РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9381 посетитель онлайн
Новости
10 515 60

Турция задержала российское судно с зерном из оккупированного Бердянска, - посол Боднар

зерно

Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.

Посол добавил, что запрос Генеральной прокуратуры передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных..

Читайте также: Корабль под флагом РФ с зерном с оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - сказал Боднар.

Напомним, 1 июля в турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит под флагом РФ. 

арест (10454) зерно (1070) россия (95413) Турция (3374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Туркам-респект...
показать весь комментарий
03.07.2022 19:16
+16
Судно на брухт, зерно на продаж, гроші від брухту та зерна на штук п'ять Байрактарів і в Україну.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:19
+13
Всі кораблі з украденим зерном проходять через Босфор. Щось маловато за весь час одного затриманного корабля. Та і тільки затриманий поки що, невідомо що дальше буде.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туркам-респект...
показать весь комментарий
03.07.2022 19:16 Ответить
хіба був у них вибір ?

турки ж не орки, вони обличчя цивілізованого Близького Сходу
показать весь комментарий
03.07.2022 19:20 Ответить
Традиционно на Турцию имеет сильное влияние германия☝ Это значит Шольц молча делает свое дело❗👍
показать весь комментарий
03.07.2022 19:34 Ответить
Штаты надавили
показать весь комментарий
03.07.2022 19:56 Ответить
ніякий хер на них не давив.
турція сильний гравець що в економіці що в впк.
може хтось давивна них закрити протоку чи надати нам байрактари?
чи разом з айзерами послити ***** накуй??
а ердоган є одним з найвливовіших політиків світу......
показать весь комментарий
03.07.2022 22:01 Ответить
а чего ердоган так бориса джонсона не любит? ревнует к Украине?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:02 Ответить
Але свій гешефт завжди зроблять...
показать весь комментарий
03.07.2022 20:14 Ответить
Всі кораблі з украденим зерном проходять через Босфор. Щось маловато за весь час одного затриманного корабля. Та і тільки затриманий поки що, невідомо що дальше буде.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:34 Ответить
Ймовірно, що йдуть під неросійськими прапорами. Тому для затримки "нєт юрідічєскіх аснаваній". Та й затримане це судно через намагання зайти до турецького порту, а не за прохід через протоки. Тобто це була "розвідка боєм". Чим закінчиться - побачимо. Але на результат на користь України сподівань мало.
показать весь комментарий
03.07.2022 20:15 Ответить
Юридична підстава є незалежно від прапору! Але щоб заарештуати судно, воно повинно увійти до турецікого порту, або в іншому випадку до теріторіальних вод (але знаходження судна у суецькому каналі і його перевірка, регламентується іншими правилами)
показать весь комментарий
03.07.2022 20:35 Ответить
вы что совсем тупые этот зашел в порт а те просто мимо ехали
показать весь комментарий
03.07.2022 23:05 Ответить
ты все проспал - этот в порт турецкий зашел а остальные просто мимо - хотя их тоже надо тормозить
показать весь комментарий
03.07.2022 23:03 Ответить
Сала їм 2 кила по всій пиці! Дивіться скільки https://myrotvorets.news/category/seakrime/ вже пропустили ! А це куди складати? https://news.ukrainci.com.ua/11812-kohanka-putina-prikupila-shikarniy-mayetok-podeykuyut-pospriyav-osobisto-erdogan Коханка путіна прикупила шикарний маєток: подейкують, посприяв особисто Ердоган

Туреччину вже 30 років не беруть до ЄСу, досі сидить в кандидатах. Знаєте через що? Через окупацію Північного Кіпру, який називається "Турецька Республіка Північного Кіпру". Нічого не нагадує? Так що, виходить, що Ердоган майже такий самий, як *****, тільки з вусами...
показать весь комментарий
03.07.2022 20:18 Ответить
ну не зовсім такий, хитріший
показать весь комментарий
03.07.2022 20:47 Ответить
надто нагло, кацапчики, надто нагло...

