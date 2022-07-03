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Новини Бюджет-2022 Війна
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На утримання армії зараз іде близько 130 млрд грн щомісяця, - Шмигаль

шмигаль

На утримання армії нині йде близько 130 мільярдів щомісяця.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що понад 30 мільярдів гривень було виплачено людям лише в рамках програми єПідтримка. Місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової та митниці.

"Є різниця, яка складає 4-5 мільярдів доларів – це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають", - сказав глава уряду.

У принципі, зазначив Шмигаль, усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання країни.

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"Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно", - підкреслив він.

Автор: 

ЗСУ (7514) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
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03.07.2022 17:19
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03.07.2022 17:23
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03.07.2022 17:17
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03.07.2022 17:17 Відповісти
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03.07.2022 17:23 Відповісти
у Англії АТБ немає -

про це сіліконова корреспондентка із поламаними пані Мариною нігтями скромно промовчала
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03.07.2022 18:34 Відповісти
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03.07.2022 17:19 Відповісти
Если все так просто, так чего Петя тогда не купил хотя бы 1 установку ?
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03.07.2022 17:24 Відповісти
А хто б її нам тоді продав? Он на 5-у місяці війни тільки сказали, що може продадуть.
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03.07.2022 17:35 Відповісти
самим треба було зробити.
як раз з приходом зе в 2019
всі програми по випробуваннях всіх озброєнь були припинені...
а були зразки здатні достати і сімферопольську бухту,
кримський міст і навіть москву.
але дехто вирішив ЗАКОПАТИ бабло в ВелБуд
дві самі великі зради це вагнерівці і розмінування херсонщини.
хто це зробив?
ОП вашу мать......з дозволу зе...
кулі тут гадати, чому все так куйово.
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03.07.2022 22:19 Відповісти
Вы Зелефан или Зедебил?
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03.07.2022 17:40 Відповісти
воно в одному флаконі. Принаймі в мєму кондуїті.
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03.07.2022 17:45 Відповісти
Лучше бы ответил по сути. Но оскорбить же человека - это так «по-цензорски» не так ли?
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03.07.2022 19:18 Відповісти
А где Вы там увидели человека?
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03.07.2022 20:02 Відповісти
400 ярдів. З них відкат 30 відсотків. 5 ярдів зелені за 3 роки. реальне надбання "освячених" 1 ярд валюти слуг. Є за що боротись в Україні
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03.07.2022 17:27 Відповісти
А скільки на митницю, СБУ, поліцію. Останнім доплачують по 30 тис. до зарплати, незважаючи, чи папери перебирає, чи стикається з війною. Нєхіло так влаштувались. Робота з 9 до 18 за комп'ютером - +30 тис. до зарплати
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03.07.2022 21:44 Відповісти
А ще 250млрд.грн. це приблизно 2700 одиниць САУ Богдана.
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03.07.2022 17:29 Відповісти
А якщо думати нічим?!
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03.07.2022 17:44 Відповісти
+ 100 !!!

Коростильов просив на розробку ППО до 100 км всього 40 млн дол. та 2 роки
у 2019 р. .......

одержав шиш - всі гроші на Крадівництво !

Люди, невже ви знову оберете Безмозглого і вас будуть знову вбивати орки ????????????

"Люди, я любив вас! Будьте пильними!"
Юліус Фучек - учасник чехословацького Спротиву, страчений німецькими нацистами у 1943р.
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03.07.2022 18:40 Відповісти
"Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу."
Наполеон
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03.07.2022 17:19 Відповісти
"АрміяМова Віра" на хліб не намажеш...

зате які смачні були майськіє шашлики 2022
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03.07.2022 18:42 Відповісти
тепер зелене гівно розуиіє - наскільки вони недофінансовували армію? зелені ублюдки
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03.07.2022 17:20 Відповісти
не розуиіє
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03.07.2022 17:23 Відповісти
Напишите в цифрах военный бюджет с 2015 и по 2021 год. По годам.
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03.07.2022 17:30 Відповісти
Поясни як з 2015р. по 2019р. оклад рядового у ЗСУ щорічно піднімали, а з 2019р. (після обрання боневтіка) він різко завмер на 10тис.грн. аж до 24лютого 2022? Ось і відношення зеленої влади до ЗСУ і твої цифри.
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03.07.2022 17:51 Відповісти
зараз 1 (один прописом) міліард долярів західної допомоги ЗЄ-крадії пускають на... ніт ! ви не вгадали! не на патронно-снарядні заводи чи власну ППО !

