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Новини Війна
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"Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її, - президент Естонії Каріс

каріс

Президент Естонії Алар Каріс застерігає від "замороження" війни в Україні, наголошуючи, що після цього Росія рано чи пізно піде далі. Про це він сказав в інтерв’ю Vikerradio.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс зазначив, що припинення вогню не варто розглядати як рішення.

"Це тільки питання часу - як скоро Росія знову зможе наступати чи завдасть удару ще на якомусь напрямку. Якщо перемир’я створює черговий заморожений конфлікт - це велика загроза для безпеки всієї Європи. Історія доводить, що проходить якийсь час - і війна поновлюється", - зазначив він.

Президент Естонії сказав також, що, попри агресивну війну РФ, не підтримує ідею щодо повного розриву дипломатичних відносин з Росією.

Читайте також: РФ не можна дати невеликий відпочинок, через два-три роки вона знову почне агресію: ми не готові на це, - Зеленський

Автор: 

Естонія (1609) перемир’я (894) Алар Каріс (66)


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Топ коментарі
+7
Если он об этом говорит - значит знает, что зелёные всё ещё хотят спасти х**ла и подставить УКраину
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04.07.2022 20:48
+6
Зелень діє за планом *****.
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04.07.2022 20:53
+5
Якщо таку думку публікують у пресі, то очевидно що такий сценарій розглядаються як один з головних.
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04.07.2022 20:46
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Якщо таку думку публікують у пресі, то очевидно що такий сценарій розглядаються як один з головних.
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04.07.2022 20:46 Відповісти
Если он об этом говорит - значит знает, что зелёные всё ещё хотят спасти х**ла и подставить УКраину
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04.07.2022 20:48 Відповісти
Зеля що даремно свого часу з Буковеля до Оману літав ?
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04.07.2022 20:48 Відповісти
Він не літав - на лижах з'їхав...
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04.07.2022 21:38 Відповісти
200 %
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04.07.2022 20:50 Відповісти
Зелень діє за планом *****.
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04.07.2022 20:53 Відповісти
Выборы фюрера раб💀Zei пройдут в 2024 году...в Украине кстати тоже...
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04.07.2022 21:48 Відповісти
Приємно що вони це розуміють.
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04.07.2022 21:58 Відповісти
Балтийцы и поляки правильно делают, что опасаются новой войны. После Украины, они - самая вероятная цель для рашки. Поэтому рашку надо валить, пока не поздно
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04.07.2022 22:04 Відповісти
 
 