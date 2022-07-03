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Новини Війна
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В Україну від 24 лютого повернули тіла понад 400 загиблих, - Верещук

верещук

В Україну за період повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників Батьківщини та громадян.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас уже більш як 400 тіл, які ми повернули… Але це точно мало, бо ми знаємо, що тіл є набагато більше. Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл, вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це ледь не потайки, роблять це не афішуючи, і намагаються не передавати нам тіл", - сказала Верещук.

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Також вона звернула увагу на проблему щодо ідентифікації тіл росіянами.

"Ще поясню одну ситуацію, яка є проблемою і буде проблемою в майбутньому. Ми проводимо ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами. Росія ж не підтримує європейські протоколи в принципі, перебуваючи у стані орди та середньовіччя, вони мають свої протоколи. І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони, генетичні, точно не будуть співпадати, і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити", - розповіла Верещук.

Автор: 

жертви (1785) втрати (4392) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+22
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна (с)
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03.07.2022 22:51
+13
А звізда Мєдвєдчука не хоче розказати, як розмінувся Чонгар? Це що таке знущання над народом, нагадати про своі злочини і кількість загиблих в результаті злочинноі діяльності по підготовці до війни? Курва промоскальська, в Москву вона в часи АТО спокійно іздила, що з гебнявими кураторами зустрічалася?
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03.07.2022 22:50
+12
Зелені "ефективні менеджери" повертають більше тіла загиблих захисників, ні живих. З такими "досягненнями" при обмінах хоч уже можна іти на вибори.
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03.07.2022 22:49
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дэушка не понимает колы нужно хвалиться...
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03.07.2022 22:43 Відповісти
Зелені "ефективні менеджери" повертають більше тіла загиблих захисників, ні живих. З такими "досягненнями" при обмінах хоч уже можна іти на вибори.
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03.07.2022 22:49 Відповісти
А звізда Мєдвєдчука не хоче розказати, як розмінувся Чонгар? Це що таке знущання над народом, нагадати про своі злочини і кількість загиблих в результаті злочинноі діяльності по підготовці до війни? Курва промоскальська, в Москву вона в часи АТО спокійно іздила, що з гебнявими кураторами зустрічалася?
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03.07.2022 22:50 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна (с)
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03.07.2022 22:51 Відповісти
это не за дороги - а за тупость и малограмотность
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04.07.2022 01:14 Відповісти
если бы у "подклоповницы" был ум, то, как соучаснице про.бов влады, ей бы лучше лишний раз не "отсвечивать" своими трагичными "здобутками"..(
исполнительная, ретивая дура под кэривнЫцтвом аматоров (или предателей) - это джек-пот для агрессора..(
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03.07.2022 22:53 Відповісти
Загиблі через те, що зелені бидлюки не займалися державними справами, а "заробляли" гороші. Спитайте в Арохамії, за його "прокладки".
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03.07.2022 23:00 Відповісти
По ходу це основне "досягнення" Верещучки з 24 лютого 2022 року. Інших досягнень я не побачив.
Навіщо людину мучати, призначати її кожного місяця на нові посади? Може все ж таки призначити її зав. їдальнею у Кабінеті Міністрів?
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03.07.2022 23:01 Відповісти
а може все таки у камеру?
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03.07.2022 23:42 Відповісти
"зелена рахівниця" смертей українців."Південних про,,,бів(за аферистовичем,)переданих(проданих) окупантам гумконвоїв і багато чого іншого
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03.07.2022 23:12 Відповісти
Мне одному она напоминает доктора Лизу?
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04.07.2022 00:09 Відповісти
медведчуковская консерва
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04.07.2022 01:15 Відповісти
тварь , **** продажная как и твои патроны шо втащили тебя во власть , вы не собирались защищать страну , вы собирались ее сдавать и планомерно готовились к этому !! расплата ждет тебя за слитый Юг !!!
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04.07.2022 06:35 Відповісти
Тіла вони возять.
Ненавиджу зелень і русню.
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04.07.2022 09:09 Відповісти
 
 