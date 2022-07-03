РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9381 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
73 556 472

После тяжелых боев ВСУ отошли из Лисичанска, - Генштаб

лисичанськ

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что после тяжелых боев украинские воины ушли из города Лисичанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе.

Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы.

Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности.

Мы вернемся и непременно победим!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место, на окраинах города идут бои, у РФ нет окончательного контроля

Генштаб ВС (6225) Северодонецк (333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+101
Найважливішим є збереження життя бійців ЗСУ...
показать весь комментарий
03.07.2022 19:44
+80
дай Боже,щоб без втрат і якомога більше техніки вивезти
показать весь комментарий
03.07.2022 19:43
+69
Це краще, ніж котел. Гітлер теж багато чого захопив, але ми всі пам'ятаємо, що було потім
показать весь комментарий
03.07.2022 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
От під таким лозунгом збереження життя військовослужбовців можна й до Ужгорода відходити. Це вже в який раз. Я їх не засуджую, але дуже погано коли вибір стоїть таким чином, або втратити і місто і військо як у Маріуполі чи Іловайську або просто місто, як от тепер. А варіанту зберегти місто немає взагалі. А варіантів таких немає немає через брак ******** артилерії та авіації. В цьому винні не військові, а Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, що забили болта на армію свого часу, а зараз винні західні країни що постачають зброї мало, повільно і не всі її види. Ті ж США можуть врятувати Україну і змінити баланс сил просто зараз, але не роблять цього.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:05 Ответить
Не роблять потому что следующий недоумок снова не будет финансировать армию и закрывать ракетные программы, надеясь на Запад.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:13 Ответить
Як попередній ?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:28 Ответить
При таких раскладах "нашим следующим" может быть пуйло плешивое. А оно как раз таки армию финансирует.(
показать весь комментарий
03.07.2022 22:42 Ответить
кацапы все сдохните в бане
показать весь комментарий
03.07.2022 22:46 Ответить
Если они этого не сделают, то недоумки будут только те что в тельняжках возле польских границ. Но если им и правда посрать на Украину, то зачем они вообще ей помогают хотя бы так? Пусть уже определяются, они отдают Украину на растерзание тирану или спасают её.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:44 Ответить
Есть и третий вариант.
Решили поделить
показать весь комментарий
07.07.2022 07:29 Ответить


"Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський"
З цим згоден на всі 100%.
Скажу більше, якщо б продовжувались програми по модернізації ВСУ, розпочаті до 2019, не виключено, що і широкомаштабного вторгнення не було, і більше (може і уся) території на Донбасі звільнено славнозвісними "жабячими стрибками", як це регулярно відбувалось до травня 2019, і до ПДЧ вже були б значно ближчі (воно вимагає не тільки оновлення ЗСУ, а й багато інших реформ).

"а зараз винні західні країни що постачають зброї мало, повільно і не всі її види"
А от тут схоже не на офіцера, навіть у відставці, а на недолугого підлітка.
Нагадую, ні одна з країн, що нам допомогає нам нічього не винна (не должна), робить це тільки з власного бажання.

"США можуть врятувати Україну..."
Закінчуйте такий совковий підхід, рятувати себе в першу чергу повинні ми самі, а за будь яку допомогу бути вдячними, а не висловлювати претензії.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:28 Ответить
Хлопче. Не мели херні. Від України зараз залежить чи збережеться ******** світовий устрій чи ні. Поразка України це крах США як наддержави, яка щось вирішує і сигнал людожерським країнам як от Іран чи КНДР або більш мякий КНР, що виявляється так можна. Можна перекроювати карту світу і тобі це зійде з рук, а рашка піде далі. Далі Молдова, Грузія, Білорусь, а там і Казахстан. Тому Україна в праві вимагати стільки зброї скільки рахує за потрібне. Ставка висока як ніколи. Раз вже Україна за весь Захід бореться з ордою, то нехай хоч дадуть чим боротись.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:54 Ответить


"Хлопче"
Це мабудь комплімент, бо не виключено, що мені трошки більше рочків ніж Вам.

"Не мели херні. Від України зараз залежить чи збережеться ******** світовий устрій чи ні. "
Я як раз херню не мелю, а Ви не досить адекватно оцінюєте ситуацію.
Навіть якщо чисто гипотетично паРашцы вдалося загарбати половину України, а на більше її точно не вистачило би навіть без західної допомоги, то світовий устрій зберігся б і зі Штатами, як єдиною на даний момент наддержавою нічього не трапилось.

"Іран чи КНДР"
На Іран у одного Ізраілю спроможності вистачить, а на КНДР (без допомоги КНР) - Південної Кореї та Японії з головою.

"а рашка піде далі. Далі Молдова, Грузія, Білорусь, а там і Казахстан. "
Ще раз - навіть без західної допомоги паРашка застрягла б в Україні нн не один рік, ну може ще б на Молдову потуги вистачило, не треба перебільшувати.
Не треба паРашку ні недооцінювати, але не треба і переоцінювати.

