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Кабмин парализовал закупки для ВСУ на местах, мэры обвиняют Шмыгаля, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

шмигаль

Кабмин и местные власти не могут решить проблему финансирования армии. Мэры хотят, чтобы правительство разрешило осуществлять закупки непосредственно из местного бюджета.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Правительстве заявили, что средств в государственном бюджете достаточно и вернули закупки в систему ProZorro.

"По информации мэров, глава правительства никак не реагировал на их просьбы. Острые просьбы, потому что касаются финансирования и поддержки армии. Причем не только ее вооружения, но и экипировки... Однако, по словам источников в Кабмине, премьер считает, что "в бюджете достаточно денег на финансирование армии и от мэров ничего не нужно", - говорится в материале.

Отмечается, что еще 5 мая Конгресс местных и региональных властей при Президенте поручил Кабмину упростить закупки для военных администраций. Однако правительство в конце июня приняло противоположное решение.

Издание отмечает, что конфликт зашел в тупик и сейчас выплеснулся в публичную сферу.

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"Мы редко публично говорим о том, как сам город помогает ВСУ. На это есть много причин, - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый. - Но если в общих чертах, то с начала полномасштабного вторжения РФ на помощь украинской армии было израсходовано более 61 млн гривен из городского бюджета. Это средства львовян-налогоплательщиков, которые пошли на закупку средств связи, генераторов резервного питания, бронежилетов, горючего, на пошив военной формы и многие другие вещи, которые мы не можем пока озвучивать".

Кабмин парализовал закупки для ВСУ на местах, мэры обвиняют Шмыгаля, - СМИ 01

Глава штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан обратился к президенту: "Обязан сообщить вам, что, начиная с 24 июня 2022 года, Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи, связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТрО, строительством рубежей и повышением обороноспособности".

Среди причин он назвал то, что Кабмин принял постановление № 723, которым вернул все закупки в систему ProZorro: "А это значит, что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таких закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распределением закупленных на нужды войск товаров занимаются ВСУ, а не Минобороны, - Маляр

Также, по словам Корбана, "20 апреля 2022 года Ассоциация городов Украины подала в Кабинет министров Украины проект внесения изменений в постановления правительства №169 от 28.02.2022, №176 от 2.02.2022, №195 от 04.03.2022, которые предусматривают возможность закупать грузовики и другие товары для нужд ВСУ за деньги местных бюджетов. Инициатива была поддержана министром обороны Резниковым и предварительно одобрена министром финансов Украины. Однако реакция премьера была прямо противоположной без указания каких-либо причин".

В комментарии мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Ассоциация городов пять раз  просила премьера Шмыгаля внести в повестку дня Кабмина возможность финансировать ВСУ средствами местных бюджетов. Но пять раз глава правительства отказывал в этом.

"По информации наших источников в ОПУ, мэр Днепра Борис Филатов не только оставил свой комментарий под постом соратника, но и вместе с мэрами Андреем Садовым, Сергеем Сухомлиным и исполнительным директором АГУ Александром Слобожаном (все - делегированные АГУ члены Президиума Конгресса) подписал письмо в адрес главы Президиума Конгресса местных и региональных властей, заместителя председателя ОПУ Андрея Ермака с подробным описанием проблемы и сложившейся ситуации", - отмечают журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действий в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном
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Топ комментарии
+33
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30.06.2022 15:01
+22
До Андрія Єрмака, тоді зрозуміло
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30.06.2022 15:01
+17
НУ ДА!
Як що дозволити мерам, то підрозділи ТрО в них будуть їздити у броньованих Ферарі, та у бронежилетах від Гучі.
Як після цього буде виглядати Міністерство Оборони?!!!
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30.06.2022 15:04
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Впізнаємо диверсантів!
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30.06.2022 15:01 Ответить
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30.06.2022 15:01 Ответить
ПроЗорро потрібен був ще з 2019-го. Зе-влада ігнорувала заради великого крадівництва.
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30.06.2022 15:27 Ответить
До Андрія Єрмака, тоді зрозуміло
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30.06.2022 15:01 Ответить
Руліт єрмак. Клоун "Буратіно".
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30.06.2022 15:23 Ответить
Ничего удивительного почему то в этом нет.......
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30.06.2022 15:03 Ответить
НУ ДА!
Як що дозволити мерам, то підрозділи ТрО в них будуть їздити у броньованих Ферарі, та у бронежилетах від Гучі.
Як після цього буде виглядати Міністерство Оборони?!!!
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30.06.2022 15:04 Ответить
Тільки уточнімо, що захищати ті підрозділи з Феррарі і Ґучі будуть не країну, а своїх хазяїв та їхні інтереси!
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30.06.2022 16:11 Ответить
Не треба будувати укріплення навкруги Кривого Рогу, Дніпра, Запіка? Треба як у Херсоні, або на Чонгарі? Ви звідки, уточнітєль Валентин?
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30.06.2022 16:35 Ответить
ЗМІ и Корбан - это серьезные и авторитетные источники. Осталось понять чего.
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30.06.2022 15:05 Ответить
А по суті? Це так чи ні? Яка ваша думка?
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30.06.2022 15:20 Ответить
От ********* цирк, знову за своє!
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30.06.2022 15:06 Ответить
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30.06.2022 15:10 Ответить
Садовий, Корбан, Філатов... Чесніше людей годі шукати...
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30.06.2022 15:10 Ответить
У вас є інформація, що це неправда? Чи коли нема чим аргументувати необхідно дискредитувати особу задля зменшення вартості повідомлення.
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30.06.2022 15:25 Ответить
Вони проти Шмигаля виступають, а він що супер-чесний?
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30.06.2022 15:33 Ответить
скажімо точніше.

