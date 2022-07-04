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Новости Война
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"Заморозка" войны в Украине только отсрочит ее, - президент Эстонии Карис

каріс

Президент Эстонии Алар Карис предостерегает от "заморозки" войны в Украине, отмечая, что после этого Россия рано или поздно пойдет дальше. Об этом он сказал в интервью Vikerradio.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Карис отметил, что прекращение огня не следует рассматривать как решение.

"Это только вопрос времени - как скоро Россия снова сможет наступать или нанесет удар еще на каком-то направлении. Если перемирие создает очередной замороженный конфликт - это большая угроза безопасности всей Европы. История доказывает, что проходит какое-то время - и война возобновляется", – отметил он.

Президент Эстонии сказал также, что, несмотря на агрессивную войну РФ, не поддерживает идею о полном разрыве дипломатических отношений с Россией.

Также читайте: В Эстонии ответили Шольцу: Нельзя идти на уступки России по Калининграду – неверный сигнал

Эстония (1420) перемирие (1588) Алар Карис (49)


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Топ комментарии
+7
Если он об этом говорит - значит знает, что зелёные всё ещё хотят спасти х**ла и подставить УКраину
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04.07.2022 20:48
+6
Зелень діє за планом *****.
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04.07.2022 20:53
+5
Якщо таку думку публікують у пресі, то очевидно що такий сценарій розглядаються як один з головних.
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04.07.2022 20:46
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Якщо таку думку публікують у пресі, то очевидно що такий сценарій розглядаються як один з головних.
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04.07.2022 20:46 Ответить
Если он об этом говорит - значит знает, что зелёные всё ещё хотят спасти х**ла и подставить УКраину
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04.07.2022 20:48 Ответить
Зеля що даремно свого часу з Буковеля до Оману літав ?
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04.07.2022 20:48 Ответить
Він не літав - на лижах з'їхав...
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04.07.2022 21:38 Ответить
200 %
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04.07.2022 20:50 Ответить
Зелень діє за планом *****.
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04.07.2022 20:53 Ответить
Выборы фюрера раб💀Zei пройдут в 2024 году...в Украине кстати тоже...
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04.07.2022 21:48 Ответить
Приємно що вони це розуміють.
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04.07.2022 21:58 Ответить
Балтийцы и поляки правильно делают, что опасаются новой войны. После Украины, они - самая вероятная цель для рашки. Поэтому рашку надо валить, пока не поздно
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04.07.2022 22:04 Ответить
 
 