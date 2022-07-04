"Заморозка" войны в Украине только отсрочит ее, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис предостерегает от "заморозки" войны в Украине, отмечая, что после этого Россия рано или поздно пойдет дальше. Об этом он сказал в интервью Vikerradio.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Карис отметил, что прекращение огня не следует рассматривать как решение.

"Это только вопрос времени - как скоро Россия снова сможет наступать или нанесет удар еще на каком-то направлении. Если перемирие создает очередной замороженный конфликт - это большая угроза безопасности всей Европы. История доказывает, что проходит какое-то время - и война возобновляется", – отметил он.

Президент Эстонии сказал также, что, несмотря на агрессивную войну РФ, не поддерживает идею о полном разрыве дипломатических отношений с Россией.

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