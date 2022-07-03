В Україну від 24 лютого повернули тіла понад 400 загиблих, - Верещук

В Україну за період повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників Батьківщини та громадян.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас уже більш як 400 тіл, які ми повернули… Але це точно мало, бо ми знаємо, що тіл є набагато більше. Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл, вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це ледь не потайки, роблять це не афішуючи, і намагаються не передавати нам тіл", - сказала Верещук.

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Також вона звернула увагу на проблему щодо ідентифікації тіл росіянами.

"Ще поясню одну ситуацію, яка є проблемою і буде проблемою в майбутньому. Ми проводимо ідентифікацію і генетичну експертизу за європейськими протоколами. Росія ж не підтримує європейські протоколи в принципі, перебуваючи у стані орди та середньовіччя, вони мають свої протоколи. І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які проводять вони, генетичні, точно не будуть співпадати, і ми, можливо, не будемо бачити у списках тих тіл, які вони нам будуть навіть передавати. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити", - розповіла Верещук.