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"Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина вирішила безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар", на який Литва збирала кошти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати "Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!" - написав він.

"За зібрані гроші ми купимо боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякуємо, Туреччино" - додав міністр.

Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 01
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 02
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 03
Байрактар, на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно 04

Як повідомлялося, громадяни Литви за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України
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Топ коментарі
+118
От за це туркам-респект...
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02.06.2022 15:30
+93
Это вам не Шольц
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02.06.2022 15:31
+81
Литва, Туреччино, дякуємо вам. Від щирого серця.
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02.06.2022 15:32
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Стоимость одного БПЛА - 1-2,5 лимона $. Стоимость комплекса - 60-70 лимонов$. Если без комплекса - то за эти деньги турция должна поставить, как минимум, два. Кто кого трахает - ердоган **** ввз.
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02.06.2022 18:35 Відповісти
Эту "суку" твой подлый табор пошей будет ПОМНИТЬ на всю оставшуюся жизнь, то есть до 2025 года.
Так что жертва АБОРТА, существуй рошки.
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02.06.2022 20:07 Відповісти
Так а стоимость одного украинского танка Оплот на экспорт 5 миллн евро представители власти в 2014 г сказали что это дорого для украинкой армии а эти в 2020 г вообще даже не вспоминали - стоимость же самоходной гаубицы + - 1 миллион а они теперь закупают по 12 миллионов так самое главное не известно когда еще они будут. Ну не уроды.
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02.06.2022 20:11 Відповісти
На гроші,що зібрали літовці-6 млн ЕУвони кцплять снаряди для Барьяхтару. За 3 дні зібрали в маленький Літві.
А ми, українці на таке здатні? - За травень 2022 в Україні збільшились продажі НОВИХ авто. А на рахунку ВСУ лишилось 40 млн грн. Маємо дві України - одна воює, а друга багатіє?
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02.06.2022 22:19 Відповісти
Велика повага Литовцям та Туркам за підтримку в конкрентній справі але виникає питання до представників влади куди пішли кошти зібрані українським народом в сумі 15 міллрд. грн. за перші 2 неділі війни - це 500 мллн. $ по офіційному курсу.
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02.06.2022 19:05 Відповісти
Куди поділись гроші? Це сокраментальне питання всіх 30 років незалежності яке всі задають але ніколи не отримують відповді, принаймні правдивої.
Але якщо трохи подумати, то можна відповісти одним простим словом - ********.
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02.06.2022 20:33 Відповісти
Загугли, скільки коштує 1 день війни. Для України за різними підрахунками тільки на збройні сили йде до 2 млрд гривень. Для порівняння-підораші 1 день коштує близько 900 млн. USD.
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03.06.2022 14:57 Відповісти
Господи!...чи аллах? Як це турки спромоглись за три місяці війни подарити цілий беспілотник??? Дуже щедро.
А ось литовським братам і сестрам щира подяка.
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02.06.2022 20:29 Відповісти
Своеобразные ребята турки, но нормальные ребята.
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02.06.2022 20:29 Відповісти
такі моменти і повертають надію і віру в людей
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02.06.2022 20:41 Відповісти
Турция удивлена поступком Литвы, жители которой за 3 дня собрали более 5 млн. евро на Bayraktar TB2 для Украины.
Турки решили пойти на встречу и подарить новейшую модификацию дрона со всеми "причиндалами".
ПОДАРИТЬ, для передачи Украине....
А оставшиеся деньги перевести в фонд защиты и востановления Украины...
За вашу и нашу свободу...
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02.06.2022 22:26 Відповісти
Дякуємо друзі за допомогу. Нам зараз дуже важко, але разом ми переможемо орків.
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02.06.2022 22:48 Відповісти
Что случилось, что Вы такой грустный? ,,Байрактара" для Украины жалко?
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02.06.2022 23:05 Відповісти
To Nemec Okas, я тоже порожен тому, что сделали Литва (моя Родина, я Литовец) и Турция. Инфа в Украинские сми пошла после того, когда я кое где написал Куда написал - секрет Я горжусь тем, что я Литовец. Но Турки - они просто... Прости не люди. Они Боги! Они так пошли на встречу, что я уху сьел! Слава Украине! Слава Турции!
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02.06.2022 23:02 Відповісти
А що з виготовленням українських ударних безпілотників , роботу по яким 2,5 роки блокував Найвеличніший ? Чи це знову не на часі ?
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03.06.2022 10:19 Відповісти
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