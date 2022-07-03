На содержание армии сейчас уходит около 130 млрд грн ежемесячно, - Шмыгаль

На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица", - сказал Шмигаль.

Также читайте: Чехия поможет Словакии защищать воздушное пространство, когда передаст Украине свои истребители МиГ-29

Он отметил, что более 30 миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы єПідтримка. Месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще примерно 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки, Канады.Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка.Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития.То есть сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают", – сказал глава правительства.

В принципе, отметил Шмигаль, всех этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства страны.

Также смотрите: Воины 128-й ОГШБр захватили в бою новейшую российскую БМП-3, она будет бить бывших хозяев на передовой. ФОТО

"Конечно, мы должны принимать сегодня меры к определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров , это позволяет нам сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать достаточно спокойно", - подчеркнул он.