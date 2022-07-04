"Замороження" війни в Україні тільки відтермінує її, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс застерігає від "замороження" війни в Україні, наголошуючи, що після цього Росія рано чи пізно піде далі. Про це він сказав в інтерв’ю Vikerradio.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс зазначив, що припинення вогню не варто розглядати як рішення.

"Це тільки питання часу - як скоро Росія знову зможе наступати чи завдасть удару ще на якомусь напрямку. Якщо перемир’я створює черговий заморожений конфлікт - це велика загроза для безпеки всієї Європи. Історія доводить, що проходить якийсь час - і війна поновлюється", - зазначив він.

Президент Естонії сказав також, що, попри агресивну війну РФ, не підтримує ідею щодо повного розриву дипломатичних відносин з Росією.

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