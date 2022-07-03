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Новости Война
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В Украину с 24 февраля вернули тела более 400 погибших, - Верещук

верещук

В Украину за период полномасштабного вторжения россии удалось вернуть тела более 400 погибших защитников Родины и граждан.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас уже более 400 тел, которые мы вернули… Но это точно мало, потому что мы знаем, что тел намного больше. Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел, они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это чуть ли не тайком, делают это не афишируя и стараются не передавать нам тела", - сказала Верещук.

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Также она обратила внимание на проблему идентификации тел россиянами.

"Еще объясню одну ситуацию, которая уже проблема и будет проблемой в будущем. Мы проводим идентификацию и генетическую экспертизу по европейским протоколам. россия же не поддерживает европейские протоколы в принципе, находясь в состоянии орды и средневековья, они имеют свои протоколы. И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не увидим в списках даже тех тел, которые они нам передадут. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", – рассказала Верещук.

жертвы (2064) потери (4378) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+22
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна (с)
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03.07.2022 22:51
+13
А звізда Мєдвєдчука не хоче розказати, як розмінувся Чонгар? Це що таке знущання над народом, нагадати про своі злочини і кількість загиблих в результаті злочинноі діяльності по підготовці до війни? Курва промоскальська, в Москву вона в часи АТО спокійно іздила, що з гебнявими кураторами зустрічалася?
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03.07.2022 22:50
+12
Зелені "ефективні менеджери" повертають більше тіла загиблих захисників, ні живих. З такими "досягненнями" при обмінах хоч уже можна іти на вибори.
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03.07.2022 22:49
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дэушка не понимает колы нужно хвалиться...
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03.07.2022 22:43 Ответить
Зелені "ефективні менеджери" повертають більше тіла загиблих захисників, ні живих. З такими "досягненнями" при обмінах хоч уже можна іти на вибори.
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03.07.2022 22:49 Ответить
А звізда Мєдвєдчука не хоче розказати, як розмінувся Чонгар? Це що таке знущання над народом, нагадати про своі злочини і кількість загиблих в результаті злочинноі діяльності по підготовці до війни? Курва промоскальська, в Москву вона в часи АТО спокійно іздила, що з гебнявими кураторами зустрічалася?
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03.07.2022 22:50 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна (с)
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03.07.2022 22:51 Ответить
это не за дороги - а за тупость и малограмотность
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04.07.2022 01:14 Ответить
если бы у "подклоповницы" был ум, то, как соучаснице про.бов влады, ей бы лучше лишний раз не "отсвечивать" своими трагичными "здобутками"..(
исполнительная, ретивая дура под кэривнЫцтвом аматоров (или предателей) - это джек-пот для агрессора..(
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03.07.2022 22:53 Ответить
Загиблі через те, що зелені бидлюки не займалися державними справами, а "заробляли" гороші. Спитайте в Арохамії, за його "прокладки".
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03.07.2022 23:00 Ответить
По ходу це основне "досягнення" Верещучки з 24 лютого 2022 року. Інших досягнень я не побачив.
Навіщо людину мучати, призначати її кожного місяця на нові посади? Може все ж таки призначити її зав. їдальнею у Кабінеті Міністрів?
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03.07.2022 23:01 Ответить
а може все таки у камеру?
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03.07.2022 23:42 Ответить
"зелена рахівниця" смертей українців."Південних про,,,бів(за аферистовичем,)переданих(проданих) окупантам гумконвоїв і багато чого іншого
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03.07.2022 23:12 Ответить
Мне одному она напоминает доктора Лизу?
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04.07.2022 00:09 Ответить
медведчуковская консерва
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04.07.2022 01:15 Ответить
тварь , **** продажная как и твои патроны шо втащили тебя во власть , вы не собирались защищать страну , вы собирались ее сдавать и планомерно готовились к этому !! расплата ждет тебя за слитый Юг !!!
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04.07.2022 06:35 Ответить
Тіла вони возять.
Ненавиджу зелень і русню.
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04.07.2022 09:09 Ответить
 
 