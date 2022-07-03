Турция задержала российское судно с зерном из оккупированного Бердянска, - посол Боднар
Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.
Посол добавил, что запрос Генеральной прокуратуры передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных..
"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - сказал Боднар.
Напомним, 1 июля в турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами. Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит под флагом РФ.
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турки ж не орки, вони обличчя цивілізованого Близького Сходу
турція сильний гравець що в економіці що в впк.
може хтось давивна них закрити протоку чи надати нам байрактари?
чи разом з айзерами послити ***** накуй??
а ердоган є одним з найвливовіших політиків світу......
Туреччину вже 30 років не беруть до ЄСу, досі сидить в кандидатах. Знаєте через що? Через окупацію Північного Кіпру, який називається "Турецька Республіка Північного Кіпру". Нічого не нагадує? Так що, виходить, що Ердоган майже такий самий, як *****, тільки з вусами...
за це бьют по рукам
https://t.me/BerezaJuice/16857
українці щедры -можемо ще й чернозему у спороте кацапське брюхо выдгрузити.
самовивозом
брити ДНК по зернятках міряють - мішай, не мішай, а є ще тисяча та один метод з'ясувати звідки зерно та поставити орків раком
про варіації ізтопів цезію в окремих місцевостях чув ?
ото ж бо !
до безумного оргазма в попе !!!
давайте котлетку окремо від ЗЄльоної мухи!
А якби зайшли після каZZапсінського порту, була б не особлива ситуація з краденим зерном?
вторглась тупа біомаса"тіпа" контрактники-профі, а по факту *******-орки 20-30 річні
зараз воює та ж сама "армія вторженія" із "денєшку срубіть по-льогкому"
тимчасові (сподіваюсь так воно і є) успіхи орків - масоване застосування артилерії - "огнєвой вал" часів Першої світової та Вялікой Отєчесьвєнной
«Огневой вал», Подвижный заградительный огоньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-1 [1] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерийский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактический приём (подвижный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C заградительный огонь ), широко используемый при непосредственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 огневой поддержке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наступающих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войск .
Приём заключается в создании и поддержании перед фронтом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80) атакующих частей линии сплошной огневой завесы из разрывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 артиллерийских снарядов , которая последовательно смещается вперёд по мере развития наступленияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ses_1986-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ros_2001-3 [3]
Вікі
Прост в организации
Не требует особой гибкости в управлении огнём
Не требует детализации разведданных в силу значительной площади накрытия
Не чувствителен ко влиянию метеорологических условий
Недостатки огневого вала
Требует значительного количества артиллерийских орудий и боеприпасов к нимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5 [5]
осьо тутечки, по *********** маємо і накрити орків трьома топорами та ХАЙМАСАМи
на Бліжнєм Востоке любят "мальчіков", хай і бородатих !
Главная помощь Токаева Путину -- завышенный курс рубля к тенге. Благодаря искусственно подорожавшему рублю, роССияне в Казахстане скупают тенге и затем приобретают доллары и евро. Также роССияне имеют выгоду, когда покупают роССийские товары в рублях, тратя вдвое больше конвертируемого тенге. Ведь большинство договоров было заключено до искусственного повышения курса рубля. Ну, в самом Казахстане роССийским купцам стало выгоднее покупать товары, услуги и недвижимость.
Кроме Казахстана, РоССия сейчас мало где в мире может сбрасывать свои деревянные фантики. Казахстан -- в таёжном союзе. Вынужден покупать большинство товаров в РоССии и БелоруССии.
Шелковому пути (под рассейским флагом) пришел кирдык - в Турции. siktir git
брати зразки, збирати всі докази до купи і все оформлювати