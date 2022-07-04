Из Лисичанска не смогли уехать все, кто хотел, - ВГА
Из Лисичанска в Луганской области смогли уехать не все, кто хотел
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Радио Свобода глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.
"Как бы мы ни хотели всех вывезти, но поток очень увеличился в последние дни, и также увеличились обстрелы. Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска", - рассказал он .
По словам главы ВГА, пока продолжаются боевые действия, безопасного способа покинуть Лисичанск пока нет.
Шибико также подтвердил, что часть остающихся в городе людей действительно ждали прихода армии РФ.
"Процент людей, ожидавших российские войска, был. Это – люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались. Они считают, что к ним сейчас пришел Советский Союз", – рассказал он.
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Були часи, коли напівпусті автобуси їхали.
Але наші люди: ай якось буде....
(Я не маю на увазі тих, хто чекав рускій мір).
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-lisichansku-divchina-yaka-nedavno-spivala-pro-vilnu-ukrainu-zustrila-okupantiv-zi-slozami-schastya-mi-chekali-na-vas-iz-2014-roku.htm https://news.obozrevatel.com/
Лично я про все захваченные города, перед их захватом читал и слышал только одно - поводов для паники нет, город не сдадим, прописью не-сда-дим.
А теперь все ватники ?
А для кого в таком случае вещается - поводов для паники нет, город не сдадим ?
Не для ВСУ же, они-то уж точно руководствуются другой инфой и отходят по приказу.
Позбавляти громадянства потрібно розглядаючи кожен випадок окремо.
А якщо людина лишилась по наказу, так як агентом ГУР, ССО чи СБУ? Позбавляти її громадянства не будуть, а це загрожує викриттям. Нюансів повно.
Более того - эту практику перенести на всю Украину и разрешить всем желающим покинуть страну в любом направлении, а не бегать по дворам и пляжам с повестками.
Ти *** , ви *** як уроди
Здохніть. Ви не вартуєте жити в Україні
Моя подруга из Ирпеня позвонила в 1-й день войны, говорит, я все звоню, предупреждаю, мы семьей уезжаем. Я живу в Киеве. Мне не верилось, что будет такой ППЦ. Я ей говорю, ты шо, дура? Мы их сюда не пропустим. Не паникуй, куда ты омишься? А в это время уже летел десант на Гостомель. Хорошо, что она не послушалась. В их дом прилетело. А через неделю и мой Виноградарь стал передовой.
Очень сложно поверить, что это может произойти с тобой. С кем угодно, только не с тобой. Но когда в 300 метрах от дома прилетает ракета, мировоззрение меняется.
Ще з приводу оголошення евакуації. В окупованих нас.пунктав все відбувається хаотично. Сусід сусіду передав. Це якщо взагалі є зв'язок.