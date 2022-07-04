Из Лисичанска не смогли уехать все, кто хотел, - ВГА

Из Лисичанска в Луганской области смогли уехать не все, кто хотел

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Радио Свобода глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.

"Как бы мы ни хотели всех вывезти, но поток очень увеличился в последние дни, и также увеличились обстрелы. Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска", - рассказал он .

По словам главы ВГА, пока продолжаются боевые действия, безопасного способа покинуть Лисичанск пока нет.

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Шибико также подтвердил, что часть остающихся в городе людей действительно ждали прихода армии РФ.

"Процент людей, ожидавших российские войска, был. Это – люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались. Они считают, что к ним сейчас пришел Советский Союз", – рассказал он.

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