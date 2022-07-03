Резников подтвердил, что США предоставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS

Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS, принадлежащих к средствам противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю президента Джо Байдена и моего коллегу Ллойда Остина за еще один значительный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для украинской армии. Это увеличивает наши возможности по защите земли и неба", - написал чиновник.

NASAMS – норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, например, "Искандер" или "Точка-У", сообщает Суспільне. При этом NASAMS способна поражать цели на расстоянии 160 км.

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Именно ЗРК NASAMS используется в США для защиты стратегически важного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия в столице Вашингтоне.

Напомним, 1 июля Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине: Соединенные Штаты Америки выделят еще 820 миллионов долларов помощи для обеспечения военных нужд Украины. В частности, помощь предусматривает две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS), а также дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), до 150 000 снарядов калибром 155 миллиметров артиллерийских боеприпасов и четыре дополнительных противоартиллерийских совета.