один МІЛІАРД долярів на статапи та перенавчання ІТ-шників = спизжно!!!
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03.07.2022 18:46 Відповісти
а кто там вообще думал, думать - это сложно , посмотри кто там сидел, сидит , сплошные шоумены , дантисты, рестораторы, и тд, у нас глава сбу - лейтенант, который получил звание уже после его назначения , президент - вчерашний клоун, развлекавший чуваков на корпоративах, там сплошная безответственность, делитанство, словоблудие, безграмотность, недальновидность, и тотальная алчность , пойми , ни кто не собирался воевать , от слова - вообще , сдача страны в омане и месть попередникам , вот чем занимались в офисе президента, на прямую бюджет воровать стало сложно, придумали дороги , ................и что самое страшное , они до сих пор у власти.
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03.07.2022 17:31 Відповісти
вони й раніше це прекрасно розуміли та робили це навмисно, планомірно вбиваючи українську оборонку 3 роки поспіль, таким чином роззброюючи нашу Армію, бо сподівались що Україна не встоїть та складе зброю за 72 години. Зелена патороч тільки грає в "дурнів", насправді вони все прекрасно розуміють та грають на боці москалів... Зараз Україна воює з москалями на фронті та з промоскальською 5 колоною в ОП.
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03.07.2022 17:35 Відповісти
А є ще й "третій фронт" - дурні, які цього не розуміють і розуміть не бажають!
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03.07.2022 18:16 Відповісти
Я не вірю тобі. (с)
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03.07.2022 17:22 Відповісти
Ти не віриш собі?
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03.07.2022 18:07 Відповісти
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03.07.2022 17:23 Відповісти
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Котиків жалію. Мабуть всі вони там, бідолахи, загинули А кацапидлів не жалію ніскільки! Чим більше їх здохне, тим радісніше мені буде.
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03.07.2022 18:02 Відповісти
Порох пропонував 50 млрд. добавити армії незадовго до нападу... зелені посміялись і сказали, що то піар. і грошей не дали.
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03.07.2022 17:24 Відповісти
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03.07.2022 17:30 Відповісти
З задоволенням взяв би участь у страті цієї гадини!
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03.07.2022 18:04 Відповісти
приходити із своїм ножем... тупим
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Рівно за місяць до вторгнення
24 січня 2022
Порошенко: "слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися
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03.07.2022 17:33 Відповісти
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply Що сталося з частиною А0229?
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03.07.2022 18:32 Відповісти
І на фоні смертей, катувань, згвалтувань, руйнувань, окупації нових областей
Рейтинг- Боневтік- 85%, "слуги коломойсько- мертвечуківського урода"- 58, плюс ще одного веселуна за вуха тягнуть.
Сподіваюсь, це подляк з дерьмаком, звично, по- кацапські, брешуть.
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03.07.2022 18:45 Відповісти
чи може пан прем'єр підказати, як перезапустити бізнес та почати сплачувати податки, якщо цей бізнес повністю базується на заблокованих нині портах?...
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03.07.2022 17:27 Відповісти
В мене така з сама ситуація. Пов'язано було з портом Чорноморськп. Це і кредит взяв. А бізнес став до кінця війни.
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03.07.2022 17:49 Відповісти
Якби вчасно фінансували військові програми, то і війни, мабуть, би не було.Уйло напало майже на беззахісну країну. Тільки героїзм ЗСУ і західна допомога дали змогу вистояти. Частинва жертв на совісті (а вона є?) шмарклі.
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03.07.2022 17:28 Відповісти
А как же минские соглашения ?
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03.07.2022 17:32 Відповісти
Коли працювали мінські угоди, то ні Київ, ні Львів, ні Харків, ні Чернігів, ні Суми, ні Одесу, ні Дніпро, ні Запоріжжя не бомбили рашисти
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03.07.2022 17:38 Відповісти
В чічні теж думали, що виграли війну, але вона була лише початком.
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03.07.2022 17:47 Відповісти
Так вибач Ічкерія Нептуни, Громи, Вільхи та Богдани не розробляла, мінські угоди це розводняк для кацапів щоб виграти час для України.
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03.07.2022 17:54 Відповісти
Мінські угоди виграли час для відновлення боєздатності ЗСУ.
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03.07.2022 17:54 Відповісти
А чому не кажуть скільки йде на утримання владного апарату? На пенсії суддів та колишніх чиновників? Можливо за їх рахунок можна подвоїти ви потроїти нашу армію?
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Було ж - 1,5 млрд $ в місяць, кредит брали.
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03.07.2022 19:20 Відповісти
На яке ж бабло тоді Зеля будуватиме дороги?
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Далі будують

