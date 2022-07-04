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Із Лисичанська не змогли виїхати всі, хто хотів, - ВЦА

лисичанськ

Із Лисичанська на Луганщині змогли виїхати не всі, хто хотів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко.

"Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська", – розповів він.

За словами голови ВЦА, поки тривають бойові дії, безпечного способу залишити Лисичанськ наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 8 тис. мешканців залишилося в окупованому Сєверодонецьку, понад 10 тис. - в Лисичанську, - Гайдай

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ.

"Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський союз", – розповів він.

Також читайте: ЗСУ вийшли з Лисичанська без втрат, - Гайдай

Автор: 

Лисичанськ (315) евакуація (2309)


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Топ коментарі
+30
Не смогли или не захотели? Я понимаю с Рубежного , я вырвался в апреле, там реально было невозможно. Но с Лисичанска извините не пойму.
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04.07.2022 20:36
+18
Нічого скоро вони наїдяться того "союзу" до нудоти!!!
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04.07.2022 20:35
+18
Что мешало выехать неделю назад? Две? Три? Ватность? Дебилизм?
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04.07.2022 20:43
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Нічого скоро вони наїдяться того "союзу" до нудоти!!!
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04.07.2022 20:35 Відповісти
Не смогли или не захотели? Я понимаю с Рубежного , я вырвался в апреле, там реально было невозможно. Но с Лисичанска извините не пойму.
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04.07.2022 20:36 Відповісти
СССР как в Мариуполе ни воды ни лекарств ни еды ни домов.. ****** просто...... СССР ага *********** русский мир даже на Сталинский ГУЛАГ и СССР не тянет на 0,0000001% не говоря про СССР времен Хрущева... а молчу вообще про коммунизм времен Брежнева..
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04.07.2022 21:13 Відповісти
Гайдай декілька місяців кричав: евакуюйтеся.
Були часи, коли напівпусті автобуси їхали.
Але наші люди: ай якось буде....
(Я не маю на увазі тих, хто чекав рускій мір).
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04.07.2022 21:13 Відповісти
Что мешало выехать неделю назад? Две? Три? Ватность? Дебилизм?
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04.07.2022 20:43 Відповісти
Це і ватність і дебілізм. Це про тих, хто захотів тільки зараз виїхати. А інші ждуть своїх, але дождуться не всі, бо будуть знищені своїми, рашистами. А ті, що залишаться - "нахлебаются русского мира"
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04.07.2022 21:36 Відповісти
Вата є дебільна..
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04.07.2022 22:04 Відповісти
Сепарня нехай сидить.
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04.07.2022 20:44 Відповісти
Тактика раші воювати руками насильно мобілізованих проти України. Не розумію чому Україна так просто здає людей ворогу.
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04.07.2022 20:44 Відповісти
це не люди.....і чим більше їх утилізують, тим краще майбутнє буде в наших дітей
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04.07.2022 20:49 Відповісти
"людей" Укрвинв не могла не посадить не лишить гражданства. Теперь ВСУ прийдется это исправлять
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04.07.2022 21:20 Відповісти
В мережі повно відео як місцеві вибігають з підвалів своїх роднулічків зустрічати.
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04.07.2022 20:44 Відповісти
Значит так хотели, а если не хотели то и йух с ними
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04.07.2022 20:48 Відповісти
.Радость то кокая , - наши прішлі . .А ще зовсім недавно , ця тварина співала патріотичні українські пісні ,, на українській мові .
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/u-lisichansku-divchina-yaka-nedavno-spivala-pro-vilnu-ukrainu-zustrila-okupantiv-zi-slozami-schastya-mi-chekali-na-vas-iz-2014-roku.htm https://news.obozrevatel.com/
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04.07.2022 20:51 Відповісти
с языка сорвал)
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04.07.2022 20:56 Відповісти
Сколько, среди них, разведчиков Украины...
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04.07.2022 20:55 Відповісти
Жодного!
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04.07.2022 22:03 Відповісти
Не хотіли, бо думали, що буде, як в лугандонії - тихо і мирно.
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04.07.2022 20:57 Відповісти
И чего они ждали все это время, Титаника на Донце, с золотым трапом? Там уже одна вата осталась и савецкие люди. Будут щи хлебать из банки до ноября, а потом ... удачи им в выживании в общем .... хреново только что эта самая ядреная нечисть потом потянется в Днепр и Запорожье на разведку.
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04.07.2022 21:01 Відповісти
А была организована эвакуация или может были призывы эвакуироваться самостоятельно ?
Лично я про все захваченные города, перед их захватом читал и слышал только одно - поводов для паники нет, город не сдадим, прописью не-сда-дим.

