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Туреччина затримала російське судно із зерном з окупованого Бердянська, - посол Боднар

зерно

Турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, вкраденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У нас є повна співпраця, судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна", - сказав Боднар.

Посол додав, що запит Генеральної прокуратури передано і Україна розраховує, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корабель під прапором РФ із зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів

"З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і чесно кажучи це велика наглість і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 1 липня у турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами. Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

Автор: 

арешт (2520) зерно (3118) росія (65002) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+22
Туркам-респект...
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03.07.2022 19:16
+16
Судно на брухт, зерно на продаж, гроші від брухту та зерна на штук п'ять Байрактарів і в Україну.
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03.07.2022 19:19
+13
Всі кораблі з украденим зерном проходять через Босфор. Щось маловато за весь час одного затриманного корабля. Та і тільки затриманий поки що, невідомо що дальше буде.
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03.07.2022 19:34
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Туркам-респект...
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03.07.2022 19:16 Відповісти
хіба був у них вибір ?

турки ж не орки, вони обличчя цивілізованого Близького Сходу
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03.07.2022 19:20 Відповісти
Традиционно на Турцию имеет сильное влияние германия☝ Это значит Шольц молча делает свое дело❗👍
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03.07.2022 19:34 Відповісти
Штаты надавили
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03.07.2022 19:56 Відповісти
ніякий хер на них не давив.
турція сильний гравець що в економіці що в впк.
може хтось давивна них закрити протоку чи надати нам байрактари?
чи разом з айзерами послити ***** накуй??
а ердоган є одним з найвливовіших політиків світу......
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03.07.2022 22:01 Відповісти
а чего ердоган так бориса джонсона не любит? ревнует к Украине?
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03.07.2022 23:02 Відповісти
Але свій гешефт завжди зроблять...
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03.07.2022 20:14 Відповісти
Всі кораблі з украденим зерном проходять через Босфор. Щось маловато за весь час одного затриманного корабля. Та і тільки затриманий поки що, невідомо що дальше буде.
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03.07.2022 19:34 Відповісти
Ймовірно, що йдуть під неросійськими прапорами. Тому для затримки "нєт юрідічєскіх аснаваній". Та й затримане це судно через намагання зайти до турецького порту, а не за прохід через протоки. Тобто це була "розвідка боєм". Чим закінчиться - побачимо. Але на результат на користь України сподівань мало.
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03.07.2022 20:15 Відповісти
Юридична підстава є незалежно від прапору! Але щоб заарештуати судно, воно повинно увійти до турецікого порту, або в іншому випадку до теріторіальних вод (але знаходження судна у суецькому каналі і його перевірка, регламентується іншими правилами)
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03.07.2022 20:35 Відповісти
вы что совсем тупые этот зашел в порт а те просто мимо ехали
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03.07.2022 23:05 Відповісти
ты все проспал - этот в порт турецкий зашел а остальные просто мимо - хотя их тоже надо тормозить
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03.07.2022 23:03 Відповісти
Сала їм 2 кила по всій пиці! Дивіться скільки https://myrotvorets.news/category/seakrime/ вже пропустили ! А це куди складати? https://news.ukrainci.com.ua/11812-kohanka-putina-prikupila-shikarniy-mayetok-podeykuyut-pospriyav-osobisto-erdogan Коханка путіна прикупила шикарний маєток: подейкують, посприяв особисто Ердоган

Туреччину вже 30 років не беруть до ЄСу, досі сидить в кандидатах. Знаєте через що? Через окупацію Північного Кіпру, який називається "Турецька Республіка Північного Кіпру". Нічого не нагадує? Так що, виходить, що Ердоган майже такий самий, як *****, тільки з вусами...
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03.07.2022 20:18 Відповісти
ну не зовсім такий, хитріший
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03.07.2022 20:47 Відповісти
надто нагло, кацапчики, надто нагло...

