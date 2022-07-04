6 июля Литва передаст Украине Bayraktar "Vanagas", - Минобороны

6 июля передаст Украине беспилотник Bayraktar "Vanagas".

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

"Bayraktar "Vanagas" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Беспилотник Украине будет передан бесплатно.

Читайте также: У Запада в сотни раз больше силы, чтобы остановить РФ, - глава МИД Литвы Ландсбергис