"Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО
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Туреччина вирішила безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар", на який Литва збирала кошти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022
"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати "Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!" - написав він.
"За зібрані гроші ми купимо боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякуємо, Туреччино" - додав міністр.
Як повідомлялося, громадяни Литви за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.
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Так что жертва АБОРТА, существуй рошки.
А ми, українці на таке здатні? - За травень 2022 в Україні збільшились продажі НОВИХ авто. А на рахунку ВСУ лишилось 40 млн грн. Маємо дві України - одна воює, а друга багатіє?
Але якщо трохи подумати, то можна відповісти одним простим словом - ********.
А ось литовським братам і сестрам щира подяка.
Турки решили пойти на встречу и подарить новейшую модификацию дрона со всеми "причиндалами".
ПОДАРИТЬ, для передачи Украине....
А оставшиеся деньги перевести в фонд защиты и востановления Украины...
За вашу и нашу свободу...