за це бьют по рукам
показать весь комментарий
03.07.2022 19:18 Ответить
Кстаті вот дедушко. Хорошо гутаріт іногда.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:21 Ответить
Спасиб, бро.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:22 Ответить
Дымовую завесу над Крымским мостом объяснили возможной подготовкой к атаке ВСУ
показать весь комментарий
03.07.2022 19:18 Ответить
Это было эффективно во 2 мировую... До gps и спутников....
показать весь комментарий
03.07.2022 20:30 Ответить
Это было эффективно во 2 мировую... До gps и спутников....
показать весь комментарий
03.07.2022 20:31 Ответить
Це для боротьби з рюзькими туристами
https://t.me/BerezaJuice/16857
показать весь комментарий
03.07.2022 21:43 Ответить
Ну норм. Як казав тут один дєдушко іх зерно перемешалось з нашим зерном ... конци в воду.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:18 Ответить
konfiskujut vse - i nedokazhesh rjuzke
показать весь комментарий
03.07.2022 19:20 Ответить
С каким "вашим", русский? Ваше - это то, шо у вас под ногтями.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:27 Ответить
Селям, Максе !

українці щедры -можемо ще й чернозему у спороте кацапське брюхо выдгрузити.
самовивозом
показать весь комментарий
03.07.2022 20:04 Ответить
дурак ти, і розмови твої нікчемні !

брити ДНК по зернятках міряють - мішай, не мішай, а є ще тисяча та один метод з'ясувати звідки зерно та поставити орків раком

про варіації ізтопів цезію в окремих місцевостях чув ?
ото ж бо !
показать весь комментарий
03.07.2022 20:00 Ответить
Судно на брухт, зерно на продаж, гроші від брухту та зерна на штук п'ять Байрактарів і в Україну.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:19 Ответить
кацапську команду під аквафрешем у сексуальне рабство !
показать весь комментарий
03.07.2022 20:07 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2022 20:13 Ответить
они будут довольны !
до безумного оргазма в попе !!!
показать весь комментарий
03.07.2022 20:32 Ответить
ha ha teper nuzhna vse rjuzke pasudini s gruzom ostanavlivatj i ...... interesno - kak dolga parasha vyterpet takoe
показать весь комментарий
03.07.2022 19:19 Ответить
княгини ольги эрдогану...якщо факи кремлю навчыться показуваты прывсэлюдно..
показать весь комментарий
03.07.2022 19:21 Ответить
прекрасная цель Керченская развязка, туда направить групповой ракетный удар, и всё: нет ни железнодорожного полотна, ни дорог, и мост целый.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:21 Ответить
Туркам веры нет, они предложат сами его купить за 25% скидку или выпустят.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:22 Ответить
а почему тогда Эрдогану сказали спасибо Байден Зеленский изза попытки Турции вывозит зерно Украины на мировые рынки
показать весь комментарий
03.07.2022 19:35 Ответить
Какие попытки?
показать весь комментарий
03.07.2022 19:56 Ответить
сказали спасибо Байден Зеленский

давайте котлетку окремо від ЗЄльоної мухи!
показать весь комментарий
03.07.2022 20:15 Ответить
"З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і чесно кажучи це велика наглість і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно", - сказав Боднар Джерело:

А якби зайшли після каZZапсінського порту, була б не особлива ситуація з краденим зерном?
показать весь комментарий
03.07.2022 19:24 Ответить
10 пропустили, одно задержали.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:25 Ответить
представитель казахстана пытался обмануть мировую общественность? заявив, что https://orda.kz/kazahstanskoe-sudno-perevozit-7-tonn-zerna-po-prosbe-ukrainy-ktzh/ перевозят зерно по просьбе украины
показать весь комментарий
03.07.2022 19:26 Ответить
Седня задержало-завтра отпустит.Если бы Турция взорвало бы это судно,то это было бы добре.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:27 Ответить
Та ну невже! Ну накінець то. Правда, подивимось, чим це затримання закінчиться, але і це вже щось.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:29 Ответить
очень тревожно сводки из фронта когда же начнут освобождат.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:36 Ответить
Когда выбьют хребет у армии вторжения
показать весь комментарий
03.07.2022 19:42 Ответить
у "армії вторженія" хребта не було вообщє !!!!
вторглась тупа біомаса"тіпа" контрактники-профі, а по факту *******-орки 20-30 річні

зараз воює та ж сама "армія вторженія" із "денєшку срубіть по-льогкому"
тимчасові (сподіваюсь так воно і є) успіхи орків - масоване застосування артилерії - "огнєвой вал" часів Першої світової та Вялікой Отєчесьвєнной

«Огневой вал», Подвижный заградительный огоньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-1 [1] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерийский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактический приём (подвижный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C заградительный огонь ), широко используемый при непосредственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 огневой поддержке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наступающих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войск .

