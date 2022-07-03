На утримання армії зараз іде близько 130 млрд грн щомісяця, - Шмигаль

На утримання армії нині йде близько 130 мільярдів щомісяця.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що понад 30 мільярдів гривень було виплачено людям лише в рамках програми єПідтримка. Місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової та митниці.

"Є різниця, яка складає 4-5 мільярдів доларів – це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають", - сказав глава уряду.

У принципі, зазначив Шмигаль, усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання країни.

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"Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно", - підкреслив він.