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Новости Бюджет-2022 Война
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На содержание армии сейчас уходит около 130 млрд грн ежемесячно, - Шмыгаль

шмигаль

На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица", - сказал Шмигаль.

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Он отметил, что более 30 миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы єПідтримка. Месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще примерно 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки, Канады.Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка.Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития.То есть сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают", – сказал глава правительства.

В принципе, отметил Шмигаль, всех этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства страны.

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"Конечно, мы должны принимать сегодня меры к определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров , это позволяет нам сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать достаточно спокойно", - подчеркнул он.

ВСУ (6560) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+51
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03.07.2022 17:19
+44
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03.07.2022 17:23
+42
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03.07.2022 17:17
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03.07.2022 17:17 Ответить
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03.07.2022 17:23 Ответить
у Англії АТБ немає -

про це сіліконова корреспондентка із поламаними пані Мариною нігтями скромно промовчала
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03.07.2022 18:34 Ответить
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03.07.2022 17:19 Ответить
Если все так просто, так чего Петя тогда не купил хотя бы 1 установку ?
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03.07.2022 17:24 Ответить
А хто б її нам тоді продав? Он на 5-у місяці війни тільки сказали, що може продадуть.
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03.07.2022 17:35 Ответить
самим треба було зробити.
як раз з приходом зе в 2019
всі програми по випробуваннях всіх озброєнь були припинені...
а були зразки здатні достати і сімферопольську бухту,
кримський міст і навіть москву.
але дехто вирішив ЗАКОПАТИ бабло в ВелБуд
дві самі великі зради це вагнерівці і розмінування херсонщини.
хто це зробив?
ОП вашу мать......з дозволу зе...
кулі тут гадати, чому все так куйово.
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03.07.2022 22:19 Ответить
Вы Зелефан или Зедебил?
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03.07.2022 17:40 Ответить
воно в одному флаконі. Принаймі в мєму кондуїті.
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03.07.2022 17:45 Ответить
Лучше бы ответил по сути. Но оскорбить же человека - это так «по-цензорски» не так ли?
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03.07.2022 19:18 Ответить
А где Вы там увидели человека?
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03.07.2022 20:02 Ответить
400 ярдів. З них відкат 30 відсотків. 5 ярдів зелені за 3 роки. реальне надбання "освячених" 1 ярд валюти слуг. Є за що боротись в Україні
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03.07.2022 17:27 Ответить
А скільки на митницю, СБУ, поліцію. Останнім доплачують по 30 тис. до зарплати, незважаючи, чи папери перебирає, чи стикається з війною. Нєхіло так влаштувались. Робота з 9 до 18 за комп'ютером - +30 тис. до зарплати
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03.07.2022 21:44 Ответить
А ще 250млрд.грн. це приблизно 2700 одиниць САУ Богдана.
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03.07.2022 17:29 Ответить
А якщо думати нічим?!
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03.07.2022 17:44 Ответить
+ 100 !!!

Коростильов просив на розробку ППО до 100 км всього 40 млн дол. та 2 роки
у 2019 р. .......

одержав шиш - всі гроші на Крадівництво !

Люди, невже ви знову оберете Безмозглого і вас будуть знову вбивати орки ????????????

"Люди, я любив вас! Будьте пильними!"
Юліус Фучек - учасник чехословацького Спротиву, страчений німецькими нацистами у 1943р.
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03.07.2022 18:40 Ответить
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу."
Наполеон
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03.07.2022 17:19 Ответить
"АрміяМова Віра" на хліб не намажеш...

зате які смачні були майськіє шашлики 2022
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03.07.2022 18:42 Ответить
тепер зелене гівно розуиіє - наскільки вони недофінансовували армію? зелені ублюдки
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03.07.2022 17:20 Ответить
не розуиіє
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03.07.2022 17:23 Ответить
Напишите в цифрах военный бюджет с 2015 и по 2021 год. По годам.
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03.07.2022 17:30 Ответить
Поясни як з 2015р. по 2019р. оклад рядового у ЗСУ щорічно піднімали, а з 2019р. (після обрання боневтіка) він різко завмер на 10тис.грн. аж до 24лютого 2022? Ось і відношення зеленої влади до ЗСУ і твої цифри.
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03.07.2022 17:51 Ответить
зараз 1 (один прописом) міліард долярів західної допомоги ЗЄ-крадії пускають на... ніт ! ви не вгадали! не на патронно-снарядні заводи чи власну ППО !

