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Кабмін паралізував закупівлі для ЗСУ на місцях, мери звинувачують Шмигаля, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль

Кабмін та місцева влада не можуть вирішити проблему фінансування армії. Мери хочуть, щоб уряд дозволив здійснювати закупівлі безпосередньо з місцевого бюджету.

Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в Уряді заявили, що коштів у державному бюджеті достатньо та повернули закупівлі в систему ProZorro.

"За інформацією мерів, глава уряду ніяк не реагував на їхні прохання. Гострі прохання, тому що стосуються фінансування та підтримки армії. Причому не лише її озброєння, а й екіпірування... Однак, за словами джерел у Кабміні, прем'єр вважає, що" у бюджеті достатньо грошей на фінансування армії та від мерів нічого не потрібно", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ще 5 травня Конгрес місцевої та регіональної влади за президента доручив Кабміну спростити закупівлі для військових адміністрацій. Однак уряд у кінці червня ухвалив протилежне рішення.

Видання зазначає, що конфлікт зайшов у глухий кут і зараз виплеснувся в публічну сферу.

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"Ми рідко публічно говоримо про те, як саме місто допомагає ЗСУ. На це є багато причин, - написав на своїй сторінці в Фейсбук мер Львову Андрій Садовий. —-Але якщо в загальних рисах, то від початку повномасштабного вторгнення РФ на допомогу українській армії було витрачено понад 61 мільйон гривень з міського бюджету. Це кошти львів’ян-платників податків, які пішли на закупівлю засобів зв’язку, генераторів резервного живлення, бронежилетів, пального, пошиття військової форми та багатьох інших речей, які ми не можемо поки озвучувати".

Кабмін паралізував закупівлі для ЗСУ на місцях, мери звинувачують Шмигаля, - ЗМІ 01

Голова штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до президента: "Зобов'язаний повідомити вас, що, починаючи з 24 червня 2022 року, Штаб територіальної оборони Дніпра та Військова Адміністрація, мерія Дніпра та Кривого Рогу позбавлені можливості виконувати поставлені вами завдання, пов'язані з наданням допомоги ЗСУ, НГУ, ТРО, будівництвом рубежів та підвищенням обороноздатності".

Серед причин він назвав те, що Кабмін ухвалив постанову № 723, якою повернув усі закупівлі до системи ProZorro: "А це означає, що необхідне проведення тендерної процедури від 9 до 15 днів з відкритою публікацією деталей таких закупівель, що суперечить здоровому глузду та режиму секретності".

Читайте також: Розподілом закуплених на потребу війська товарів займається ЗСУ, а не Міноборони, - Маляр

Також, за словами Корбана, "20 квітня 2022 року Асоціація міст України подала до Кабінету міністрів України проєкт внесення змін до постанов уряду №169 від 28.02.2022, №176 від 2.02.2022, №195 від 04.03.2022 які передбачають можливість здійснення закупівель вантажівок та інших товарів для потреб ЗСУ за гроші місцевих бюджетів. Ініціативу було підтримано міністром оборони Резніковим та попередньо схвалено міністром фінансів України. Однак реакція прем'єра була прямо протилежною без зазначення будь-яких причин".

В коментарі мер Дніпра Борис Філатов заявив, що 5 раз Асоціація міст просила прем'єра Шмигаля внести до порядку денного Кабміну можливість фінансувати ЗСУ коштами місцевих бюджетів. Але 5 разів глава уряду відмовляв їм у цьому.

"За інформацією наших джерел в ОПУ, мер Дніпра Борис Філатов не лише залишив свій коментар під постом соратника, а й разом із мерами Андрієм Садовим, Сергієм Сухомліним та виконавчим директором АМУ Олександром Слобожаном (усі делеговані АМУ члени Президії Конгресу) підписав листа до голови Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, заступника голови ОПУ Андрія Єрмака з докладним описом проблеми та ситуації, що склалася", - зазначають журналісти.

Також читайте: Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
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30.06.2022 15:01
+22
До Андрія Єрмака, тоді зрозуміло
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30.06.2022 15:01
+17
НУ ДА!
Як що дозволити мерам, то підрозділи ТрО в них будуть їздити у броньованих Ферарі, та у бронежилетах від Гучі.
Як після цього буде виглядати Міністерство Оборони?!!!
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30.06.2022 15:04
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30.06.2022 15:01 Відповісти
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30.06.2022 15:01 Відповісти
ПроЗорро потрібен був ще з 2019-го. Зе-влада ігнорувала заради великого крадівництва.
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30.06.2022 15:27 Відповісти
До Андрія Єрмака, тоді зрозуміло
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30.06.2022 15:01 Відповісти
Руліт єрмак. Клоун "Буратіно".
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30.06.2022 15:23 Відповісти
Ничего удивительного почему то в этом нет.......
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30.06.2022 15:03 Відповісти
НУ ДА!
Як що дозволити мерам, то підрозділи ТрО в них будуть їздити у броньованих Ферарі, та у бронежилетах від Гучі.
Як після цього буде виглядати Міністерство Оборони?!!!
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30.06.2022 15:04 Відповісти
Тільки уточнімо, що захищати ті підрозділи з Феррарі і Ґучі будуть не країну, а своїх хазяїв та їхні інтереси!
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30.06.2022 16:11 Відповісти
Не треба будувати укріплення навкруги Кривого Рогу, Дніпра, Запіка? Треба як у Херсоні, або на Чонгарі? Ви звідки, уточнітєль Валентин?
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30.06.2022 16:35 Відповісти
ЗМІ и Корбан - это серьезные и авторитетные источники. Осталось понять чего.
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30.06.2022 15:05 Відповісти
А по суті? Це так чи ні? Яка ваша думка?
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30.06.2022 15:20 Відповісти
От ********* цирк, знову за своє!
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30.06.2022 15:06 Відповісти
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30.06.2022 15:10 Відповісти
Садовий, Корбан, Філатов... Чесніше людей годі шукати...
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30.06.2022 15:10 Відповісти
У вас є інформація, що це неправда? Чи коли нема чим аргументувати необхідно дискредитувати особу задля зменшення вартості повідомлення.
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30.06.2022 15:25 Відповісти
Вони проти Шмигаля виступають, а він що супер-чесний?
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30.06.2022 15:33 Відповісти
скажімо точніше.

