После тяжелых боев ВСУ отошли из Лисичанска, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что после тяжелых боев украинские воины ушли из города Лисичанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе.

Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы.

Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности.

Мы вернемся и непременно победим!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место, на окраинах города идут бои, у РФ нет окончательного контроля