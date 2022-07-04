Із Лисичанська не змогли виїхати всі, хто хотів, - ВЦА

Із Лисичанська на Луганщині змогли виїхати не всі, хто хотів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко.

"Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська", – розповів він.

За словами голови ВЦА, поки тривають бойові дії, безпечного способу залишити Лисичанськ наразі немає.

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Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ.

"Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський союз", – розповів він.

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