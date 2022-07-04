Збільшення кількості ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника "спецоперації", - Буданов

Росія розуміє, що її ракети будуть бити по цивільному населення і їх це влаштовує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі питання чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає.

Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, як це не дивно", - пояснив він.

Також, за словами Буданова, Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їх ракети.

"Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, - в принципі не сильно то й виправдовуються", - додав очільник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наприкінці року інтенсивність боїв зменшиться. Кінцем війни має стати вихід України на межі 1991 року, - Буданов