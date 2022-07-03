Після важких боїв ЗСУ відійшли з Лисичанська, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що після важких боїв українські воїни відійшли з міста Лисичанськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси.
Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.
Ми повернемося і неодмінно переможемо!"
Будь ласка, зачекайте...
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"Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський"
З цим згоден на всі 100%.
Скажу більше, якщо б продовжувались програми по модернізації ВСУ, розпочаті до 2019, не виключено, що і широкомаштабного вторгнення не було, і більше (може і уся) території на Донбасі звільнено славнозвісними "жабячими стрибками", як це регулярно відбувалось до травня 2019, і до ПДЧ вже були б значно ближчі (воно вимагає не тільки оновлення ЗСУ, а й багато інших реформ).
"а зараз винні західні країни що постачають зброї мало, повільно і не всі її види"
А от тут схоже не на офіцера, навіть у відставці, а на недолугого підлітка.
Нагадую, ні одна з країн, що нам допомогає нам нічього не винна (не должна), робить це тільки з власного бажання.
"США можуть врятувати Україну..."
Закінчуйте такий совковий підхід, рятувати себе в першу чергу повинні ми самі, а за будь яку допомогу бути вдячними, а не висловлювати претензії.
"Хлопче"
Це мабудь комплімент, бо не виключено, що мені трошки більше рочків ніж Вам.
"Не мели херні. Від України зараз залежить чи збережеться ******** світовий устрій чи ні. "
Я як раз херню не мелю, а Ви не досить адекватно оцінюєте ситуацію.
Навіть якщо чисто гипотетично паРашцы вдалося загарбати половину України, а на більше її точно не вистачило би навіть без західної допомоги, то світовий устрій зберігся б і зі Штатами, як єдиною на даний момент наддержавою нічього не трапилось.
"Іран чи КНДР"
На Іран у одного Ізраілю спроможності вистачить, а на КНДР (без допомоги КНР) - Південної Кореї та Японії з головою.
"а рашка піде далі. Далі Молдова, Грузія, Білорусь, а там і Казахстан. "
Ще раз - навіть без західної допомоги паРашка застрягла б в Україні нн не один рік, ну може ще б на Молдову потуги вистачило, не треба перебільшувати.
Не треба паРашку ні недооцінювати, але не треба і переоцінювати.
"Раз вже Україна за весь Захід бореться з ордою, то нехай хоч дадуть чим боротись."
Україна воює поки що за себе, а нам вже дають ще з грудня 2021, причому не на один млрд. $,
не помітили?
Не теба транслювати наративи зебілів на кшталт "Інформаційний марафон", "Єдині новини" та т.п.
Виришь, я вот бы на месте Запада просто послал. и был бы прав. как западному избирателю тот же Шольц объяснил за этих и не только этих замечательных новых лиц? да власть и ты его и Джонсона и прочих, следы должны целовать, а не ныть и кривляться!
Хто їм дасть підтягувати резерви?
Складно зараз всюди, але, судячи з розвитку подій, у Генштабу є план і вони йому слідують. На те й розраховуємо.
Місто було оточене, іншого варіанту не було, щоб вийти з оточення.
Важливіше питання хто, як і чому допустили оточення?
В результаті цього рішення орки змогли вийти з півдня на оперативне оточення району "Сєверодонецьк-Лисичанськ". Внаслідок цього ЗСУ були вимушені вийти з Лисичанська, який знаходиться на високому березі р. Сіверський Донець і, за запевненнями багатьох незалежних експертів і офіційних спікерів, був досить зручний для ведення тривалої оборони.
Все інше - пурга...
на 100% согласный с такой позицией
а что мы сами делаем для победы не маты слать
не ругатся то порохоботы а то зеленоботы
а конкретно каждый кто на ветке
что сделал для победы?
или Вильха-м или дроны-камикадзе
с этого перечня мы можем помочь армии только дронами
в месяц их нужно хотя б 500шт
так что нужно просить Бутусова что б он пересмотрел свою стратегию по
фонду и больше внимания уделять дронам и ракетным програмам
и тогда каждый патриот может оказать посильное участие в приближении нашей победы
я лично готов,a ВЫ?
Медицина бессильна...
В Лисичанске встречают освободителей.