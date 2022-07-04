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6 липня Литва передасть Україні Bayraktar "Vanagas", - Міноборони
Литва 6 липня передасть Україні безпілотник Bayraktar "Vanagas".
Про це у Twitter повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.
"Bayraktar "Vanagas" з усіма купленими боєприпасами вже у Литві! 6 липня буде його коротка презентація на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України. Безпілотник Україні передадуть безкоштовно.
Топ коментарі
+41 Чайка Київ
показати весь коментар04.07.2022 14:42
+28 Александр Чуднивец #474549
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+20 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.07.2022 15:23
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Литовська залізниця оригінально затролила російських хакерів (ФОТО)
Російські хакери надіслали листа з погрозами до Литовської залізничної компанії LTG. Відповідь не змусила себе довго чекати.
і власне ВІДПОВІДЬ )))))
Написал им ответ: "Русские, идите на*уй!"
На следующий день приходит письмо: "Мы не русские, мы с Молдовы".
Щиря дяка Литва...!!!