УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
73 556 472

Після важких боїв ЗСУ відійшли з Лисичанська, - Генштаб

лисичанськ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що після важких боїв українські воїни відійшли з міста Лисичанськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. 

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.

Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси.

Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.

Ми повернемося і неодмінно переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Лисичанськ: Це наше слабке місце, на околицях міста йдуть бої, РФ не має остаточного контролю

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Лисичанськ (315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+101
Найважливішим є збереження життя бійців ЗСУ...
показати весь коментар
03.07.2022 19:44
+80
дай Боже,щоб без втрат і якомога більше техніки вивезти
показати весь коментар
03.07.2022 19:43
+69
Це краще, ніж котел. Гітлер теж багато чого захопив, але ми всі пам'ятаємо, що було потім
показати весь коментар
03.07.2022 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
От під таким лозунгом збереження життя військовослужбовців можна й до Ужгорода відходити. Це вже в який раз. Я їх не засуджую, але дуже погано коли вибір стоїть таким чином, або втратити і місто і військо як у Маріуполі чи Іловайську або просто місто, як от тепер. А варіанту зберегти місто немає взагалі. А варіантів таких немає немає через брак ******** артилерії та авіації. В цьому винні не військові, а Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, що забили болта на армію свого часу, а зараз винні західні країни що постачають зброї мало, повільно і не всі її види. Ті ж США можуть врятувати Україну і змінити баланс сил просто зараз, але не роблять цього.
показати весь коментар
03.07.2022 22:05 Відповісти
Не роблять потому что следующий недоумок снова не будет финансировать армию и закрывать ракетные программы, надеясь на Запад.
показати весь коментар
03.07.2022 22:13 Відповісти
Як попередній ?
показати весь коментар
03.07.2022 22:28 Відповісти
При таких раскладах "нашим следующим" может быть пуйло плешивое. А оно как раз таки армию финансирует.(
показати весь коментар
03.07.2022 22:42 Відповісти
кацапы все сдохните в бане
показати весь коментар
03.07.2022 22:46 Відповісти
Если они этого не сделают, то недоумки будут только те что в тельняжках возле польских границ. Но если им и правда посрать на Украину, то зачем они вообще ей помогают хотя бы так? Пусть уже определяются, они отдают Украину на растерзание тирану или спасают её.
показати весь коментар
03.07.2022 22:44 Відповісти
Есть и третий вариант.
Решили поделить
показати весь коментар
07.07.2022 07:29 Відповісти


"Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський"
З цим згоден на всі 100%.
Скажу більше, якщо б продовжувались програми по модернізації ВСУ, розпочаті до 2019, не виключено, що і широкомаштабного вторгнення не було, і більше (може і уся) території на Донбасі звільнено славнозвісними "жабячими стрибками", як це регулярно відбувалось до травня 2019, і до ПДЧ вже були б значно ближчі (воно вимагає не тільки оновлення ЗСУ, а й багато інших реформ).

"а зараз винні західні країни що постачають зброї мало, повільно і не всі її види"
А от тут схоже не на офіцера, навіть у відставці, а на недолугого підлітка.
Нагадую, ні одна з країн, що нам допомогає нам нічього не винна (не должна), робить це тільки з власного бажання.

"США можуть врятувати Україну..."
Закінчуйте такий совковий підхід, рятувати себе в першу чергу повинні ми самі, а за будь яку допомогу бути вдячними, а не висловлювати претензії.
показати весь коментар
03.07.2022 22:28 Відповісти
Хлопче. Не мели херні. Від України зараз залежить чи збережеться ******** світовий устрій чи ні. Поразка України це крах США як наддержави, яка щось вирішує і сигнал людожерським країнам як от Іран чи КНДР або більш мякий КНР, що виявляється так можна. Можна перекроювати карту світу і тобі це зійде з рук, а рашка піде далі. Далі Молдова, Грузія, Білорусь, а там і Казахстан. Тому Україна в праві вимагати стільки зброї скільки рахує за потрібне. Ставка висока як ніколи. Раз вже Україна за весь Захід бореться з ордою, то нехай хоч дадуть чим боротись.
показати весь коментар
03.07.2022 22:54 Відповісти


"Хлопче"
Це мабудь комплімент, бо не виключено, що мені трошки більше рочків ніж Вам.

