська на достатньо великій території ведення бойових (що має місце при україноросійській війні) 100-відсотково "закрити небо" в принципі не здатен ніхто в світі. Бо в усьому світі просто немає стільки засобів ППО, скільки для цього потрібно. ППО будь-якої країни (до речі Росії також) вистачить максимум щоб прикрити дуже великі міста, якісь стратегічні військові угрупування тощо. Суспільство має це зрозуміти. Також суспільство має усвідомлювати, що повітряні удари створюють найбільшу небезпеку не для армії, яка вміє розосереджуватися і "закопуватися", а для цивільних.
Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами вглибині РФ та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність заселення). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
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03.07.2022 15:20
+10
правда, пока еще советник монастырского не подтвердил. Так шо это не точно...
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03.07.2022 15:16
+9
А тепер потрібно, щоб ніякий диверсант типу арахамії, не зірвав постачання своїм паршивим язиком!
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03.07.2022 16:02
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фуух!... ну, если резников сказал, то теперь-то точно. Этож не какой-то там Остин...
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03.07.2022 15:13 Ответить
правда, пока еще советник монастырского не подтвердил. Так шо это не точно...
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03.07.2022 15:16 Ответить
Це має бути зроблено якомога скоріше...
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03.07.2022 15:13 Ответить
Две три недели максимум 😂
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03.07.2022 15:18 Ответить
ага і одну з них зеленский поставить на Банковій
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03.07.2022 15:21 Ответить
та ну одну. одна в полі не воїн. розгорнуть всі поставлені, шоб на 100% над илітою небо закрити.
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03.07.2022 15:26 Ответить
Самопровозглашенный президент Беларуси ябатька заявил, что отдал приказ своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска
президент российской федерации владимир путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты
россия будет поражать центры принятия решений
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03.07.2022 18:32 Ответить
а іншу, над павільйоном де зніматимуть "Сватів", бо Зе!Беням нетерпиться побачити продовження ***.ського серіалу.
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04.07.2022 09:32 Ответить
За визначенням, при повномасштабній війні великих армій, якими є російська та українська на достатньо великій території ведення бойових (що має місце при україноросійській війні) 100-відсотково "закрити небо" в принципі не здатен ніхто в світі. Бо в усьому світі просто немає стільки засобів ППО, скільки для цього потрібно. ППО будь-якої країни (до речі Росії також) вистачить максимум щоб прикрити дуже великі міста, якісь стратегічні військові угрупування тощо. Суспільство має це зрозуміти. Також суспільство має усвідомлювати, що повітряні удари створюють найбільшу небезпеку не для армії, яка вміє розосереджуватися і "закопуватися", а для цивільних.
Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами вглибині РФ та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність заселення). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
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03.07.2022 15:20 Ответить
здрасті,я ваша настя.Чоловіче,ти тільки вчора на світ народився? Та ж якраз через боязнь того,що ми будемо бити західною зброєю по об*єктах в росії нам цю саму зброю і не давали довго,а дали тих пару хаймарсів під гарантії невикористання їх для ударів по будь-чому в кацапстані.Якщо виробимо своє,то можемо.Але західним-зась.
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03.07.2022 15:25 Ответить
Тому й вся українська зовнішня політика і пропаганда (в т.ч. і в масмедіа та культурних продуктах) має бути спрямована на повну дегуманізацію російських громадян в свідомості західного суспільства (щоб воно давило на уряди парадигмою: "росіян треба нищити, всюди".
Крім того треба поширювати ще одну парадигму: "Той, хто перший почне та завдасть удару, завжди отримає суттєву перевагу. Тож оскаженілу собаку треба вбивати, а не чекати коли вона на тебе кинеться і вкусить (це щодо литовської кризи зокрема і антизахідних настроїв в Росії в цілому). Повне знищення Росії, яка посягнула на світопорядок після "холодної війни", буде ефективним щепленням на найближчі 100 років від повторення подібного будь-ким (в т.ч. і щодо ймовірної тайванської кризи). До того ж знищення саме ядерного агресора деміфологізує ядерну зброю та зменшить бажання його отримати іншими країнами". Це можна кричати, що "попадемо в рай, а вониздохнуть" поки все це лише гіпотетично в телевізорі; інша справа, якщо росіян попередять (причому так, щоб вони не сумнівалися жодним чином) про альтернативу: або ви однієї ночі здохнете всі, гарантовано, або ви самі переб'єте 0,5 млн., тобто лише 0,3%, (своєї власної "еліти": представників влади, генералітет, губернаторів, пропагандистів тощо) чи принаймні не заважатимете нам це зробити.
