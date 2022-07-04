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Новини Війна
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Збільшення кількості ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника "спецоперації", - Буданов

ракета,рф,ракети

Росія розуміє, що її ракети будуть бити по цивільному населення і їх це влаштовує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі питання чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає.

Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, як це не дивно", - пояснив він.

Також, за словами Буданова, Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їх ракети.

"Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, - в принципі не сильно то й виправдовуються", - додав очільник ГУР МО.

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Автор: 

Буданов Кирило (491) обстріл (28316)


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04.07.2022 10:40 Відповісти
буданов, так ліквідіруй нового керівника спецоперації, чим стільки пздіти зранку.
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04.07.2022 10:45 Відповісти
От дійсно.
В Буданова має бути похвилинно розписаний графік. Він має не спати вночі, працювати і працювати.
Натомість сидить і тріпається.
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04.07.2022 10:54 Відповісти
**************
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04.07.2022 11:18 Відповісти
начальник разведки БУДАНОВ АЛЬ ДЕБИЛЬ ИЛИ ДУРАК ИЛИ ДИВЕРСАНТ КОЛЬ...не в курсе что никакие руководители генералы маршалы в ********** нухуя не решают.... а решаает одын покыдок ***** ******** гном ********* ***** ************..по кликухе Вова говно...
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04.07.2022 11:32 Відповісти
зедрало это гавно - как не дерьмак, то бзданов...
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04.07.2022 11:36 Відповісти
Так отвечайте на подобный терррор! Не можете прямо - отвечайте ассиметрично, но так, что бы кацапы обсирались и понимали, что каждый обстрел им очень дорого будет стоить.
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04.07.2022 11:42 Відповісти
 
 