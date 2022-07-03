Чехия поможет Словакии защищать воздушное пространство, когда передаст Украине свои истребители МиГ-29

Словакия обратилась к Чехии с просьбой о помощи в охране воздушного пространства, пока она не получит истребители F16. Они должны заменить МиГ-29, которые Словакия передаст Украине.

Об этом говорится в материале чешского издания СТ24, передает Цензор.НЕТ.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", – сказал Гегер.

Словацкий премьер выступал в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.

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Гегер сказал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год.

И Гегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге должна быть гораздо сильнее. "У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.

Однако Фиал признал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, и отметил, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян.

"У них должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они борются за нас", – добавил он.

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Фиала также заявил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.