Приём заключается в создании и поддержании перед фронтом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80) атакующих частей линии сплошной огневой завесы из разрывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 артиллерийских снарядов , которая последовательно смещается вперёд по мере развития наступленияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ses_1986-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ros_2001-3 [3]
Вікі
показать весь комментарий
03.07.2022 20:25 Ответить
Достоинства огневого вала
Прост в организации
Не требует особой гибкости в управлении огнём
Не требует детализации разведданных в силу значительной площади накрытия
Не чувствителен ко влиянию метеорологических условий
Недостатки огневого вала
Требует значительного количества артиллерийских орудий и боеприпасов к нимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5 [5]

осьо тутечки, по *********** маємо і накрити орків трьома топорами та ХАЙМАСАМи
показать весь комментарий
03.07.2022 20:31 Ответить
Капитану 6-7 лет тюрьмы. Судно и груз конфисковать и реализовать на торгах. 50% вернуть Украине, или по месту отоварить боеприпасами 155-мм и ракетами для Байрактаров.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:40 Ответить
команду в сексуальне рабство, а капітана призначити у них "мамочкой" !

на Бліжнєм Востоке любят "мальчіков", хай і бородатих !
показать весь комментарий
03.07.2022 20:28 Ответить
Аж 1 судно з десятків. Туреччина, ну це пряма перемога ваша!
показать весь комментарий
03.07.2022 19:42 Ответить
Не было десятков. Не несите пургу.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:44 Ответить
баран они не заходили в турецкие порты и вроде из кацапских портов грузились
показать весь комментарий
03.07.2022 23:14 Ответить
Против природы не попрёшь. Кацапская петушня припала на зерно.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:42 Ответить
Кацапня діє як совдепія в часи Голодомору - нишпорить по оселях селян, все грабує. До чого ці потвори скотилися, нелюди! Їх потрібно тільки знищувати, без жалю!
показать весь комментарий
03.07.2022 19:43 Ответить
Это -- мелочи жизни.

Главная помощь Токаева Путину -- завышенный курс рубля к тенге. Благодаря искусственно подорожавшему рублю, роССияне в Казахстане скупают тенге и затем приобретают доллары и евро. Также роССияне имеют выгоду, когда покупают роССийские товары в рублях, тратя вдвое больше конвертируемого тенге. Ведь большинство договоров было заключено до искусственного повышения курса рубля. Ну, в самом Казахстане роССийским купцам стало выгоднее покупать товары, услуги и недвижимость.

Кроме Казахстана, РоССия сейчас мало где в мире может сбрасывать свои деревянные фантики. Казахстан -- в таёжном союзе. Вынужден покупать большинство товаров в РоССии и БелоруССии.
показать весь комментарий
03.07.2022 20:10 Ответить
то есть казахстан сам себя закапывает? ты совсем больной?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:15 Ответить
когда казахи покупают роССийские товары
показать весь комментарий
03.07.2022 20:11 Ответить
Жибек Жолы - в переводе с казахского - шелковый путь. Кирдык пути настал, каюк, трындец.
Шелковому пути (под рассейским флагом) пришел кирдык - в Турции. siktir git
показать весь комментарий
03.07.2022 21:01 Ответить
британія ж пропонувала робити аналіз зерна,
брати зразки, збирати всі докази до купи і все оформлювати
показать весь комментарий
03.07.2022 21:50 Ответить
Судно розгрузити,трюми забити розмінірованними вибуховими простоями і відправити під керченський міст,пользи більше ніж пускати на металобрухт.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:34 Ответить
 
 