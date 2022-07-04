Увеличение количества ракетных ударов связано со сменой руководителя "спецоперации", - Буданов

Россия понимает, что ее ракеты будут бить по гражданскому населению и их это устраивает.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще вопрос почему Россия в последнее время так сильно активизировала использование ракет имеет достаточно простой ответ, как ни странно. Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет.

Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет сражаться бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно лёгкий ответ, как это ни странно", - объяснил он.

Также, по словам Буданова, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты.

"Да, есть вопросы по их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, - в принципе не сильно оправдываются", - добавил глава ГУР МО.

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