Турция задержала российское судно с зерном из оккупированного Бердянска, - посол Боднар

Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.

Посол добавил, что запрос Генеральной прокуратуры передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных..

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"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - сказал Боднар.

Напомним, 1 июля в турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит под флагом РФ.