"Не мели херні. Від України зараз залежить чи збережеться ******** світовий устрій чи ні. "
Я як раз херню не мелю, а Ви не досить адекватно оцінюєте ситуацію.
Навіть якщо чисто гипотетично паРашцы вдалося загарбати половину України, а на більше її точно не вистачило би навіть без західної допомоги, то світовий устрій зберігся б і зі Штатами, як єдиною на даний момент наддержавою нічього не трапилось.

"Іран чи КНДР"
На Іран у одного Ізраілю спроможності вистачить, а на КНДР (без допомоги КНР) - Південної Кореї та Японії з головою.

"а рашка піде далі. Далі Молдова, Грузія, Білорусь, а там і Казахстан. "
Ще раз - навіть без західної допомоги паРашка застрягла б в Україні нн не один рік, ну може ще б на Молдову потуги вистачило, не треба перебільшувати.
Не треба паРашку ні недооцінювати, але не треба і переоцінювати.

"Раз вже Україна за весь Захід бореться з ордою, то нехай хоч дадуть чим боротись."
Україна воює поки що за себе, а нам вже дають ще з грудня 2021, причому не на один млрд. $,
не помітили?
Не теба транслювати наративи зебілів на кшталт "Інформаційний марафон", "Єдині новини" та т.п.
показати весь коментар
03.07.2022 23:32 Відповісти
США нас розброювали, їхні вантажні автівки Форд в нас їздили, на шахти,а їхніх робітників возили на автобусах. Потім ще й змусили усі типи зброї віддати, навіть снаряди до гаубиць.
показати весь коментар
03.07.2022 23:01 Відповісти
Демченко, Ермак, Агрохимия, Деркач, Наумов, Бакланов.....