один МІЛІАРД долярів на статапи та перенавчання ІТ-шників = спизжно!!!
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03.07.2022 18:46 Ответить
а кто там вообще думал, думать - это сложно , посмотри кто там сидел, сидит , сплошные шоумены , дантисты, рестораторы, и тд, у нас глава сбу - лейтенант, который получил звание уже после его назначения , президент - вчерашний клоун, развлекавший чуваков на корпоративах, там сплошная безответственность, делитанство, словоблудие, безграмотность, недальновидность, и тотальная алчность , пойми , ни кто не собирался воевать , от слова - вообще , сдача страны в омане и месть попередникам , вот чем занимались в офисе президента, на прямую бюджет воровать стало сложно, придумали дороги , ................и что самое страшное , они до сих пор у власти.
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03.07.2022 17:31 Ответить
вони й раніше це прекрасно розуміли та робили це навмисно, планомірно вбиваючи українську оборонку 3 роки поспіль, таким чином роззброюючи нашу Армію, бо сподівались що Україна не встоїть та складе зброю за 72 години. Зелена патороч тільки грає в "дурнів", насправді вони все прекрасно розуміють та грають на боці москалів... Зараз Україна воює з москалями на фронті та з промоскальською 5 колоною в ОП.
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03.07.2022 17:35 Ответить
А є ще й "третій фронт" - дурні, які цього не розуміють і розуміть не бажають!
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03.07.2022 18:16 Ответить
Я не вірю тобі. (с)
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03.07.2022 17:22 Ответить
Ти не віриш собі?
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03.07.2022 18:07 Ответить
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03.07.2022 17:23 Ответить
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03.07.2022 17:29 Ответить
Котиків жалію. Мабуть всі вони там, бідолахи, загинули А кацапидлів не жалію ніскільки! Чим більше їх здохне, тим радісніше мені буде.
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03.07.2022 18:02 Ответить
Порох пропонував 50 млрд. добавити армії незадовго до нападу... зелені посміялись і сказали, що то піар. і грошей не дали.
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03.07.2022 17:24 Ответить
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03.07.2022 17:30 Ответить
З задоволенням взяв би участь у страті цієї гадини!
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03.07.2022 18:04 Ответить
приходити із своїм ножем... тупим
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03.07.2022 18:48 Ответить
Рівно за місяць до вторгнення
24 січня 2022
Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися
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03.07.2022 17:33 Ответить
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply Що сталося з частиною А0229?
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03.07.2022 18:32 Ответить
І на фоні смертей, катувань, згвалтувань, руйнувань, окупації нових областей
Рейтинг- Боневтік- 85%, "слуги коломойсько- мертвечуківського урода"- 58, плюс ще одного веселуна за вуха тягнуть.
Сподіваюсь, це подляк з дерьмаком, звично, по- кацапські, брешуть.
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03.07.2022 18:45 Ответить
чи може пан прем'єр підказати, як перезапустити бізнес та почати сплачувати податки, якщо цей бізнес повністю базується на заблокованих нині портах?...
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03.07.2022 17:27 Ответить
В мене така з сама ситуація. Пов'язано було з портом Чорноморськп. Це і кредит взяв. А бізнес став до кінця війни.
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03.07.2022 17:49 Ответить
Якби вчасно фінансували військові програми, то і війни, мабуть, би не було.Уйло напало майже на беззахісну країну. Тільки героїзм ЗСУ і західна допомога дали змогу вистояти. Частинва жертв на совісті (а вона є?) шмарклі.
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03.07.2022 17:28 Ответить
А как же минские соглашения ?
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03.07.2022 17:32 Ответить
Коли працювали мінські угоди, то ні Київ, ні Львів, ні Харків, ні Чернігів, ні Суми, ні Одесу, ні Дніпро, ні Запоріжжя не бомбили рашисти
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03.07.2022 17:38 Ответить
В чічні теж думали, що виграли війну, але вона була лише початком.
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03.07.2022 17:47 Ответить
Так вибач Ічкерія Нептуни, Громи, Вільхи та Богдани не розробляла, мінські угоди це розводняк для кацапів щоб виграти час для України.
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03.07.2022 17:54 Ответить
Мінські угоди виграли час для відновлення боєздатності ЗСУ.
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03.07.2022 17:54 Ответить
А чому не кажуть скільки йде на утримання владного апарату? На пенсії суддів та колишніх чиновників? Можливо за їх рахунок можна подвоїти ви потроїти нашу армію?
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03.07.2022 17:29 Ответить
Було ж - 1,5 млрд $ в місяць, кредит брали.
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03.07.2022 19:20 Ответить
На яке ж бабло тоді Зеля будуватиме дороги?
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03.07.2022 17:29 Ответить
Далі будують