за це бьют по рукам
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03.07.2022 19:18 Відповісти
Кстаті вот дедушко. Хорошо гутаріт іногда.
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03.07.2022 19:21 Відповісти
Спасиб, бро.
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03.07.2022 19:22 Відповісти
Дымовую завесу над Крымским мостом объяснили возможной подготовкой к атаке ВСУ
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03.07.2022 19:18 Відповісти
Это было эффективно во 2 мировую... До gps и спутников....
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03.07.2022 20:30 Відповісти
Это было эффективно во 2 мировую... До gps и спутников....
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03.07.2022 20:31 Відповісти
Це для боротьби з рюзькими туристами
https://t.me/BerezaJuice/16857
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03.07.2022 21:43 Відповісти
Ну норм. Як казав тут один дєдушко іх зерно перемешалось з нашим зерном ... конци в воду.
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03.07.2022 19:18 Відповісти
konfiskujut vse - i nedokazhesh rjuzke
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03.07.2022 19:20 Відповісти
С каким "вашим", русский? Ваше - это то, шо у вас под ногтями.
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03.07.2022 19:27 Відповісти
Селям, Максе !

українці щедры -можемо ще й чернозему у спороте кацапське брюхо выдгрузити.
самовивозом
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03.07.2022 20:04 Відповісти
дурак ти, і розмови твої нікчемні !

брити ДНК по зернятках міряють - мішай, не мішай, а є ще тисяча та один метод з'ясувати звідки зерно та поставити орків раком

про варіації ізтопів цезію в окремих місцевостях чув ?
ото ж бо !
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03.07.2022 20:00 Відповісти
Судно на брухт, зерно на продаж, гроші від брухту та зерна на штук п'ять Байрактарів і в Україну.
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03.07.2022 19:19 Відповісти
кацапську команду під аквафрешем у сексуальне рабство !
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03.07.2022 20:07 Відповісти
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03.07.2022 20:13 Відповісти
они будут довольны !
до безумного оргазма в попе !!!
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03.07.2022 20:32 Відповісти
ha ha teper nuzhna vse rjuzke pasudini s gruzom ostanavlivatj i ...... interesno - kak dolga parasha vyterpet takoe
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03.07.2022 19:19 Відповісти
княгини ольги эрдогану...якщо факи кремлю навчыться показуваты прывсэлюдно..
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03.07.2022 19:21 Відповісти
прекрасная цель Керченская развязка, туда направить групповой ракетный удар, и всё: нет ни железнодорожного полотна, ни дорог, и мост целый.
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03.07.2022 19:21 Відповісти
Туркам веры нет, они предложат сами его купить за 25% скидку или выпустят.
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03.07.2022 19:22 Відповісти
а почему тогда Эрдогану сказали спасибо Байден Зеленский изза попытки Турции вывозит зерно Украины на мировые рынки
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03.07.2022 19:35 Відповісти
Какие попытки?
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03.07.2022 19:56 Відповісти
сказали спасибо Байден Зеленский

давайте котлетку окремо від ЗЄльоної мухи!
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03.07.2022 20:15 Відповісти
"З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і чесно кажучи це велика наглість і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно", - сказав Боднар Джерело:

А якби зайшли після каZZапсінського порту, була б не особлива ситуація з краденим зерном?
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03.07.2022 19:24 Відповісти
10 пропустили, одно задержали.
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03.07.2022 19:25 Відповісти
представитель казахстана пытался обмануть мировую общественность? заявив, что https://orda.kz/kazahstanskoe-sudno-perevozit-7-tonn-zerna-po-prosbe-ukrainy-ktzh/ перевозят зерно по просьбе украины
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03.07.2022 19:26 Відповісти
Седня задержало-завтра отпустит.Если бы Турция взорвало бы это судно,то это было бы добре.
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03.07.2022 19:27 Відповісти
Та ну невже! Ну накінець то. Правда, подивимось, чим це затримання закінчиться, але і це вже щось.
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03.07.2022 19:29 Відповісти
очень тревожно сводки из фронта когда же начнут освобождат.
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03.07.2022 19:36 Відповісти
Когда выбьют хребет у армии вторжения
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03.07.2022 19:42 Відповісти
у "армії вторженія" хребта не було вообщє !!!!
вторглась тупа біомаса"тіпа" контрактники-профі, а по факту *******-орки 20-30 річні

зараз воює та ж сама "армія вторженія" із "денєшку срубіть по-льогкому"
тимчасові (сподіваюсь так воно і є) успіхи орків - масоване застосування артилерії - "огнєвой вал" часів Першої світової та Вялікой Отєчесьвєнной

«Огневой вал», Подвижный заградительный огоньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-1 [1] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерийский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактический приём (подвижный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C заградительный огонь ), широко используемый при непосредственной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 огневой поддержке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наступающих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войск .