ЙДЕ РОЗПИЛ БАБЛА "на війні"..

Вирішила "поучавствовать" місцева влада...

Цинічно,як вона вміє...

Так,щось дійде і бійцям.Але скільки на цьом нагріють руки "навколоміськрадівські фірмочки" -це питання...

СКІЛЬКИ ЗМОЖУТЬ.

Прикрившись секретністю,потрібністю фронту ВЖЕ...
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30.06.2022 16:07 Ответить
Кабмін-95 ...
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30.06.2022 15:11 Ответить
...проти "мерів" з гарячих 90-тих! І я не заздрю нашій Україні і нашій Армії, якщо почалася така гризня павуків в банці!
Потрібна реальна сила, яка би в найкоротші терміни вимелавсю нечість з обох боків, та навела лад і згуртувала країну заради виживання і перемоги!
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30.06.2022 15:47 Ответить
Одне не зрозуміло- при владі дебіли,чи зрадники? І те,і інше,скоріш за все...
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30.06.2022 15:13 Ответить
вся президентская рать..., хотелось послушных и несамостоятельных, получите
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30.06.2022 15:14 Ответить
Просто цинічні мерзотники!
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30.06.2022 16:05 Ответить
война, какая такая война..., во всем должен быть порядок, положено проводить тендер 9-15 дней значит будем проводить..., у нас война, а не пожар..., положено, значит будут ждать... и вообще, никто никаких указаний не давал, что война и надо что-то менять...., насобирали безынициативных, послушных кукол на веревочках, жрите теперь...
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30.06.2022 15:13 Ответить
Шмигал -зрадник, крім роботи на Зелю нема чого очікувати від нього.
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30.06.2022 15:16 Ответить
не все так просто...

з "патріотизмом" корупціонерів або корупцією "патріотів"

знаючи Садового...
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30.06.2022 16:03 Ответить
при всем моём <********неоднозначном отношении к зелёным шмыгалям, корбан еще то говно. Поэтому ни о чём.
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30.06.2022 15:23 Ответить
https://document.vobu.ua/doc/13504. Це теж ні про що?
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30.06.2022 15:29 Ответить
нормативные документы читает один из десяти тысяч. Если хочешь угробить информацию - сошлись на корбана. Так понятно?
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30.06.2022 16:05 Ответить
В адміністрайії президента і дебіли і зрадники,що вибирали то і маемо?
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30.06.2022 15:31 Ответить
как-то выглядит это все не совсем по взрослому , начинать сыр-бор сейчас не правильно, да и в тему вникнуть нужно , просто по заголовку судить о проблеме не стоит , определенные вырезки......, какие-то журналисты .....,что то сказали а о чем-то умолчали , на чем -то сконцентрировали внимание , и понеслось .................может дело вообще не в этом, а в попытке дескредитации министерства, Садовий, Корбан, Филатов еще та троица .
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30.06.2022 15:39 Ответить
Коррупционная составляющая прямо режет глаз, дай волю мерам они действительно спишут на оборону миллиарды, а там попробуй подсчитай сколько там авто было закупленно если от них кроме воронки ничего не осталось
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30.06.2022 15:46 Ответить
те що планують "списати під шумок" Війни -буде ЗАСЕКРЕЧЕНО...

тобто Притула відкрив всю бухгалтерію(на Байрактари),а Львівська міськрада -НІ... )))

напевне відразу ядрьону бомбу будуть закуповувати )))
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30.06.2022 16:00 Ответить
А хіба Садовий не може звернутись напряму до Шефа -Зеленського ? **

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**Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов - заступник

3 червня 2021







Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.
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30.06.2022 15:58 Ответить
Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Язык сломать можно. Это ещё круче Офисов Предателей
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30.06.2022 16:38 Ответить
єджак вирішив забрати грошики як раніше та розподілити їх "на власний розсуд"тобто, передати їх на пилораму,бо за 4 місяці війни трохи витратились
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30.06.2022 16:32 Ответить
Млять!
Прежде чем писать всякую хрню, узнайте, что с начала войны для армейских закупок отменили закупки через "прозоро" и всё закупалось как попало втихаря. А теперь возвращают "прозоро" и мэрам украсть стало труднее.
Вот такая загогулина, понимаш!
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30.06.2022 17:18 Ответить
Ну *** вашу подкацапники ,смішно шо Пацани нє вдупляют, шо влада не від бога,а забороду і на парашу знамо кого тягнути,щодень аж просяться.
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30.06.2022 17:44 Ответить
І де ж ті кошти, яких «достатньо», якщо волонтери просять допомоги на все: броніки, каски, забезпечення, медичне обладнання, автівки, коптери і т.і.???
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30.06.2022 17:45 Ответить
Зрозуміли волонтери і ті, хто амуніцію сам собі купує?? Шмигаль вважає що всі всім забезпечені! Тому припиніть оцю вашу метушню- на пікапи збирати і броніки і медичні штуки і т.п.! Шмигаль все всім дав! Слава Шмигалю! Коротше, мери в нас точно не святі, але тут треба їх підтримати.
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30.06.2022 21:01 Ответить
 
 