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03.07.2022 15:46 Ответить
Звучить гарно, але виглядає, Нажаль, малоймовірним..
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03.07.2022 17:21 Ответить
На жаль, малоймовірним із лицями кАкая разница національності, що узурпували Ваву...
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04.07.2022 09:36 Ответить
Томагавки что ли? Или, для тушек с Каспия, стратегические ракеты?
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03.07.2022 15:49 Ответить
ты идиот сначала власть выбери нормальную-украинскую а потом что то требуй в политике .
от зеленых кремлядей что ожидать? там же крот на кроте сидит и кротом погоняет
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03.07.2022 18:30 Ответить
Николаев, Харьков, им нужно больше всего сейчас. А Киев как всегда заберёт себе
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03.07.2022 15:22 Ответить
скоро:" Саме ці ЗРК NASAMS використовуються в Україні для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо оп-и та верховної ради в столиці Києві"
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03.07.2022 15:23 Ответить
Радіус 160 км - це якраз ВР та ОП.
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03.07.2022 16:03 Ответить
Как ни странно, но по "центрам принятия решений" не было нанесено ни одного удара за все время. Ведь если президент реально герой и не сбежал, тогда по логике надо бить по нему. Или свои своих не обстреливают. Очень странно.
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03.07.2022 18:40 Ответить
Ті десятки ракети, що були збиті на підльоті до Київа - ніхто не знав їх подальшої траекторії...
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03.07.2022 19:51 Ответить
Метро Печерська більше 100 м глибина, там не дістанеш.
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03.07.2022 19:52 Ответить
Знов чотири штуки? Для того, щоб ППО ьула ефективною, неожідно, щоб таких систем було кілька сотень. Вони, в свою чергу, мають бути інгрованими у одну велику систему, яка бі діяла як одне ціле. Так її ефективність підвищується в рази. А якщо їх буде декілька одиниць, то й пропускати вони ракети будуть як зараз...
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03.07.2022 15:27 Ответить
Кілька сотень🤦

NASAMS їх у Всьому світі немає стільки , і треба років 10 щоб зробить 100.
там вище вже все хтось написав грамотно про ПВО
Скільки людей цікавих 🤦🤦🏼🤦🏿
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03.07.2022 16:05 Ответить
Це Ізраїль можна весь прикрити "залізним куполом", який діє за принципом пуску великої кількості невеликих ракет, що створюють по суті захисну завісу; бо він менше Київської області і його обстрілюють обмеженою кількістю ракет. І то цей "купол" дуже дорогий в силу зазначеного вище принципу його дії. Звичайні ж системи ППО здебільшого мають дальність дії до 40-50 км (у "патріотів" і С-300 -- до 100 км). При цьому максимальний залп однієї установки становить 4 ракети (тобто збити вона може також максимум 4 цілі, після чого кільканадцять хвилин триває перезаряджання). Тобто, щоб нікуди ніщо не влучало в ППО має бути стільки установок, скільки напевно немає в цілому в усьому світі. Тож працює це дещо інакше: ППО прикриває лише важливі об'єкти, ураження яких може причинити суттєву військову та економічну шкоду; в той же час не ППО єдиним -- треба наносити удари вглиб ворожої території, щоб зменшувати бажання і можливості ворога наносити повітряні удари. А просто відбиватися на 100% -- це просто не вийде. Особливо якщо це стосується ракет (ось російських літаків ми значну частину вже вибили, тому й нальоти вглиб української території припинилися, а ракет у москальні в десятки разів більше).
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03.07.2022 16:16 Ответить
всем "железным куполом" имеющимся у Израиля можно гарантированно прикрыть половину Сумской области от трансграничного обстрела арабамикацапами ракетами РСЗО и минометами. Это вам к сведению.