Виришь, я вот бы на месте Запада просто послал. и был бы прав. как западному избирателю тот же Шольц объяснил за этих и не только этих замечательных новых лиц? да власть и ты его и Джонсона и прочих, следы должны целовать, а не ныть и кривляться!
показати весь коментар
03.07.2022 22:31 Відповісти
Удерживать донецкие городки не на часi. Первое, что нужно делать сейчас - перерезать кишку в Крым и освобождать Херсон. Этим уже занимаются. Как только это будет выполнено, орки с востока Украины сбегут как вши от дуста.
показати весь коментар
03.07.2022 22:09 Відповісти
Здають. І відвоювати силою навряд чи вийде. Єдиний шанс повернути ці території, це економічний розвал раші. Але теперішній рівень санкцій не дозволяє сподіватись, що це станеться швидко. Потрібні набагато радикальніші санкції без дірок, або багато років очікуван
показати весь коментар
03.07.2022 23:11 Відповісти
Если кацапы остановяться сейчас на востоке, там построят оборону, то перекинут резервы на юг. И будет очень тяжело и там.
показати весь коментар
03.07.2022 23:23 Відповісти
Хто їм дасть побудувати оборону?
Хто їм дасть підтягувати резерви?
Складно зараз всюди, але, судячи з розвитку подій, у Генштабу є план і вони йому слідують. На те й розраховуємо.
показати весь коментар
04.07.2022 09:20 Відповісти
Скоро дійдемо до точки про яку в омані домовились, а осли будуть боневтіка облизувати
показати весь коментар
03.07.2022 22:22 Відповісти
НЕЛОХ - ЛОХ чи ЗРАДНИК?
показати весь коментар
03.07.2022 22:27 Відповісти
Волонтер Алксей Оскер выложил видео где казал что бойцов заставили сдать Лисичанск. кто отказывался сажают в сизо. Комбаты настоящие агенты кремля. указание сдать поступило из Киева.
показати весь коментар
03.07.2022 22:28 Відповісти
Звідки такі дані, що бійців змусили здати Лисичанськ? Посилання є?
Місто було оточене, іншого варіанту не було, щоб вийти з оточення.
Важливіше питання хто, як і чому допустили оточення?
показати весь коментар
04.07.2022 10:04 Відповісти
Ну да, лучше котлы как под Дебальцево получить... Волонтёр тот нихера не видит общей картины, в генштабе данные по разведке по лучше будут.
показати весь коментар
04.07.2022 13:40 Відповісти
Знаю від хлопців звідти, збої немає, бажання є, де 65 000 протитанкових засобів, де форма, аптечки, стрілецька зброя? , чому я маю дивитись на свиняче рило кошового і ще якогось, забув як звати, які вже в екран не влазять, скільки ще відступати, нехай осел оманський озвучить скільки здав, щоб хлопці дарма не гинули
показати весь коментар
03.07.2022 22:29 Відповісти
Ну что, следующий Краматорск, или Запорожье?
показати весь коментар
03.07.2022 22:45 Відповісти
следующий ты и твоя счастливая свиноматка с ипотекой
показати весь коментар
03.07.2022 22:48 Відповісти
Підбиваємо підсумки: замість того, аби перекинути війська із Сєверодонецька на напрямок Попасна-Комишуваха і прикривати оперативний район "Сєверодонецьк-Лисичанськ" від охоплення з півдня, хтось (скажемо, військово-політичне керівництво, для читачів цензор.нет - Зєля, Єрмак і Безугла) вирішив обороняти до останнього Сєверодонецьк, завдаючи ворогу "значних втрат" (80-120 орків на.добу + 5-10 одиниць бронєтехніки).
В результаті цього рішення орки змогли вийти з півдня на оперативне оточення району "Сєверодонецьк-Лисичанськ". Внаслідок цього ЗСУ були вимушені вийти з Лисичанська, який знаходиться на високому березі р. Сіверський Донець і, за запевненнями багатьох незалежних експертів і офіційних спікерів, був досить зручний для ведення тривалої оборони.
Все інше - пурга...
показати весь коментар
03.07.2022 22:49 Відповісти
То який висновок? Безугле керівництво військом?
показати весь коментар
04.07.2022 10:10 Відповісти
З Севєродонецька вийшли трохи раніше, що ти взагалі пишеш за фігню. Лисичянськ був під загрозою оточення, вони там могли як в Маріуполі хіба що оборонятися.
показати весь коментар
04.07.2022 13:45 Відповісти
И все-таки, город находился на холме, у нас было большое преимущество .. почему , непонятно
показати весь коментар
03.07.2022 22:51 Відповісти
Перевес в технике.
показати весь коментар
03.07.2022 23:12 Відповісти
угроза окружения потому что.
показати весь коментар
03.07.2022 23:18 Відповісти
Ощущение что сливают. Безуглая месяц назад что там делала. Арестович с вечным бредом. Боюсь что нет там организованного выхода, если еще идут бои.
показати весь коментар
03.07.2022 23:40 Відповісти
Про Лисичанск я казав ще пару днів назад що ми звідти відійдемо фактично сходу.Хоча мені не вірили.Місто не було готове до оборони його і не готували до оборони.Хоча при цьому заявляли що воно набагато вигідніше для спротиву і наверху.Все йде до того що буде основна битва за Слов'янск і паралельно Бахмут.Це та лінія до якої готують війська.І це та лінія яка покаже на що здатне командування і прийнятті рішення.
показати весь коментар
03.07.2022 23:41 Відповісти
Хай кацапы не дуже радуются. Всё, шо принадлежит Украине, в Украину вернётся
показати весь коментар
03.07.2022 23:42 Відповісти
Дай Боже, друже, дай Боже.