Пан Цефтріаксон@UkrPereiro

· 2 июл.

А чи всі знають, що зараз у Вінницькій області продовжують будувати дороги в рамках проекту "Велике будівництво"? Не військову інфраструктуру, дороги.
І один з кураторів підрядників повернувся,аж із Ізраїлю,щоби відзвітувати про здобутки в ОПУ,персонально Кому війна,кому-бабло.
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03.07.2022 19:23 Відповісти
рабиновичи к лярдам на всу не имеют никакого отношения...от слова зовсим..
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03.07.2022 17:31 Відповісти
зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе до 24/02.22р. на протязі 2020/21рр. відмовлялась виділяти на ЗСУ і ДОЗ ₴300мільярдів щорічно (реально виділяти, а не на "бомазі" держбюджету!), тепер доводиться витрачати на ці ж цілі ₴130мільярдів щомісяця.
Ну, не дебіли оці зебіли?
Питання риторичне.

ЗІ: Наслідки ослабення (якщо не знищення...) ЗСУ просто не обговорюємо... Згадувати навть про втрати людей... про закатованих...
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03.07.2022 17:34 Відповісти
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03.07.2022 17:37 Відповісти
То який висновок? Здаватись?
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03.07.2022 17:38 Відповісти
Стріляти в бік охочих капітулювати.
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03.07.2022 17:47 Відповісти
Можна позакривати усе, але армія має бути забезпечена повністю і на найвишому рівні. Без неї країни не буде
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03.07.2022 17:40 Відповісти
Я так розумію, Zeкоманда не збирається відмовлятися від прорашистського телегівномарафону, ні від космічних витрат на охфіс і на бальшиє стройкі, ці виродки навіть продовжують красти із бюджету аби роздавати у конверті зарплати моносброду, так звана схема 20-30-50; я так розумію Zeтварюки знову будуть скорочувати видатки на армію в сподіванні, що заграніца нам паможєт
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03.07.2022 17:46 Відповісти

