На содержание армии сейчас уходит около 130 млрд грн ежемесячно, - Шмыгаль
На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица", - сказал Шмигаль.
Он отметил, что более 30 миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы єПідтримка. Месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой и таможни.
"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще примерно 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки, Канады.Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка.Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития.То есть сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают", – сказал глава правительства.
В принципе, отметил Шмигаль, всех этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства страны.
"Конечно, мы должны принимать сегодня меры к определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров , это позволяет нам сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать достаточно спокойно", - подчеркнул он.
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про це сіліконова корреспондентка із поламаними пані Мариною нігтями скромно промовчала
як раз з приходом зе в 2019
всі програми по випробуваннях всіх озброєнь були припинені...
а були зразки здатні достати і сімферопольську бухту,
кримський міст і навіть москву.
але дехто вирішив ЗАКОПАТИ бабло в ВелБуд
дві самі великі зради це вагнерівці і розмінування херсонщини.
хто це зробив?
ОП вашу мать......з дозволу зе...
кулі тут гадати, чому все так куйово.
Коростильов просив на розробку ППО до 100 км всього 40 млн дол. та 2 роки
у 2019 р. .......
одержав шиш - всі гроші на Крадівництво !
Люди, невже ви знову оберете Безмозглого і вас будуть знову вбивати орки ????????????
"Люди, я любив вас! Будьте пильними!"
Юліус Фучек - учасник чехословацького Спротиву, страчений німецькими нацистами у 1943р.
Наполеон
зате які смачні були майськіє шашлики 2022
один МІЛІАРД долярів на статапи та перенавчання ІТ-шників = спизжно!!!
24 січня 2022
Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися
Рейтинг- Боневтік- 85%, "слуги коломойсько- мертвечуківського урода"- 58, плюс ще одного веселуна за вуха тягнуть.
Сподіваюсь, це подляк з дерьмаком, звично, по- кацапські, брешуть.
Пан Цефтріаксон@UkrPereiro
· 2 июл.
А чи всі знають, що зараз у Вінницькій області продовжують будувати дороги в рамках проекту "Велике будівництво"? Не військову інфраструктуру, дороги.
І один з кураторів підрядників повернувся,аж із Ізраїлю,щоби відзвітувати про здобутки в ОПУ,персонально Кому війна,кому-бабло.
Ну, не дебіли оці зебіли?
Питання риторичне.
ЗІ: Наслідки ослабення (якщо не знищення...) ЗСУ просто не обговорюємо... Згадувати навть про втрати людей... про закатованих...
І всі гроші отримують.
но это вообще ничего по сравнению с тем что есть целые воиские части и подразделения, которые существуют только виртуально, на бумажке и на их содержание списываются техника, горюче-смазочные материалы, вещевое и денежное довольствие в огромных количествах.
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vcf61LONFmcWkGGSlsG9tlmgH4pdx5Uc4FkycjvnytVNRiFgLI3i2Xtc&v=2dpIdswcWfY&feature=youtu.be
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
Краще годувати свою армію чи потім чужу!
То есть если делать танки Оплот для Украины они обходятся около 2.5млн.дол. ,то новые мы на эту сумму должны купить 1440 каждый месяц...
А теперь думайте панове... Я чего то не понимаю.
и хочешь победить наверное у второй- то армии? .
Кругом найдутся люди , только кто их туда разрешит поставить.
а приструнить немножко что б меньше воровали не помешало бы