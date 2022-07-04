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6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas", - Минобороны
6 июля передаст Украине беспилотник Bayraktar "Vanagas".
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.
"Bayraktar "Vanagas" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Беспилотник Украине будет передан бесплатно.
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Литовська залізниця оригінально затролила російських хакерів (ФОТО)
Російські хакери надіслали листа з погрозами до Литовської залізничної компанії LTG. Відповідь не змусила себе довго чекати.
і власне ВІДПОВІДЬ )))))
Написал им ответ: "Русские, идите на*уй!"
На следующий день приходит письмо: "Мы не русские, мы с Молдовы".
Щиря дяка Литва...!!!