Пан Цефтріаксон@UkrPereiro

· 2 июл.

А чи всі знають, що зараз у Вінницькій області продовжують будувати дороги в рамках проекту "Велике будівництво"? Не військову інфраструктуру, дороги.
І один з кураторів підрядників повернувся,аж із Ізраїлю,щоби відзвітувати про здобутки в ОПУ,персонально Кому війна,кому-бабло.
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03.07.2022 19:23 Ответить
рабиновичи к лярдам на всу не имеют никакого отношения...от слова зовсим..
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03.07.2022 17:31 Ответить
зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе до 24/02.22р. на протязі 2020/21рр. відмовлялась виділяти на ЗСУ і ДОЗ ₴300мільярдів щорічно (реально виділяти, а не на "бомазі" держбюджету!), тепер доводиться витрачати на ці ж цілі ₴130мільярдів щомісяця.
Ну, не дебіли оці зебіли?
Питання риторичне.

ЗІ: Наслідки ослабення (якщо не знищення...) ЗСУ просто не обговорюємо... Згадувати навть про втрати людей... про закатованих...
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03.07.2022 17:34 Ответить
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03.07.2022 17:37 Ответить
То який висновок? Здаватись?
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03.07.2022 17:38 Ответить
Стріляти в бік охочих капітулювати.
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03.07.2022 17:47 Ответить
Можна позакривати усе, але армія має бути забезпечена повністю і на найвишому рівні. Без неї країни не буде
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03.07.2022 17:40 Ответить
Я так розумію, Zeкоманда не збирається відмовлятися від прорашистського телегівномарафону, ні від космічних витрат на охфіс і на бальшиє стройкі, ці виродки навіть продовжують красти із бюджету аби роздавати у конверті зарплати моносброду, так звана схема 20-30-50; я так розумію Zeтварюки знову будуть скорочувати видатки на армію в сподіванні, що заграніца нам паможєт
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03.07.2022 17:46 Ответить

