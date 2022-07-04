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6 липня Литва передасть Україні Bayraktar "Vanagas", - Міноборони

байрактар

Литва 6 липня передасть Україні безпілотник Bayraktar "Vanagas".

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Bayraktar "Vanagas" з усіма купленими боєприпасами вже у Литві! 6 липня буде його коротка презентація на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України. Безпілотник Україні передадуть безкоштовно.

Також читайте: Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Автор: 

Литва (2389) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+41
Литовці, рідненькі, дякуємо, від щирого серця !!!
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04.07.2022 14:42
+28
Литовцям-справжнім друзям України респект...
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04.07.2022 14:52
+20
дякуємо !!! ви - неперевершені !!!
///
Литовська залізниця оригінально затролила російських хакерів (ФОТО)

Російські хакери надіслали листа з погрозами до Литовської залізничної компанії LTG. Відповідь не змусила себе довго чекати.


і власне ВІДПОВІДЬ )))))



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04.07.2022 15:23
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Вже подумав, що реактивний будуть передавати)
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04.07.2022 14:42 Відповісти
Литовці, рідненькі, дякуємо, від щирого серця !!!
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04.07.2022 14:42 Відповісти
"Vanagas" - ce jastrub. Bejte ordu, bratki ukraincy.
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04.07.2022 15:50 Відповісти
🙏
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04.07.2022 17:00 Відповісти
Литовцям-справжнім друзям України респект...
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04.07.2022 14:52 Відповісти
Ще напишіть конкретний шлях!
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04.07.2022 14:55 Відповісти
Литва нас понімає -- потому шо радом раша дихає
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04.07.2022 14:58 Відповісти
перегаром и гавном
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04.07.2022 16:22 Відповісти
оце друзі населення не памятаю ну десь 3000000 людей Раніше повідомлялось, що у на "Байрактар" для України поляки теж друзі але є але за неділю 1000000 зібрали населеняя десь 40000000 людей і українці населеняя так само як поляків зібрали за три дні на чотира байрактари вот цим все і сказано
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04.07.2022 15:01 Відповісти
Не треба ні яких АЛЕ. Поляки Україні тільки військової техніки, *********** і різноманітні ніштяки передали на кілька мільярдів доларів, а звичайні люди прийняли в свої домівки мільйони незнайомих українців. Приносили харчі, одежу ліки в центри допомоги. Платять гроші на дітей, безкоштовне лікування для всіх біженців, а це що місяця сотні мільйонів доларів. Тому не треба ніяких натяків!
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04.07.2022 15:59 Відповісти
І скільки від вас там грошей?
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04.07.2022 16:15 Відповісти
дякуємо !!! ви - неперевершені !!!
///
Литовська залізниця оригінально затролила російських хакерів (ФОТО)

Російські хакери надіслали листа з погрозами до Литовської залізничної компанії LTG. Відповідь не змусила себе довго чекати.


і власне ВІДПОВІДЬ )))))



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04.07.2022 15:23 Відповісти
😄👍
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04.07.2022 15:36 Відповісти
Osobo vežlivoe sočetanie - idi naxuj i Best regards
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04.07.2022 15:53 Відповісти
Это как по-английский: Shut up, please!
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Мне приходило предложение о размещении рекламы от рекламного какого-то агентства. Посмотрев, что за агентство, все электронные почты заканчиваются на "точка.сру".
Написал им ответ: "Русские, идите на*уй!"
На следующий день приходит письмо: "Мы не русские, мы с Молдовы".
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04.07.2022 16:53 Відповісти
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04.07.2022 18:49 Відповісти
Даля Грибаускайте хоть и не при должности..но очень помогает Украине...в 2015-15гг...именно Грибаускайте передала аккумуляторы для танков,Бтр,самолетов и вертолетов...
Щиря дяка Литва...!!!
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04.07.2022 15:34 Відповісти
дякую, кревняки мої любі
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04.07.2022 16:04 Відповісти
Литовським братам - подяка від нас!!!
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04.07.2022 16:19 Відповісти
А ви помітили, що наш славнозвісний генштаб не разу не сказав про жоден знищений рашистами байрактар? А вони ж мабуть є. І скільки їх треба теж неясно. Може той 1 від Литви і від Польщі 2й взагалі ні про що. Подяка звісно всім, хто збирає і віддає кошти на них, але чи не збагачуємо ми турецьку фірму без суттєвої користі для нас у війні ?
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04.07.2022 17:14 Відповісти
Вітаю литовських друзів !!!!
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04.07.2022 17:40 Відповісти
Vielen Dank!
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04.07.2022 18:49 Відповісти
 
 