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03.07.2022 17:43 Ответить
Ось тільки ракет "залізного купола" потрібно в рази більше, ніж ракет, які атакують. Особливо якщо мова йде про РСЗО, які, повторюю, знищують постановкою "вогневої завіси" (інакше знищити ереси неможливо -- кажу це як офіцер ППО. Ви бачили як виглядає ПУ "залізного купола"? На БТР "пума" навішується "ящик" з пакетом невеличких протиракет. Це чимсь схоже за принципом дії на так звані "теплові ловушки", якими оснащують гелікоптери та штурмовики, або на гранатомети "туча", які навішують на башти танків -- і одні, і інші у випадку небезпеки просто відстрілюються в напрямку цієї самої небезпеки (ось тільки в них є один недолік -- швидко закінчуються).
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03.07.2022 22:14 Ответить
Оно нужно уже вчера.
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03.07.2022 15:34 Ответить
вчера, ми могли б витрачати кошти на армію, але не змогли асфальтувати дороги в напрямку вторгнення кацапів, та препіЗедент ще не заглянув в очко...
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04.07.2022 09:41 Ответить
Гарна протиповітряна зброя, як що буде в Україні, то кацапи будуть по вуха в лайні - шантажувати Україну буде вже нічим
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03.07.2022 15:35 Ответить
две штуки это мало. будут какие-то две точки на западе охранять, либо кийов. а остальные и дальше будут под прицелом, всем похер.
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03.07.2022 15:37 Ответить
Навіть дві одиниці могли б дуже допомогти осліпити арту ворога. Але, мабуть, не судилося. Більше дадуть, якщо побачать, що вже надані ефективно використовуються. Але то важко продемонструвати в урядовому кварталі столиці.
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03.07.2022 15:45 Ответить
Ecio obucenyje zajmiot vremia.Norvegiji obucit,tam jest vse uslovyja, i raketi ocen dorogyje stob samim ucitsia .Netu oni trudnyje po eksplotaciji jesli u norvegov s nimi rabotajet daze prizyvniki.Sami sensora mozet naxoditsia do 25 kilometra ot puskatelej,na pomexi nereagirovajet.Iskander i Tocki raketi dolzni sbit,pro samolioti necego i govorit verojatnosti svyse 90%,
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03.07.2022 15:52 Ответить
А тепер потрібно, щоб ніякий диверсант типу арахамії, не зірвав постачання своїм паршивим язиком!
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03.07.2022 16:02 Ответить
Кацапам *****!
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03.07.2022 16:30 Ответить
А ось на виробництво вітчизняних комплексів ППО жодної копійки досі не виділено - успішне знищення оборонної промисловості України Зеленою бандою продовжується .
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03.07.2022 16:41 Ответить
Нові методички завезли? Вали кацап звідси.
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03.07.2022 17:13 Ответить
В чому він не правий, правдолюбе?
Ти чув про виділення коштів на вітчизняне ППО?
Чи про якісь зміни у ставленні зелених до вітчизняної оборонки?
Може, справу проти Пашинського закрили, хоча б?
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03.07.2022 17:27 Ответить
Ви навіть не розумієте що кацапи вас використовують. Схоже що вони знайшли тему яку можна осідлати
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03.07.2022 17:30 Ответить
так кацапы и вас выкористовують вы же оправдываете зеленского и его предателей которые сдали Мариуполь Бердянск Херсон Чонгар
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03.07.2022 18:34 Ответить
А що ви скажете коли ми повернемо всі міста? Придумаєте нову казку?
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03.07.2022 18:52 Ответить
"ви" ти гівно хто таке щоб казати про себе "ми"?
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04.07.2022 03:01 Ответить
Усе це звісно дуже добре, але коли все це постійно звучить у майбутньому часі то воно вже починає трохи дратувати. Кажіть «гоп!», коли перескочите.
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03.07.2022 16:58 Ответить
Ну, літачки теж не завадили б.
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03.07.2022 17:19 Ответить
США то дадут, а что он сделал на посту министра Украины? Кроме бла бла
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03.07.2022 18:37 Ответить
160 км ракета AIM-120 пролетит разве что при старте с самолета с большой высоты. С наземного комплекса NASAMS она километров на 40 летает.
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03.07.2022 18:54 Ответить
Сподіваюся, що нададуть...
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03.07.2022 19:01 Ответить
Сьогодні, четвертого липня - День незалежності Сполучених Штатів Америки
 God Bless America! Слава Україні!
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04.07.2022 08:43 Ответить
 
 