"Раз вже Україна за весь Захід бореться з ордою, то нехай хоч дадуть чим боротись."
Україна воює поки що за себе, а нам вже дають ще з грудня 2021, причому не на один млрд. $,
не помітили?
Не теба транслювати наративи зебілів на кшталт "Інформаційний марафон", "Єдині новини" та т.п.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:32 Ответить
США нас розброювали, їхні вантажні автівки Форд в нас їздили, на шахти,а їхніх робітників возили на автобусах. Потім ще й змусили усі типи зброї віддати, навіть снаряди до гаубиць.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:01 Ответить
Демченко, Ермак, Агрохимия, Деркач, Наумов, Бакланов.....

Виришь, я вот бы на месте Запада просто послал. и был бы прав. как западному избирателю тот же Шольц объяснил за этих и не только этих замечательных новых лиц? да власть и ты его и Джонсона и прочих, следы должны целовать, а не ныть и кривляться!
показать весь комментарий
03.07.2022 22:31 Ответить
Удерживать донецкие городки не на часi. Первое, что нужно делать сейчас - перерезать кишку в Крым и освобождать Херсон. Этим уже занимаются. Как только это будет выполнено, орки с востока Украины сбегут как вши от дуста.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:09 Ответить
Здають. І відвоювати силою навряд чи вийде. Єдиний шанс повернути ці території, це економічний розвал раші. Але теперішній рівень санкцій не дозволяє сподіватись, що це станеться швидко. Потрібні набагато радикальніші санкції без дірок, або багато років очікуван
показать весь комментарий
03.07.2022 23:11 Ответить
Если кацапы остановяться сейчас на востоке, там построят оборону, то перекинут резервы на юг. И будет очень тяжело и там.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:23 Ответить
Хто їм дасть побудувати оборону?
Хто їм дасть підтягувати резерви?
Складно зараз всюди, але, судячи з розвитку подій, у Генштабу є план і вони йому слідують. На те й розраховуємо.
показать весь комментарий
04.07.2022 09:20 Ответить
Скоро дійдемо до точки про яку в омані домовились, а осли будуть боневтіка облизувати
показать весь комментарий
03.07.2022 22:22 Ответить
НЕЛОХ - ЛОХ чи ЗРАДНИК?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:27 Ответить
Волонтер Алксей Оскер выложил видео где казал что бойцов заставили сдать Лисичанск. кто отказывался сажают в сизо. Комбаты настоящие агенты кремля. указание сдать поступило из Киева.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:28 Ответить
Звідки такі дані, що бійців змусили здати Лисичанськ? Посилання є?
Місто було оточене, іншого варіанту не було, щоб вийти з оточення.
Важливіше питання хто, як і чому допустили оточення?
показать весь комментарий
04.07.2022 10:04 Ответить
Ну да, лучше котлы как под Дебальцево получить... Волонтёр тот нихера не видит общей картины, в генштабе данные по разведке по лучше будут.
показать весь комментарий
04.07.2022 13:40 Ответить
Знаю від хлопців звідти, збої немає, бажання є, де 65 000 протитанкових засобів, де форма, аптечки, стрілецька зброя? , чому я маю дивитись на свиняче рило кошового і ще якогось, забув як звати, які вже в екран не влазять, скільки ще відступати, нехай осел оманський озвучить скільки здав, щоб хлопці дарма не гинули
показать весь комментарий
03.07.2022 22:29 Ответить
Ну что, следующий Краматорск, или Запорожье?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:45 Ответить
следующий ты и твоя счастливая свиноматка с ипотекой
показать весь комментарий
03.07.2022 22:48 Ответить
Підбиваємо підсумки: замість того, аби перекинути війська із Сєверодонецька на напрямок Попасна-Комишуваха і прикривати оперативний район "Сєверодонецьк-Лисичанськ" від охоплення з півдня, хтось (скажемо, військово-політичне керівництво, для читачів цензор.нет - Зєля, Єрмак і Безугла) вирішив обороняти до останнього Сєверодонецьк, завдаючи ворогу "значних втрат" (80-120 орків на.добу + 5-10 одиниць бронєтехніки).
В результаті цього рішення орки змогли вийти з півдня на оперативне оточення району "Сєверодонецьк-Лисичанськ". Внаслідок цього ЗСУ були вимушені вийти з Лисичанська, який знаходиться на високому березі р. Сіверський Донець і, за запевненнями багатьох незалежних експертів і офіційних спікерів, був досить зручний для ведення тривалої оборони.
Все інше - пурга...
показать весь комментарий
03.07.2022 22:49 Ответить
То який висновок? Безугле керівництво військом?
показать весь комментарий
04.07.2022 10:10 Ответить
З Севєродонецька вийшли трохи раніше, що ти взагалі пишеш за фігню. Лисичянськ був під загрозою оточення, вони там могли як в Маріуполі хіба що оборонятися.
показать весь комментарий
04.07.2022 13:45 Ответить
И все-таки, город находился на холме, у нас было большое преимущество .. почему , непонятно
показать весь комментарий
03.07.2022 22:51 Ответить
Перевес в технике.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:12 Ответить
угроза окружения потому что.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:18 Ответить
Ощущение что сливают. Безуглая месяц назад что там делала. Арестович с вечным бредом. Боюсь что нет там организованного выхода, если еще идут бои.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:40 Ответить
Про Лисичанск я казав ще пару днів назад що ми звідти відійдемо фактично сходу.Хоча мені не вірили.Місто не було готове до оборони його і не готували до оборони.Хоча при цьому заявляли що воно набагато вигідніше для спротиву і наверху.Все йде до того що буде основна битва за Слов'янск і паралельно Бахмут.Це та лінія до якої готують війська.І це та лінія яка покаже на що здатне командування і прийнятті рішення.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:41 Ответить
Хай кацапы не дуже радуются. Всё, шо принадлежит Украине, в Украину вернётся
показать весь комментарий
03.07.2022 23:42 Ответить
Дай Боже, друже, дай Боже.