показати весь коментар
03.07.2022 23:58 Відповісти

на 100% согласный с такой позицией
а что мы сами делаем для победы не маты слать
не ругатся то порохоботы а то зеленоботы
а конкретно каждый кто на ветке
что сделал для победы?
показати весь коментар
03.07.2022 23:47 Відповісти
Что могут сделать простые люди? Они выстроились в очереди в военкоматы, но им как и в 2014 году сказали: "Пока не нужны". Ну вот они и ждут. Чего вот только - непонятно. Собирают деньги на армию (кто может и хочет). Влияет ли это глобально на ситуацию? Нет. На сегодняшний день ВСУ нужны не столько прицелы, дроны, бронежилеты и автомобили, сколько пушки, РСЗО, ПВО, самолеты, вертолеты, ракеты, танки и САУ. Могут все это обеспечить обычные граждане? Ответ - нет.
показати весь коментар
04.07.2022 00:18 Відповісти
арестовича переслушал? уже месяца 2 как вылавливают на улице на мобилизацию всех и вся, а ты всё "про чергы"...
показати весь коментар
04.07.2022 03:34 Відповісти
Вот именно, что "вылавливают". Качество этой биомассы такое, что при первой угрозе своей жизни они побросают автоматы и сдадутся в плен. Так резерв не формируют. Проведи эксперимент: открой границу и посмотри, сколько здесь останется мужского народонаселения. Вот это и будет настоящий резерв - мотивированные и патриотичные люди.
показати весь коментар
04.07.2022 06:40 Відповісти
А ще залишаться ті, хто навіть закордон боїться їхати)
показати весь коментар
04.07.2022 07:59 Відповісти
Небезпечний експеримент. Від 1 до 2 млн. можуть виїхати.
показати весь коментар
04.07.2022 10:48 Відповісти
Принаймні це буде чесна і об'єктивна оцінка існуючої ситуації. Люди проголосують ногами. А з точку зору військової цінності якість тих, хто поїде, буде надзвичайно низькою. Але залишаючись у тилу, вони споживають купу ресурсів: бензин, їжу, електроенергію і т.д. і т.п. То чи не простіше цей баласт скинути?
показати весь коментар
04.07.2022 11:04 Відповісти
Вся економіка базується на споживанні ресурсів та 20% пдв на них
показати весь коментар
04.07.2022 12:28 Відповісти
не нужно этот бред сейчас толкать, на начало 24 числа половина тех кто пошел воевтаь с опытом это и были "вчерашние" АТОшники которых словили на улице в 14+ годах во время волн. Всё зависит от подготовки и командиров.
показати весь коментар
05.07.2022 04:19 Відповісти
Ау, Запад у *********** нет границ. Или вам нужны жертвы как во второй мировой.
показати весь коментар
03.07.2022 23:50 Відповісти
для создания хотя бы какого-то паритета нам нужно Хаймерсив штук 50-70 хотя бы для начала
или Вильха-м или дроны-камикадзе
с этого перечня мы можем помочь армии только дронами
в месяц их нужно хотя б 500шт
так что нужно просить Бутусова что б он пересмотрел свою стратегию по
фонду и больше внимания уделять дронам и ракетным програмам
и тогда каждый патриот может оказать посильное участие в приближении нашей победы
я лично готов,a ВЫ?
показати весь коментар
04.07.2022 00:06 Відповісти
На улице ловят тех,кто может заплатить за отсрочку. Меня удивляет,что мои знакомые с начала войны не могут записаться в ТРО, а в одесской области батюшка московского педиархата состоял в теробороне и переправлял за кордон уклонистов за 6 штук зелёных. Всё очень мутно в этой зелёной массе.
показати весь коментар
04.07.2022 04:54 Відповісти
Ватники Донбасса за рабZeю топят 8 лет...нравится в концлагере жить...
Медицина бессильна...
показати весь коментар
04.07.2022 06:39 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 09:53 Відповісти
«Война - это серия катастроф, ведущих к победе».© Жорж Клемансо
показати весь коментар
04.07.2022 10:09 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/11042 .
В Лисичанске встречают освободителей.
показати весь коментар
04.07.2022 11:31 Відповісти
Тепер треба Зєлі та безуглой відвідати Слов'янськ та Краматорськ. А там - і Дніпро не обрії...
показати весь коментар
04.07.2022 12:55 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 