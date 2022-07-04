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Новости Война
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Увеличение количества ракетных ударов связано со сменой руководителя "спецоперации", - Буданов

ракета,рф,ракети

Россия понимает, что ее ракеты будут бить по гражданскому населению и их это устраивает.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще вопрос почему Россия в последнее время так сильно активизировала использование ракет имеет достаточно простой ответ, как ни странно. Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет.

Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет сражаться бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно лёгкий ответ, как это ни странно", - объяснил он.

Также, по словам Буданова, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты.

"Да, есть вопросы по их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, - в принципе не сильно оправдываются", - добавил глава ГУР МО.

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Буданов Кирилл (456) обстрел (27016)


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Тріпло!
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04.07.2022 10:40 Ответить
буданов, так ліквідіруй нового керівника спецоперації, чим стільки пздіти зранку.
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04.07.2022 10:45 Ответить
От дійсно.
В Буданова має бути похвилинно розписаний графік. Він має не спати вночі, працювати і працювати.
Натомість сидить і тріпається.
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04.07.2022 10:54 Ответить
**************
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04.07.2022 11:18 Ответить
начальник разведки БУДАНОВ АЛЬ ДЕБИЛЬ ИЛИ ДУРАК ИЛИ ДИВЕРСАНТ КОЛЬ...не в курсе что никакие руководители генералы маршалы в ********** нухуя не решают.... а решаает одын покыдок ***** ******** гном ********* ***** ************..по кликухе Вова говно...
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04.07.2022 11:32 Ответить
зедрало это гавно - как не дерьмак, то бзданов...
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04.07.2022 11:36 Ответить
Так отвечайте на подобный терррор! Не можете прямо - отвечайте ассиметрично, но так, что бы кацапы обсирались и понимали, что каждый обстрел им очень дорого будет стоить.
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04.07.2022 11:42 Ответить
 
 