показать весь комментарий
03.07.2022 23:58 Ответить

на 100% согласный с такой позицией
а что мы сами делаем для победы не маты слать
не ругатся то порохоботы а то зеленоботы
а конкретно каждый кто на ветке
что сделал для победы?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:47 Ответить
Что могут сделать простые люди? Они выстроились в очереди в военкоматы, но им как и в 2014 году сказали: "Пока не нужны". Ну вот они и ждут. Чего вот только - непонятно. Собирают деньги на армию (кто может и хочет). Влияет ли это глобально на ситуацию? Нет. На сегодняшний день ВСУ нужны не столько прицелы, дроны, бронежилеты и автомобили, сколько пушки, РСЗО, ПВО, самолеты, вертолеты, ракеты, танки и САУ. Могут все это обеспечить обычные граждане? Ответ - нет.
показать весь комментарий
04.07.2022 00:18 Ответить
арестовича переслушал? уже месяца 2 как вылавливают на улице на мобилизацию всех и вся, а ты всё "про чергы"...
показать весь комментарий
04.07.2022 03:34 Ответить
Вот именно, что "вылавливают". Качество этой биомассы такое, что при первой угрозе своей жизни они побросают автоматы и сдадутся в плен. Так резерв не формируют. Проведи эксперимент: открой границу и посмотри, сколько здесь останется мужского народонаселения. Вот это и будет настоящий резерв - мотивированные и патриотичные люди.
показать весь комментарий
04.07.2022 06:40 Ответить
А ще залишаться ті, хто навіть закордон боїться їхати)
показать весь комментарий
04.07.2022 07:59 Ответить
Небезпечний експеримент. Від 1 до 2 млн. можуть виїхати.
показать весь комментарий
04.07.2022 10:48 Ответить
Принаймні це буде чесна і об'єктивна оцінка існуючої ситуації. Люди проголосують ногами. А з точку зору військової цінності якість тих, хто поїде, буде надзвичайно низькою. Але залишаючись у тилу, вони споживають купу ресурсів: бензин, їжу, електроенергію і т.д. і т.п. То чи не простіше цей баласт скинути?
показать весь комментарий
04.07.2022 11:04 Ответить
Вся економіка базується на споживанні ресурсів та 20% пдв на них
показать весь комментарий
04.07.2022 12:28 Ответить
не нужно этот бред сейчас толкать, на начало 24 числа половина тех кто пошел воевтаь с опытом это и были "вчерашние" АТОшники которых словили на улице в 14+ годах во время волн. Всё зависит от подготовки и командиров.
показать весь комментарий
05.07.2022 04:19 Ответить
Ау, Запад у *********** нет границ. Или вам нужны жертвы как во второй мировой.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:50 Ответить
для создания хотя бы какого-то паритета нам нужно Хаймерсив штук 50-70 хотя бы для начала
или Вильха-м или дроны-камикадзе
с этого перечня мы можем помочь армии только дронами
в месяц их нужно хотя б 500шт
так что нужно просить Бутусова что б он пересмотрел свою стратегию по
фонду и больше внимания уделять дронам и ракетным програмам
и тогда каждый патриот может оказать посильное участие в приближении нашей победы
я лично готов,a ВЫ?
показать весь комментарий
04.07.2022 00:06 Ответить
На улице ловят тех,кто может заплатить за отсрочку. Меня удивляет,что мои знакомые с начала войны не могут записаться в ТРО, а в одесской области батюшка московского педиархата состоял в теробороне и переправлял за кордон уклонистов за 6 штук зелёных. Всё очень мутно в этой зелёной массе.
показать весь комментарий
04.07.2022 04:54 Ответить
Ватники Донбасса за рабZeю топят 8 лет...нравится в концлагере жить...
Медицина бессильна...
показать весь комментарий
04.07.2022 06:39 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 09:53 Ответить
«Война - это серия катастроф, ведущих к победе».© Жорж Клемансо
показать весь комментарий
04.07.2022 10:09 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/11042 .
В Лисичанске встречают освободителей.
показать весь комментарий
04.07.2022 11:31 Ответить
Тепер треба Зєлі та безуглой відвідати Слов'янськ та Краматорськ. А там - і Дніпро не обрії...
показать весь комментарий
04.07.2022 12:55 Ответить
Страница 5 из 5
 
 