Приём заключается в создании и поддержании перед фронтом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80) атакующих частей линии сплошной огневой завесы из разрывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 артиллерийских снарядов , которая последовательно смещается вперёд по мере развития наступленияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ses_1986-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-ros_2001-3 [3]
Вікі
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03.07.2022 20:25 Відповісти
Достоинства огневого вала
Прост в организации
Не требует особой гибкости в управлении огнём
Не требует детализации разведданных в силу значительной площади накрытия
Не чувствителен ко влиянию метеорологических условий
Недостатки огневого вала
Требует значительного количества артиллерийских орудий и боеприпасов к нимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5 [5]

осьо тутечки, по *********** маємо і накрити орків трьома топорами та ХАЙМАСАМи
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03.07.2022 20:31 Відповісти
Капитану 6-7 лет тюрьмы. Судно и груз конфисковать и реализовать на торгах. 50% вернуть Украине, или по месту отоварить боеприпасами 155-мм и ракетами для Байрактаров.
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03.07.2022 19:40 Відповісти
команду в сексуальне рабство, а капітана призначити у них "мамочкой" !

на Бліжнєм Востоке любят "мальчіков", хай і бородатих !
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03.07.2022 20:28 Відповісти
Аж 1 судно з десятків. Туреччина, ну це пряма перемога ваша!
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03.07.2022 19:42 Відповісти
Не было десятков. Не несите пургу.
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03.07.2022 19:44 Відповісти
баран они не заходили в турецкие порты и вроде из кацапских портов грузились
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03.07.2022 23:14 Відповісти
Против природы не попрёшь. Кацапская петушня припала на зерно.
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03.07.2022 19:42 Відповісти
Кацапня діє як совдепія в часи Голодомору - нишпорить по оселях селян, все грабує. До чого ці потвори скотилися, нелюди! Їх потрібно тільки знищувати, без жалю!
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03.07.2022 19:43 Відповісти
Это -- мелочи жизни.

Главная помощь Токаева Путину -- завышенный курс рубля к тенге. Благодаря искусственно подорожавшему рублю, роССияне в Казахстане скупают тенге и затем приобретают доллары и евро. Также роССияне имеют выгоду, когда покупают роССийские товары в рублях, тратя вдвое больше конвертируемого тенге. Ведь большинство договоров было заключено до искусственного повышения курса рубля. Ну, в самом Казахстане роССийским купцам стало выгоднее покупать товары, услуги и недвижимость.

Кроме Казахстана, РоССия сейчас мало где в мире может сбрасывать свои деревянные фантики. Казахстан -- в таёжном союзе. Вынужден покупать большинство товаров в РоССии и БелоруССии.
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03.07.2022 20:10 Відповісти
то есть казахстан сам себя закапывает? ты совсем больной?
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03.07.2022 23:15 Відповісти
когда казахи покупают роССийские товары
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03.07.2022 20:11 Відповісти
Жибек Жолы - в переводе с казахского - шелковый путь. Кирдык пути настал, каюк, трындец.
Шелковому пути (под рассейским флагом) пришел кирдык - в Турции. siktir git
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03.07.2022 21:01 Відповісти
британія ж пропонувала робити аналіз зерна,
брати зразки, збирати всі докази до купи і все оформлювати
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03.07.2022 21:50 Відповісти
Судно розгрузити,трюми забити розмінірованними вибуховими простоями і відправити під керченський міст,пользи більше ніж пускати на металобрухт.
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03.07.2022 23:34 Відповісти
 
 