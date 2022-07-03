В Украину с 24 февраля вернули тела более 400 погибших, - Верещук

В Украину за период полномасштабного вторжения россии удалось вернуть тела более 400 погибших защитников Родины и граждан.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас уже более 400 тел, которые мы вернули… Но это точно мало, потому что мы знаем, что тел намного больше. Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел, они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это чуть ли не тайком, делают это не афишируя и стараются не передавать нам тела", - сказала Верещук.

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Также она обратила внимание на проблему идентификации тел россиянами.

"Еще объясню одну ситуацию, которая уже проблема и будет проблемой в будущем. Мы проводим идентификацию и генетическую экспертизу по европейским протоколам. россия же не поддерживает европейские протоколы в принципе, находясь в состоянии орды и средневековья, они имеют свои протоколы. И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не увидим в списках даже тех тел, которые они нам передадут. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", – рассказала Верещук.