ЙДЕ РОЗПИЛ БАБЛА "на війні"..

Вирішила "поучавствовать" місцева влада...

Цинічно,як вона вміє...

Так,щось дійде і бійцям.Але скільки на цьом нагріють руки "навколоміськрадівські фірмочки" -це питання...

СКІЛЬКИ ЗМОЖУТЬ.

Прикрившись секретністю,потрібністю фронту ВЖЕ...
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30.06.2022 16:07 Відповісти
Кабмін-95 ...
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30.06.2022 15:11 Відповісти
...проти "мерів" з гарячих 90-тих! І я не заздрю нашій Україні і нашій Армії, якщо почалася така гризня павуків в банці!
Потрібна реальна сила, яка би в найкоротші терміни вимелавсю нечість з обох боків, та навела лад і згуртувала країну заради виживання і перемоги!
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30.06.2022 15:47 Відповісти
Одне не зрозуміло- при владі дебіли,чи зрадники? І те,і інше,скоріш за все...
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30.06.2022 15:13 Відповісти
вся президентская рать..., хотелось послушных и несамостоятельных, получите
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30.06.2022 15:14 Відповісти
Просто цинічні мерзотники!
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30.06.2022 16:05 Відповісти
война, какая такая война..., во всем должен быть порядок, положено проводить тендер 9-15 дней значит будем проводить..., у нас война, а не пожар..., положено, значит будут ждать... и вообще, никто никаких указаний не давал, что война и надо что-то менять...., насобирали безынициативных, послушных кукол на веревочках, жрите теперь...
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30.06.2022 15:13 Відповісти
Шмигал -зрадник, крім роботи на Зелю нема чого очікувати від нього.
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30.06.2022 15:16 Відповісти
не все так просто...

з "патріотизмом" корупціонерів або корупцією "патріотів"

знаючи Садового...
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30.06.2022 16:03 Відповісти
при всем моём <********неоднозначном отношении к зелёным шмыгалям, корбан еще то говно. Поэтому ни о чём.
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30.06.2022 15:23 Відповісти
https://document.vobu.ua/doc/13504. Це теж ні про що?
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30.06.2022 15:29 Відповісти
нормативные документы читает один из десяти тысяч. Если хочешь угробить информацию - сошлись на корбана. Так понятно?
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30.06.2022 16:05 Відповісти
В адміністрайії президента і дебіли і зрадники,що вибирали то і маемо?
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30.06.2022 15:31 Відповісти
как-то выглядит это все не совсем по взрослому , начинать сыр-бор сейчас не правильно, да и в тему вникнуть нужно , просто по заголовку судить о проблеме не стоит , определенные вырезки......, какие-то журналисты .....,что то сказали а о чем-то умолчали , на чем -то сконцентрировали внимание , и понеслось .................может дело вообще не в этом, а в попытке дескредитации министерства, Садовий, Корбан, Филатов еще та троица .
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Коррупционная составляющая прямо режет глаз, дай волю мерам они действительно спишут на оборону миллиарды, а там попробуй подсчитай сколько там авто было закупленно если от них кроме воронки ничего не осталось
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30.06.2022 15:46 Відповісти
те що планують "списати під шумок" Війни -буде ЗАСЕКРЕЧЕНО...

тобто Притула відкрив всю бухгалтерію(на Байрактари),а Львівська міськрада -НІ... )))

напевне відразу ядрьону бомбу будуть закуповувати )))
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30.06.2022 16:00 Відповісти
А хіба Садовий не може звернутись напряму до Шефа -Зеленського ? **

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**Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов - заступник

3 червня 2021







Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.
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30.06.2022 15:58 Відповісти
Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Язык сломать можно. Это ещё круче Офисов Предателей
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30.06.2022 16:38 Відповісти
єджак вирішив забрати грошики як раніше та розподілити їх "на власний розсуд"тобто, передати їх на пилораму,бо за 4 місяці війни трохи витратились
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30.06.2022 16:32 Відповісти
Млять!
Прежде чем писать всякую хрню, узнайте, что с начала войны для армейских закупок отменили закупки через "прозоро" и всё закупалось как попало втихаря. А теперь возвращают "прозоро" и мэрам украсть стало труднее.
Вот такая загогулина, понимаш!
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30.06.2022 17:18 Відповісти
Ну *** вашу подкацапники ,смішно шо Пацани нє вдупляют, шо влада не від бога,а забороду і на парашу знамо кого тягнути,щодень аж просяться.
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30.06.2022 17:44 Відповісти
І де ж ті кошти, яких «достатньо», якщо волонтери просять допомоги на все: броніки, каски, забезпечення, медичне обладнання, автівки, коптери і т.і.???
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30.06.2022 17:45 Відповісти
Зрозуміли волонтери і ті, хто амуніцію сам собі купує?? Шмигаль вважає що всі всім забезпечені! Тому припиніть оцю вашу метушню- на пікапи збирати і броніки і медичні штуки і т.п.! Шмигаль все всім дав! Слава Шмигалю! Коротше, мери в нас точно не святі, але тут треба їх підтримати.
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30.06.2022 21:01 Відповісти
 
 