А теперь все ватники ?
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04.07.2022 21:13 Відповісти
была возможность, им что особые приглашения нужны. Они сделали свой выбор служить оккупанту
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04.07.2022 21:19 Відповісти
Не у всіх була можливість. Транспорту то нема.
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04.07.2022 21:49 Відповісти
Ага, 10к людей сделали выбор

А для кого в таком случае вещается - поводов для паники нет, город не сдадим ?
Не для ВСУ же, они-то уж точно руководствуются другой инфой и отходят по приказу.
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04.07.2022 21:52 Відповісти
Интересно мы так и продолжат выплачивать им пенсии ?)
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04.07.2022 21:03 Відповісти
и не только пенсии, они имеют паспорта с курицей и Украинский, безвиз, а если имеют Украинский паспорт могут получить еще и гражданство в Европе.
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04.07.2022 21:15 Відповісти
Вот по этому поводу именно вчера читал в твиттере. что они с ЛНР свободно переезжают в Европу, там оформляют пособие как беженцы, оттуда свободно заезжают в Украину там снимают пенсию, и по этому кругу назад. За достоверность не отвечаю, но читал.
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04.07.2022 21:33 Відповісти
не так, пенсия на карте, можно тратить в магазине свободно. Никто не катается туда сюда. 21 день в году разрешено на пособие, и то после получения пластиковой карты
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04.07.2022 22:45 Відповісти
обьехать земной шар на велосипеде можно за 80 дней
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04.07.2022 21:06 Відповісти
за 4 міс.?
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04.07.2022 21:25 Відповісти
Чого усі накинулись на людей? Один австрійський художник свого часу казав -кожному своє. Богу Богово а ватникам ват
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04.07.2022 21:56 Відповісти
Це **** єстєствєнний атбор… втікайте з Слов'янська , бо в слАвянскє ви отримаєте те що заслуговуєте
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04.07.2022 22:04 Відповісти
я навіть не можу уявити трагічність ситуації для цих людей. жах
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04.07.2022 22:17 Відповісти
возможно моя мысль понравится далеко не всем, но нужно действвовать таким образом - обьявлять эвакуацию, и вывозить всех желающих. При этом четко заявлять, что все кто не выедет будет лишен украинского гражданства с последующим запретом на въезд в Украину в течение 10 лет. Таким образом мы Рашке там оставим всем упоротых ватников, из которых 90% будут это дауны зачатые по пьяни, и пенсионеры. И все они будут жить на развалинах, ожидая когда же к ним придет та самая сытая Рашка какой ее показывали им в телевизоре. А к нам они не будут ехать, ни за пенсиями, ни чтобы шпионить. И даже в случае деоккупации им выдавать паспорт негражданина
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04.07.2022 22:17 Відповісти
А якщо людина НСП? Є багато нюансів. Та й окупація інколи настає так стрімко, що не встигають оголосити окупацію.
Позбавляти громадянства потрібно розглядаючи кожен випадок окремо.
А якщо людина лишилась по наказу, так як агентом ГУР, ССО чи СБУ? Позбавляти її громадянства не будуть, а це загрожує викриттям. Нюансів повно.
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04.07.2022 22:33 Відповісти
Поддерживаю.
Более того - эту практику перенести на всю Украину и разрешить всем желающим покинуть страну в любом направлении, а не бегать по дворам и пляжам с повестками.
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05.07.2022 07:01 Відповісти
Дождались. Ну наконец-то теперь наладят поставки инсулина и гормональных препаратов для населения.
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04.07.2022 22:34 Відповісти
Є багато відео де ці ************** встрЄчают асФабадітєлєй

Ти *** , ви *** як уроди
Здохніть. Ви не вартуєте жити в Україні
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04.07.2022 22:48 Відповісти
Самі не жили і іншим не дають, навіть дітей та онуків своїх не шкодують, тягнуть у "радянський рай". Це не вкладається у нормальну свідомість. У цих людиноподібних створінь абсолютно атрофоване логічне мислення та аналіз особливо що стосується власних помилок та їх визнання.
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04.07.2022 23:01 Відповісти
Естественный отбор.

Моя подруга из Ирпеня позвонила в 1-й день войны, говорит, я все звоню, предупреждаю, мы семьей уезжаем. Я живу в Киеве. Мне не верилось, что будет такой ППЦ. Я ей говорю, ты шо, дура? Мы их сюда не пропустим. Не паникуй, куда ты омишься? А в это время уже летел десант на Гостомель. Хорошо, что она не послушалась. В их дом прилетело. А через неделю и мой Виноградарь стал передовой.

Очень сложно поверить, что это может произойти с тобой. С кем угодно, только не с тобой. Но когда в 300 метрах от дома прилетает ракета, мировоззрение меняется.
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05.07.2022 00:02 Відповісти
Віноградарь не був "передової". Бої були в Гостомелі і Мощуні. З боку Виноградаря - це найближче.
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05.07.2022 00:55 Відповісти
Я займалась евакуацією у березні. Село - перша лінія оборони. Поряд бої. Так от люди себе по-різному поводять. В кожного свої заскоки. Дуже багато сидять до останнього в підвалі поки до сусіда не прилетить - не вмовити їхати. Чекають на "авось все мине". Ти їм пояснюєш,що завтра тут може не бути волонтерів з ліками і їжею. А вони тобі : "будь що буде,з хати не поїду". А вже потім,коли над головою літають міні,кричать : "заберіть мене"!! Блін. Чи це тупість,чи емоційна нестабільність,не розумію. Але такі люди ну дуже ускладнюють життя і собі і іншим,а особливо нашим ЗСУ.
Ще з приводу оголошення евакуації. В окупованих нас.пунктав все відбувається хаотично. Сусід сусіду передав. Це якщо взагалі є зв'язок.
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05.07.2022 00:57 Відповісти
Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський союз 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👈
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05.07.2022 01:06 Відповісти
В Цаплієнка вже бачили,що чекали на асвабадітєлєй тому не поїхали.
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05.07.2022 07:33 Відповісти
 
 