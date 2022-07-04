6 липня Литва передасть Україні Bayraktar "Vanagas", - Міноборони

Литва 6 липня передасть Україні безпілотник Bayraktar "Vanagas".

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Bayraktar "Vanagas" з усіма купленими боєприпасами вже у Литві! 6 липня буде його коротка презентація на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України. Безпілотник Україні передадуть безкоштовно.

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