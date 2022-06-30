Кабмін паралізував закупівлі для ЗСУ на місцях, мери звинувачують Шмигаля, - ЗМІ

Кабмін та місцева влада не можуть вирішити проблему фінансування армії. Мери хочуть, щоб уряд дозволив здійснювати закупівлі безпосередньо з місцевого бюджету.

Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в Уряді заявили, що коштів у державному бюджеті достатньо та повернули закупівлі в систему ProZorro.

"За інформацією мерів, глава уряду ніяк не реагував на їхні прохання. Гострі прохання, тому що стосуються фінансування та підтримки армії. Причому не лише її озброєння, а й екіпірування... Однак, за словами джерел у Кабміні, прем'єр вважає, що" у бюджеті достатньо грошей на фінансування армії та від мерів нічого не потрібно", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ще 5 травня Конгрес місцевої та регіональної влади за президента доручив Кабміну спростити закупівлі для військових адміністрацій. Однак уряд у кінці червня ухвалив протилежне рішення.

Видання зазначає, що конфлікт зайшов у глухий кут і зараз виплеснувся в публічну сферу.

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"Ми рідко публічно говоримо про те, як саме місто допомагає ЗСУ. На це є багато причин, - написав на своїй сторінці в Фейсбук мер Львову Андрій Садовий. —-Але якщо в загальних рисах, то від початку повномасштабного вторгнення РФ на допомогу українській армії було витрачено понад 61 мільйон гривень з міського бюджету. Це кошти львів’ян-платників податків, які пішли на закупівлю засобів зв’язку, генераторів резервного живлення, бронежилетів, пального, пошиття військової форми та багатьох інших речей, які ми не можемо поки озвучувати".

Голова штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до президента: "Зобов'язаний повідомити вас, що, починаючи з 24 червня 2022 року, Штаб територіальної оборони Дніпра та Військова Адміністрація, мерія Дніпра та Кривого Рогу позбавлені можливості виконувати поставлені вами завдання, пов'язані з наданням допомоги ЗСУ, НГУ, ТРО, будівництвом рубежів та підвищенням обороноздатності".

Серед причин він назвав те, що Кабмін ухвалив постанову № 723, якою повернув усі закупівлі до системи ProZorro: "А це означає, що необхідне проведення тендерної процедури від 9 до 15 днів з відкритою публікацією деталей таких закупівель, що суперечить здоровому глузду та режиму секретності".

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Також, за словами Корбана, "20 квітня 2022 року Асоціація міст України подала до Кабінету міністрів України проєкт внесення змін до постанов уряду №169 від 28.02.2022, №176 від 2.02.2022, №195 від 04.03.2022 які передбачають можливість здійснення закупівель вантажівок та інших товарів для потреб ЗСУ за гроші місцевих бюджетів. Ініціативу було підтримано міністром оборони Резніковим та попередньо схвалено міністром фінансів України. Однак реакція прем'єра була прямо протилежною без зазначення будь-яких причин".

В коментарі мер Дніпра Борис Філатов заявив, що 5 раз Асоціація міст просила прем'єра Шмигаля внести до порядку денного Кабміну можливість фінансувати ЗСУ коштами місцевих бюджетів. Але 5 разів глава уряду відмовляв їм у цьому.

"За інформацією наших джерел в ОПУ, мер Дніпра Борис Філатов не лише залишив свій коментар під постом соратника, а й разом із мерами Андрієм Садовим, Сергієм Сухомліним та виконавчим директором АМУ Олександром Слобожаном (усі делеговані АМУ члени Президії Конгресу) підписав листа до голови Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, заступника голови ОПУ Андрія Єрмака з докладним описом проблеми та ситуації, що склалася", - зазначають журналісти.

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