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03.07.2022 17:50 Ответить
Зеленский заявил что по бумажке в армии воюет более 700 000. Но вот что удивительно! По факту складывается совершенно иная картина - соотношение живой сили 10:1 не в пользу Украини и об этом не раз сообщали сами бойцы с передовой на страницах Цензор.нет. Вот и спрашивается, почему так происходит, где и с кем воюет эта невидимая миллионная армия на которую ежедневно из бюджета списываюся сумасшедшие суммы денег?
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03.07.2022 17:47 Ответить
Они просто пилят наши (налогоплательщиков) деньги!
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03.07.2022 18:26 Ответить
Реально воюет максимум 10% от этой армады, а остальные это, как бы помягче сказать...
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03.07.2022 18:32 Ответить
Володимир Шилов розповідав скільки там "мертвих душ" - куми, свати, брати, усі свої.
І всі гроші отримують.
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03.07.2022 19:25 Ответить
да. прочитал. пишет что 20
но это вообще ничего по сравнению с тем что есть целые воиские части и подразделения, которые существуют только виртуально, на бумажке и на их содержание списываются техника, горюче-смазочные материалы, вещевое и денежное довольствие в огромных количествах.
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03.07.2022 23:56 Ответить
Крик души из окопа. Выяснилось, что у нас в подразделении числятся 20 "мертвых душ", - В. Шилов.
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vcf61LONFmcWkGGSlsG9tlmgH4pdx5Uc4FkycjvnytVNRiFgLI3i2Xtc&v=2dpIdswcWfY&feature=youtu.be
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04.07.2022 00:09 Ответить
Триває повзуча здача України.
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03.07.2022 17:48 Ответить
Ні Шмигаль ні інші міністри поняття не мають, що робити з економікою! А тому цих профанів у відставку!
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03.07.2022 17:49 Ответить
Ось і відповідь чому завертають чоловіків у військоматах. Грошей вистачає ледве-ледве на утримання вже наявних збройних сил. Ше більше наш бюджет просто не потягне. Але при цьому виїжджати за кордон вони не дозволяють, створюючи безробіття.
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03.07.2022 18:11 Ответить
Кучма грабил с своей сворой. Янукович с подельниками.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
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03.07.2022 18:26 Ответить
Кучма грабил с своей сворой. Янукович с подельниками.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
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03.07.2022 18:27 Ответить
Шмыгаль детектор брехни прошёл? Пока все не пройдут в ЦРУ ни одному слову не верю. Там куча купленых, они всё случайно будут уничтожать
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03.07.2022 18:30 Ответить
Начинают уже ныть. К чему нужно обнародовать эти цифры в разгар войны? Лучше бы время тратили, чтобы эти деньги эффективно тратить. Представляю что во время Второй мировой войны СССР в газетах печатал сколько стоит им содержание армии. Редактора этой газеты сразу бы расстреляли за измену Родины, а редакцию на передовую отправили. Панику распространяет сама же власть. Которая кстати полностью провалила подготовку к войне, она и не готовилась, а бредила майскими шашлыками.
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03.07.2022 18:30 Ответить
з яких 3\4 на утримання о.с .з одного боку покращило виконання мобілізації. з іншого величезна піхотна армія 3\4 якої в тилу. не вистачає зброї
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03.07.2022 18:34 Ответить
Казала, кажу і буду казати...
Краще годувати свою армію чи потім чужу!
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03.07.2022 18:44 Ответить
То есть в месяц 4.3млрд баксов, на армию в месяц . Они там что снарядами из чистого золота стреляют. По моему кто-то, где-то нас на€π√∆т. Даже взять на переднем крае стоят 100тыс. И получают по 100тыс.грн. это на зарплату всего 10млрд. Пусть ещё 10 остальные...130-10-10 =110млрд. В месяц девается на оружие, снаряды , танки и гаубицы...
То есть если делать танки Оплот для Украины они обходятся около 2.5млн.дол. ,то новые мы на эту сумму должны купить 1440 каждый месяц...
А теперь думайте панове... Я чего то не понимаю.
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03.07.2022 18:45 Ответить
до начала вторжения ГОДОВОЙ бюджет армии был около 100 миллиардов. оружие мы не покупаем - нам его дают. своего тоже вроде не производим. ну, пускай зарплаты военным выросли в 3 - 4 раза. откуда тогда цифра в 130 лярдов в месяц? что то мне кажется, кто - то неплохо пилит бюджет на войне...
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03.07.2022 18:51 Ответить
Ты что зла детям чиновников желаешь, как же они харчеваться то будут в маямах и женевах.
и хочешь победить наверное у второй- то армии? .
Кругом найдутся люди , только кто их туда разрешит поставить.
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03.07.2022 19:30 Ответить
Як цей "народний контроль" буде виглядати?"Народна поліція"-з автоматами?
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03.07.2022 19:30 Ответить
слово народный контроль было образно сказано
а приструнить немножко что б меньше воровали не помешало бы
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03.07.2022 20:31 Ответить
А що ж заважало виділяти такі кошти до широкомасштабного вторгнення? Може тоді і цього вторгнення не було б?
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03.07.2022 20:58 Ответить
можна подумати ці гроші йдуть з бюджету країни.....чи зеленим вилупкам хочеться, а не можеться запустити руки у такий потік, що проходить мимо каси?
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03.07.2022 21:07 Ответить
...
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03.07.2022 21:26 Ответить
Армія в нас на фінансуванні, а Шмигаль-біс на утриманні.
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04.07.2022 00:33 Ответить
Шмигаль, та ты же раньше нормально наэкономил?!
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04.07.2022 12:18 Ответить
 
 