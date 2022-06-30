Кабмин парализовал закупки для ВСУ на местах, мэры обвиняют Шмыгаля, - СМИ

Кабмин и местные власти не могут решить проблему финансирования армии. Мэры хотят, чтобы правительство разрешило осуществлять закупки непосредственно из местного бюджета.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Правительстве заявили, что средств в государственном бюджете достаточно и вернули закупки в систему ProZorro.

"По информации мэров, глава правительства никак не реагировал на их просьбы. Острые просьбы, потому что касаются финансирования и поддержки армии. Причем не только ее вооружения, но и экипировки... Однако, по словам источников в Кабмине, премьер считает, что "в бюджете достаточно денег на финансирование армии и от мэров ничего не нужно", - говорится в материале.

Отмечается, что еще 5 мая Конгресс местных и региональных властей при Президенте поручил Кабмину упростить закупки для военных администраций. Однако правительство в конце июня приняло противоположное решение.

Издание отмечает, что конфликт зашел в тупик и сейчас выплеснулся в публичную сферу.

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"Мы редко публично говорим о том, как сам город помогает ВСУ. На это есть много причин, - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый. - Но если в общих чертах, то с начала полномасштабного вторжения РФ на помощь украинской армии было израсходовано более 61 млн гривен из городского бюджета. Это средства львовян-налогоплательщиков, которые пошли на закупку средств связи, генераторов резервного питания, бронежилетов, горючего, на пошив военной формы и многие другие вещи, которые мы не можем пока озвучивать".

Глава штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан обратился к президенту: "Обязан сообщить вам, что, начиная с 24 июня 2022 года, Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи, связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТрО, строительством рубежей и повышением обороноспособности".

Среди причин он назвал то, что Кабмин принял постановление № 723, которым вернул все закупки в систему ProZorro: "А это значит, что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таких закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности ".

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Также, по словам Корбана, "20 апреля 2022 года Ассоциация городов Украины подала в Кабинет министров Украины проект внесения изменений в постановления правительства №169 от 28.02.2022, №176 от 2.02.2022, №195 от 04.03.2022, которые предусматривают возможность закупать грузовики и другие товары для нужд ВСУ за деньги местных бюджетов. Инициатива была поддержана министром обороны Резниковым и предварительно одобрена министром финансов Украины. Однако реакция премьера была прямо противоположной без указания каких-либо причин".

В комментарии мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Ассоциация городов пять раз просила премьера Шмыгаля внести в повестку дня Кабмина возможность финансировать ВСУ средствами местных бюджетов. Но пять раз глава правительства отказывал в этом.

"По информации наших источников в ОПУ, мэр Днепра Борис Филатов не только оставил свой комментарий под постом соратника, но и вместе с мэрами Андреем Садовым, Сергеем Сухомлиным и исполнительным директором АГУ Александром Слобожаном (все - делегированные АГУ члены Президиума Конгресса) подписал письмо в адрес главы Президиума Конгресса местных и региональных властей, заместителя председателя ОПУ Андрея Ермака с подробным описанием проблемы и сложившейся ситуации", - отмечают журналисты.

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