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Новости Война
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Чехия поможет Словакии защищать воздушное пространство, когда передаст Украине свои истребители МиГ-29

словаччина,міг

Словакия обратилась к Чехии с просьбой о помощи в охране воздушного пространства, пока она не получит истребители F16. Они должны заменить МиГ-29, которые Словакия передаст Украине.

Об этом говорится в материале чешского издания СТ24, передает Цензор.НЕТ.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", – сказал Гегер.

Словацкий премьер выступал в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия в ближайшее время может предоставить Украине самолеты МиГ-29, - NYT

Гегер сказал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год.

И Гегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге должна быть гораздо сильнее. "У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.

Однако Фиал признал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина получит полный контроль над своей территорией, и отметил, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян.

"У них должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они борются за нас", – добавил он.

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Фиала также заявил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

самолет (3589) Словакия (976) Чехия (1703)


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Топ комментарии
+14
Мокшанські орки 2 місяці брали Сєвєродонецьк. Про який західний кордон може йти мова? І там не 4, а 12 штук. І це вже добре на час, поки наші льотчики навчаються на F-серії. Так що не розводь зраду, якщо ти звичайно не оркобот за 10 рублів.
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03.07.2022 16:43
+11
Величезна подяка нашим слов*янським братам!
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03.07.2022 16:55
+6
респект чехам та словакам
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03.07.2022 18:35
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Мокшанські орки 2 місяці брали Сєвєродонецьк. Про який західний кордон може йти мова? І там не 4, а 12 штук. І це вже добре на час, поки наші льотчики навчаються на F-серії. Так що не розводь зраду, якщо ти звичайно не оркобот за 10 рублів.
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03.07.2022 16:43 Ответить
А ви хіба не бачите, що це кацапидлівське свинособаче рило?
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03.07.2022 17:02 Ответить
можливо він москальський бот за 15 рубчиків?)
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03.07.2022 18:37 Ответить
Кацап вали звідси.
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03.07.2022 16:58 Ответить
не мечтай кацап только трупы дойдут до западной границы
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03.07.2022 17:26 Ответить
Величезна подяка нашим слов*янським братам!
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03.07.2022 16:55 Ответить
Х…ярте орковскую тварь! Аминь
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03.07.2022 17:11 Ответить
че ты каркаешь кацап ? еще лендлиза не было так что прожарка твоего московского мяса еще впереди
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03.07.2022 17:29 Ответить
Країни бувшої варшавської змови мають чудовий шанс позбутися радянського мотлоху і майже безкоштовно отримати західні типи озброєнь, хай не самі ******* але у рази кращі і з сервісом...
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03.07.2022 17:43 Ответить
респект чехам та словакам
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03.07.2022 18:35 Ответить
кому интересна эта проблематика - Джус подробно освещает здесь https://www.youtube.com/watch?v=MJ4CUpZsuK4
Но честно говоря, сам еще не досмотрел ))
О передаче Мигов там тоже есть, много интересного фактажа при всей осторожности Джуса в подаче информации.
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03.07.2022 18:40 Ответить
 
 