Резников подтвердил, что США предоставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS, принадлежащих к средствам противовоздушной обороны средней и большой дальности.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Это увеличивает наши возможности по защите земли и неба", - написал чиновник.
NASAMS – норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, например, "Искандер" или "Точка-У", сообщает Суспільне. При этом NASAMS способна поражать цели на расстоянии 160 км.
Именно ЗРК NASAMS используется в США для защиты стратегически важного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия в столице Вашингтоне.
Напомним, 1 июля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине: Соединенные Штаты Америки выделят еще 820 миллионов долларов помощи для обеспечения военных нужд Украины. В частности, помощь предусматривает две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS), а также дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), до 150 000 снарядов калибром 155 миллиметров артиллерийских боеприпасов и четыре дополнительных противоартиллерийских совета.
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Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами вглибині РФ та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність заселення). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
Крім того треба поширювати ще одну парадигму: "Той, хто перший почне та завдасть удару, завжди отримає суттєву перевагу. Тож оскаженілу собаку треба вбивати, а не чекати коли вона на тебе кинеться і вкусить (це щодо литовської кризи зокрема і антизахідних настроїв в Росії в цілому). Повне знищення Росії, яка посягнула на світопорядок після "холодної війни", буде ефективним щепленням на найближчі 100 років від повторення подібного будь-ким (в т.ч. і щодо ймовірної тайванської кризи). До того ж знищення саме ядерного агресора деміфологізує ядерну зброю та зменшить бажання його отримати іншими країнами". Це можна кричати, що "попадемо в рай, а вониздохнуть" поки все це лише гіпотетично в телевізорі; інша справа, якщо росіян попередять (причому так, щоб вони не сумнівалися жодним чином) про альтернативу: або ви однієї ночі здохнете всі, гарантовано, або ви самі переб'єте 0,5 млн., тобто лише 0,3%, (своєї власної "еліти": представників влади, генералітет, губернаторів, пропагандистів тощо) чи принаймні не заважатимете нам це зробити.
от зеленых кремлядей что ожидать? там же крот на кроте сидит и кротом погоняет
NASAMS їх у Всьому світі немає стільки , і треба років 10 щоб зробить 100.
там вище вже все хтось написав грамотно про ПВО
Скільки людей цікавих 🤦🤦🏼🤦🏿
арабамикацапами ракетами РСЗО и минометами. Это вам к сведению.
Ти чув про виділення коштів на вітчизняне ППО?
Чи про якісь зміни у ставленні зелених до вітчизняної оборонки?
Може, справу проти Пашинського закрили, хоча б?
God Bless America! Слава Україні!