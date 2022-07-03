На утримання армії зараз іде близько 130 млрд грн щомісяця, - Шмигаль
На утримання армії нині йде близько 130 мільярдів щомісяця.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що понад 30 мільярдів гривень було виплачено людям лише в рамках програми єПідтримка. Місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової та митниці.
"Є різниця, яка складає 4-5 мільярдів доларів – це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають", - сказав глава уряду.
У принципі, зазначив Шмигаль, усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання країни.
"Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно", - підкреслив він.
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про це сіліконова корреспондентка із поламаними пані Мариною нігтями скромно промовчала
як раз з приходом зе в 2019
всі програми по випробуваннях всіх озброєнь були припинені...
а були зразки здатні достати і сімферопольську бухту,
кримський міст і навіть москву.
але дехто вирішив ЗАКОПАТИ бабло в ВелБуд
дві самі великі зради це вагнерівці і розмінування херсонщини.
хто це зробив?
ОП вашу мать......з дозволу зе...
кулі тут гадати, чому все так куйово.
Коростильов просив на розробку ППО до 100 км всього 40 млн дол. та 2 роки
у 2019 р. .......
одержав шиш - всі гроші на Крадівництво !
Люди, невже ви знову оберете Безмозглого і вас будуть знову вбивати орки ????????????
"Люди, я любив вас! Будьте пильними!"
Юліус Фучек - учасник чехословацького Спротиву, страчений німецькими нацистами у 1943р.
Наполеон
зате які смачні були майськіє шашлики 2022
один МІЛІАРД долярів на статапи та перенавчання ІТ-шників = спизжно!!!
24 січня 2022
Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися
Рейтинг- Боневтік- 85%, "слуги коломойсько- мертвечуківського урода"- 58, плюс ще одного веселуна за вуха тягнуть.
Сподіваюсь, це подляк з дерьмаком, звично, по- кацапські, брешуть.
Пан Цефтріаксон@UkrPereiro
· 2 июл.
А чи всі знають, що зараз у Вінницькій області продовжують будувати дороги в рамках проекту "Велике будівництво"? Не військову інфраструктуру, дороги.
І один з кураторів підрядників повернувся,аж із Ізраїлю,щоби відзвітувати про здобутки в ОПУ,персонально Кому війна,кому-бабло.
Ну, не дебіли оці зебіли?
Питання риторичне.
ЗІ: Наслідки ослабення (якщо не знищення...) ЗСУ просто не обговорюємо... Згадувати навть про втрати людей... про закатованих...
І всі гроші отримують.
но это вообще ничего по сравнению с тем что есть целые воиские части и подразделения, которые существуют только виртуально, на бумажке и на их содержание списываются техника, горюче-смазочные материалы, вещевое и денежное довольствие в огромных количествах.
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vcf61LONFmcWkGGSlsG9tlmgH4pdx5Uc4FkycjvnytVNRiFgLI3i2Xtc&v=2dpIdswcWfY&feature=youtu.be
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
Краще годувати свою армію чи потім чужу!
То есть если делать танки Оплот для Украины они обходятся около 2.5млн.дол. ,то новые мы на эту сумму должны купить 1440 каждый месяц...
А теперь думайте панове... Я чего то не понимаю.
и хочешь победить наверное у второй- то армии? .
Кругом найдутся люди , только кто их туда разрешит поставить.
а приструнить немножко что б меньше воровали не помешало бы