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03.07.2022 17:50 Відповісти
Зеленский заявил что по бумажке в армии воюет более 700 000. Но вот что удивительно! По факту складывается совершенно иная картина - соотношение живой сили 10:1 не в пользу Украини и об этом не раз сообщали сами бойцы с передовой на страницах Цензор.нет. Вот и спрашивается, почему так происходит, где и с кем воюет эта невидимая миллионная армия на которую ежедневно из бюджета списываюся сумасшедшие суммы денег?
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03.07.2022 17:47 Відповісти
Они просто пилят наши (налогоплательщиков) деньги!
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03.07.2022 18:26 Відповісти
Реально воюет максимум 10% от этой армады, а остальные это, как бы помягче сказать...
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03.07.2022 18:32 Відповісти
Володимир Шилов розповідав скільки там "мертвих душ" - куми, свати, брати, усі свої.
І всі гроші отримують.
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03.07.2022 19:25 Відповісти
да. прочитал. пишет что 20
но это вообще ничего по сравнению с тем что есть целые воиские части и подразделения, которые существуют только виртуально, на бумажке и на их содержание списываются техника, горюче-смазочные материалы, вещевое и денежное довольствие в огромных количествах.
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03.07.2022 23:56 Відповісти
Крик души из окопа. Выяснилось, что у нас в подразделении числятся 20 "мертвых душ", - В. Шилов.
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vcf61LONFmcWkGGSlsG9tlmgH4pdx5Uc4FkycjvnytVNRiFgLI3i2Xtc&v=2dpIdswcWfY&feature=youtu.be
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04.07.2022 00:09 Відповісти
Триває повзуча здача України.
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03.07.2022 17:48 Відповісти
Ні Шмигаль ні інші міністри поняття не мають, що робити з економікою! А тому цих профанів у відставку!
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03.07.2022 17:49 Відповісти
Ось і відповідь чому завертають чоловіків у військоматах. Грошей вистачає ледве-ледве на утримання вже наявних збройних сил. Ше більше наш бюджет просто не потягне. Але при цьому виїжджати за кордон вони не дозволяють, створюючи безробіття.
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03.07.2022 18:11 Відповісти
Кучма грабил с своей сворой. Янукович с подельниками.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
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03.07.2022 18:26 Відповісти
Кучма грабил с своей сворой. Янукович с подельниками.
СБУ зарабатывала вместо работать на страну.
Теперь война.
Иммигрировать нужно.
Нет тут спокойствия среди множества негодяев.
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03.07.2022 18:27 Відповісти
Шмыгаль детектор брехни прошёл? Пока все не пройдут в ЦРУ ни одному слову не верю. Там куча купленых, они всё случайно будут уничтожать
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03.07.2022 18:30 Відповісти
Начинают уже ныть. К чему нужно обнародовать эти цифры в разгар войны? Лучше бы время тратили, чтобы эти деньги эффективно тратить. Представляю что во время Второй мировой войны СССР в газетах печатал сколько стоит им содержание армии. Редактора этой газеты сразу бы расстреляли за измену Родины, а редакцию на передовую отправили. Панику распространяет сама же власть. Которая кстати полностью провалила подготовку к войне, она и не готовилась, а бредила майскими шашлыками.
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03.07.2022 18:30 Відповісти
з яких 3\4 на утримання о.с .з одного боку покращило виконання мобілізації. з іншого величезна піхотна армія 3\4 якої в тилу. не вистачає зброї
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03.07.2022 18:34 Відповісти
Казала, кажу і буду казати...
Краще годувати свою армію чи потім чужу!
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03.07.2022 18:44 Відповісти
То есть в месяц 4.3млрд баксов, на армию в месяц . Они там что снарядами из чистого золота стреляют. По моему кто-то, где-то нас на€π√∆т. Даже взять на переднем крае стоят 100тыс. И получают по 100тыс.грн. это на зарплату всего 10млрд. Пусть ещё 10 остальные...130-10-10 =110млрд. В месяц девается на оружие, снаряды , танки и гаубицы...
То есть если делать танки Оплот для Украины они обходятся около 2.5млн.дол. ,то новые мы на эту сумму должны купить 1440 каждый месяц...
А теперь думайте панове... Я чего то не понимаю.
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03.07.2022 18:45 Відповісти
до начала вторжения ГОДОВОЙ бюджет армии был около 100 миллиардов. оружие мы не покупаем - нам его дают. своего тоже вроде не производим. ну, пускай зарплаты военным выросли в 3 - 4 раза. откуда тогда цифра в 130 лярдов в месяц? что то мне кажется, кто - то неплохо пилит бюджет на войне...
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Ты что зла детям чиновников желаешь, как же они харчеваться то будут в маямах и женевах.
и хочешь победить наверное у второй- то армии? .
Кругом найдутся люди , только кто их туда разрешит поставить.
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03.07.2022 19:30 Відповісти
Як цей "народний контроль" буде виглядати?"Народна поліція"-з автоматами?
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03.07.2022 19:30 Відповісти
слово народный контроль было образно сказано
а приструнить немножко что б меньше воровали не помешало бы
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03.07.2022 20:31 Відповісти
А що ж заважало виділяти такі кошти до широкомасштабного вторгнення? Може тоді і цього вторгнення не було б?
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03.07.2022 20:58 Відповісти
можна подумати ці гроші йдуть з бюджету країни.....чи зеленим вилупкам хочеться, а не можеться запустити руки у такий потік, що проходить мимо каси?
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03.07.2022 21:07 Відповісти
...
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03.07.2022 21:26 Відповісти
Армія в нас на фінансуванні, а Шмигаль-біс на утриманні.
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04.07.2022 00:33 Відповісти
Шмигаль, та ты же раньше нормально наэкономил?!
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04.07.2022 12:18 Відповісти
 
 